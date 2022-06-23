Para cuidar mais de perto, rede de farmácias prioriza o contato

Farmes de Castelo Branco, uma das lojas disponíveis no Estado Crédito: Divulgação

A rede de farmácias que atende capixabas de Norte a Sul do Espírito Santo tem nome: Farmes. No mercado desde 1997, a associação do varejo farmacêutico é pioneira ao abrir unidades em todas as regiões do Estado. São mais de 160 lojas em 29 cidades que atendem mais de dois mil clientes diariamente, oferecendo variedade de produtos, melhores preços e tratamento humano cordial e eficaz – características que acompanham a Farmes há 25 anos.

Em 2022, a dedicação da Farmes ao capixaba foi atestada no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. A rede conquistou o primeiro lugar na categoria “Farmácia”. O triunfo, afirma o presidente da Farmes, Marcelo Frisso, é o reflexo de 25 anos de trabalho e reconhecimento dos clientes e da sociedade. “Ficamos muito gratos com este primeiro lugar, pois mostra a força da nossa marca. Perceber a confiança que o capixaba tem em nosso trabalho, que é cuidar das pessoas, é muito importante para nós”, diz.

Frisso atribui o êxito de ser a marca mais lembrada do Espírito Santo ao perfil da Farmes. Segundo ele, além da oferta de diversos serviços para que o cliente se sinta cuidado e protegido, existe a facilidade em encontrar as 160 unidades em todo o Estado. Tudo isso baseado no propósito que mantém a Farmes em constante evolução para cuidar das pessoas. “Elas são nossa maior motivação”, ressalta o presidente.

Marcelo Frisso, presidente da Farmes: “Pessoas são nossa maior motivação” Crédito: Divulgação

PILARES

Quando foi dado o pontapé inicial da Farmes, em 1997, a força que movia os negócios era de um pequeno grupo de empresários que, juntos, estavam ávidos a se fortalecerem no mercado. De lá para cá, o que era vontade de empreender e crescer virou uma fortaleza: 25 anos depois, a Farmes é a maior rede de farmácias do Espírito Santo.

“Investimos em tecnologia, estrutura, comunicação e profissionais qualificados, além de contarmos com nossos grandes parceiros, que nos garantem as melhores negociações”, destaca Marcelo Frisso, ao explicar os motivos para a ascensão da associação e o que diferencia a Farmes das demais farmácias.

De acordo com ele, a busca por sempre levar os produtos e medicamentos de qualidade com preço que cabe no bolso está entre os pilares que tornam a farmácia singular. Outro aspecto que favorece os negócios e aproxima ainda mais a rede dos capixabas é o geográfico. “Estamos em todos os tipos de bairros e cidades, assim o cliente é atendido com qualidade e facilidade em qualquer lugar”, salienta.

DESAFIO

Um dos períodos mais difíceis da trajetória da Farmes foi a pandemia do coronavírus. A rede teve que adaptar o modelo de negócios para se adequar ao momento que tirava os clientes de dentro das farmácias e mantinham-nos em casa. “Foi um período desafiador, com muitas incertezas. Adequamos nosso atendimento e serviços, para deixar nossos clientes o mais bem assistidos possível. Também ampliamos nosso serviço de delivery e capacitamos nossos profissionais para esse momento”, explica Marcelo Frisso.

Neste ano que completa duas décadas e meia em atividade, a Farmes planeja ações para se perpetuar ainda mais no mercado capixaba. Ainda em 2022, a rede inicia um robusto projeto de chegar a 200 lojas em mais cidades do Espírito Santo. A associação também promoveu um “rebranding”, com novas identidade e marca e inserção de um slogan repaginado.

Rede farmá Crédito: Divulgação