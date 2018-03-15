Redes sociais ampliam o mimimi dos carentes

Ele tem buracos que o cercam frente, lado, pelos quatro costados. Mais um passo e estará dentro de um deles. Ou será ele o próprio buraco? Há tantos vazios a serem preenchidos que, a cada tentativa de acobertá-los, um outro vazio é descoberto. Poço sem fundo, o carente insiste na inútil tentativa de preenchimento sem dar conta de que os lugares vagos são necessários à nossa sobrevivência. São eles que denunciam nossos lapsos e ausências, a incompletude a garantir o próximo passo.

O carente não acredita que possa seguir adiante sem que um outro venha guiá-lo ou, ao contrário, seja guiado por ele. Tenho o controle, comando o movimento sob a máscara de que deixo em suas mãos o andar da carruagem. Tão frágil minha aparência de coitadinho que, aos olhos alheios, torno crível meu papel de vítima dos outros. O inimigo estará sempre na grama do vizinho porque carentes sofrem muito por causa do outro, nunca por ele mesmo.

Carentes se derramam sobre o outro, se abandonam pelo outro, se diluem no outro. Sua vida própria depende da existência do par, de quem lhe dê ombro e mão

O que era circunscrito a pequenos grupos de convivência, hoje se transformou numa teia infinita de homens e mulheres derramando suas carências sobre o colo alheio. As redes sociais ampliam o fenômeno e tome chororô, mimimi e um show de ais. Não saber usufruir da necessária solidão que todos deveríamos provar é a pior das negações, porque ela sempre estará ali, sobretudo pra quem a nega. Hora ou outra a solidão mete as garras na canela e chama junto.

Somos sós por natureza, eu acredito, mas o carente não. Ele precisa dos personagens que cria pra cada um daqueles com quem convive, sente-se mais completo com a suposta multidão no seu entorno. Mal sabe que continua só, assim morrerá. E o buraco vai alargando, o diâmetro do estrago vai aumentando e é por dentro, invisível. Como um cancro, avança em metástase e retira a vitalidade das relações, as submete a um apego doentio.

Carentes se derramam sobre o outro, se abandonam pelo outro, se diluem no outro. Sua vida própria depende da existência do par, de quem lhe dê ombro e mão. Pois se sentir cheiro de carência tocando sua campainha, fique esperto, nobre leitor: tem problema entrando pela sala de estar.