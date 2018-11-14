Recessão democrática e o povo espectador

Desde a eclosão da crise financeira mundial, a partir de 2008, a “recessão democrática” vem descrevendo muito bem o fim do processo de ampliação das democracias no mundo. Nesse sentido, o instigante livro “Como a democracia chega ao fim”, de David Runciman, professor da Universidade de Cambridge, merece destaque.

Segundo Runciman, “o próprio populismo nada tem de novo. Surge nas sociedades democráticas em determinadas condições: crise econômica, mudança tecnológica, desigualdade crescente e ausência de guerra”. O professor destaca que nunca houve uma democracia que caísse sob o domínio militar com um PIB per capita superior a oito mil dólares. Um problema levantado é que, na maioria das democracias funcionais, o povo se limita ao papel de espectador.

Em uma “democracia de espectadores”, pondera Runciman, a grande diferença entre um golpe de Estado clássico e de outros tipos é que o primeiro se mostra um evento isolado, enquanto os outros tipos derivam de processos políticos graduais. De acordo com a perspectiva descrita pelo cientista político, “enquanto o povo espera que o golpe real se revele, o golpe gradual pode estar em curso há tempos”.

Para Runciman, “a democracia não está funcionando bem – se estivesse, não veríamos esse retrocesso populista”. As pessoas estão insatisfeitas com o funcionamento das instituições, em um contexto global de elevação das desigualdades nos países. Segundo argumenta o professor, “depois da crise financeira de 2008, as condições para o retrocesso populista em reação à desigualdade estavam dadas”. Nesse problemático contexto, a pós-verdade seria a antessala do fascismo.

Acusar a banalidade do mal não é o suficiente para os defensores da democracia. Mostra-se bem necessário evocar a clássica ética da responsabilidade, ou, como sugere o autor, adotar o princípio da precaução. Afinal, há responsabilidades individuais pelas consequências coletivas de opções e decisões políticas. Conforme afirma Runciman, “se a democracia for vista como uma questão acessória, os cidadãos das democracias podem se sentir desconsiderados”.