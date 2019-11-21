Rede Gazeta é a emissora oficial do Carnaval de Vitória 2020

Camarote Carnaval da Rede Gazeta 2019 Crédito: Cacá Lima

A Rede Gazeta é, mais uma vez, a emissora oficial do Carnaval de Vitória 2020. Na próxima terça-feira (26), às 16h30, está marcada uma coletiva de imprensa na Rede para firmar a renovação o contrato. Durante o encontro, vai ser realizada a assinatura do aditivo contratual da Liga do Grupo Especial (Liesge) com a Rede e a apresentação da estrutura do evento, que é feita pela Ecos Eventos. Além disso, o diretor de Operação e Programação, Gabriel Moura, vai falar sobre as ações previstas para o próximo ano, como o concurso Garota do Samba na TV Gazeta e o camarote da Rede.

ANIVERSÁRIO

Ana Carolina Morales, a aniversariante Ada Mota, Tito e Débora Leal: celebrando em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Querida de RR, a empresária Ada Mota celebrou idade nova em noite only for women, em happy hour, na última terça-feira (19), em seu apê, na Praia do Canto. A chef Claudia Moulin assinou o menu e o DJ Leon ferveu a pista da festa. Confira a galeria de fotos:

ANIVERSÁRIO DE ADA MOTA

INAUGURAÇÃO

Helena Galvêas, Giovanna Rosa e Maura Rezende: em noite de moda na Praia do Canto. Crédito: Gustavo Forattini/divulgação

NOVA PRESIDÊNCIA

Marcio Cândido Ferreira, executivo da Tristão Comércio Exterior, assume a presidência do Centro do Comércio de Café de Vitória, no próximo dia 5 de dezembro, em festa no Le Buffet Master. Quem deixa a gestão é Jorge Luiz Nicchio.

MIX&BEM

Mônica Zorzanelli é uma das expositoras do bazar Mix&Bem, na Enseada do Suá. Crédito: Renata Rasseli

Foi aberta na última terça-feira (19) a pop store de Natal Mix&Bem, na Enseada do Suá, sob a batuta de Rita Garajau e Tereza Aragão. Bebel Gama, Teresinha Mazzei, Letícia Costa, Monika Serrão, Penha Daher e a nossa Mônica Zorzanelli expõe seus trabalhos na pop, que fica aberta até 23 de dezembro.

Isabela Castello, Monika Serrão e Virginia Albuquerque: no Mix&Bem. Crédito: Mônica Zorzanelli

Cristiane Campinhos e Marcela Raizer: noite de arte e moda em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Jair Altoé, Paula Abdenor e o neto Emanuel Crédito: Mônica Zorzanelli

COQUETEL

Carlos Marianelli, Denise Giestas e Fernando Ferreira Crédito: Cloves Louzada

Carlos e Beto Marianelli receberam, na noite de terça-feira (19), arquitetos e designers para o evento de apresentação da sua nova loja de revestimentos. Após expansão com um novo layout para o segmento de revestimentos, o ciclo de modernização está completo com a ampliação do showroom para os segmentos de metais, louças, banheiras e cozinhas. Agora, a loja passa a ter mais de 1000 m² de área de vendas com todo o espaço de mostruário redesenhado.

GAZETA GUARAPARI ADIADO