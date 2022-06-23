Vínculo forte com os clientes e a equipe é alicerce de imobiliária

Loteamento Vista de Vitória, da Universal Crédito: Divulgação

Credibilidade, constância e excelência no relacionamento com cliente. Em três pilares, o presidente da Imobiliária Universal, Valdecir Torezani, alicerça a fórmula de sucesso do negócio, que já se perpetua há 47 anos no Espírito Santo. Com o conceito “pensou lote, pensou Universal”, a imobiliária se tornou uma das maiores e mais tradicionais do Estado.

A evidência do triunfo da empresa está na conquista, pelo 18º ano consecutivo, do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. A Universal conquistou novamente o primeiro lugar na categoria “Imobiliária”. “Toda esta liderança envolve inteligência empresarial, dedicação e união de pessoas comprometidas com a missão de realizar sonhos de nossos clientes”, afirma o empresário.

Para Valdecir, ser a marca mais lembrada do setor no território capixaba é resultado principalmente de um trabalho com total atenção à expectativa do cliente. “Somos uma empresa transparente e flexível nos processos. Atendemos cada cliente de forma única! Oferecemos loteamentos urbanizados com valorização imobiliária e condições de financiamento rápida e descomplicada”, pontua o gestor, ao avaliar o diferencial da Universal em um mercado tão competitivo.

Valdecir Torezani, presidente da Universal: credibilidade, constância e excelência no relacionamento com cliente são os pilares da empresa Crédito: Divulgação

Mas o que destaca a empresa não parte somente do apreço singular pelo cliente. Torezani acredita ser essencial também se dedicar à valorização do funcionário para um negócio de alta performance. “Acreditamos que pessoas fazem a diferença. Investimos na qualidade de vida e no bem-estar dos nossos funcionários, em tecnologias que facilitam o relacionamento com o nosso público. Valorizar o cliente e o colaborador e realizar o sonho de um lar é certamente o que nos diferencia e amplia nossas oportunidades de negócio.”

ONTEM E HOJE

Quando a imobiliária foi fundada, em 1975, o Espírito Santo vivia um cenário de fortes investimentos em construção. “As atividades da Universal foram iniciadas num período especialmente importante e promissor”, explica o empresário, ao citar que nos primeiros quatro anos de existência da Universal, o setor imobiliário testemunhou mudanças na conjuntura econômica, no acesso à informação, no estilo de vida das famílias e da sociedade e nas leis de construção e de implantação de loteamento.

O quadro favorável visto à época foi importante para nortear o negócio até o ano de 2022. “Os acontecimentos entre 1975 e 1979 exigiram o aperfeiçoamento dos processos, dos modelos de gestão organizacional e da qualidade dos empreendimentos lançados baseada nas tendências e exigências de mercado. Tudo isso apontou para o crescimento e para o sucesso da marca Universal”, sustenta.

PROPÓSITO

Quando indagado sobre o propósito que mantém a Universal em constante evolução, Valdecir Torezani menciona as soluções imobiliárias como agente de transformação na vida das famílias. “Investimos sempre em construir vínculos fortes com nossos clientes, apostando que as relações humanas nunca deixarão de existir e sempre contribuirão para uma venda segura e satisfatória. Esse propósito nos impulsiona e faz com que o nosso cliente seja o principal multiplicador do nosso negócio”, afirma.

Loteamento Universo, mais um empreendimento da Universal Crédito: Divulgação