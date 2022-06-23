Invicta, cooperativa médica segue no topo entre os planos de saúde

Hospital Unimed, uma das estruturas pilares da ampla rede de serviços e atendimento para o usuário do plano de saúde Crédito: Unimed/Divulgação

Uma conquista que virou tradição. Nas 30 edições do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, a Unimed Vitória alcançou a marca histórica de estar, na categoria “Plano de Saúde”, no topo da preferência dos capixabas neste e em todos os outros anos. A atenção aos clientes, o atendimento humanizado e a sintonia com o que há de mais moderno no mundo na área são alguns fatores, segundo a empresa, que levam a cooperativa médica a alcançar esse reconhecimento.

“Para nós, isso se deve a um trabalho que preza pelo bem-estar dos seus clientes. O jeito de cuidar da Unimed Vitória é nossa característica mais marcante: um estilo que se apresenta no dia a dia da nossa rede de atendimento, pelas mãos de um corpo clínico reconhecido por seus profissionais competentes e pela qualidade dos serviços prestados”, declara o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

A empresa, que completa 43 anos no próximo mês de agosto, conta com mais de 2.600 médicos cooperados, 2.700 colaboradores e 378 mil beneficiários em 19 municípios do Espírito Santo. A base da organização, segundo Ronchi, é prezar sempre pelo cliente, e isso consolida a imagem e as entregas realizadas.

“Nosso compromisso com o atendimento mais próximo ao paciente, humano e empático, é o que faz a grande diferença. O olhar humanizado, a atenção com cada paciente e a constante sintonia com as mais recentes atualizações da medicina são alguns dos principais fundamentos da cooperativa e formam base sólida para nossa reputa- ção e imagem diante da população do Estado”, acrescenta.

Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória, relata os desafios superados Crédito: Divulgação

Nos últimos dois anos, em razão da pandemia do novo coronavírus, principalmente para as marcas que atuam na área da saúde, estar em consonância com o que é realizado no mundo transmite ainda mais segurança e confiabilidade. “A sintonia com os avanços da ciência, que nos permite oferecer ao cliente as ferramentas necessárias para os melhores tratamentos, é outro atributo importante da cooperativa. Buscamos constantemente a atualização de protocolos de saúde, equipamentos e recursos terapêuticos, para ampliar o leque de opções ao cliente com o que há de mais novo no mundo”, destaca Fernando Ronchi.

Os desafios transformaram muitos dos processos adotados pelas empresas. “A área da saúde viveu momentos extremos, que exigiram respostas rápidas tanto no assistencial quanto na gestão do negócio. Os planos de saúde precisaram se reinventar”, avalia.

Durante a pandemia, a Unimed Vitória implantou o serviço de teleconsulta, o qual já fez mais de 130 mil atendimentos e oferece mais segurança para o paciente, que não precisa sair de casa. Já o processo de digitalização, que vinha sendo implantado de forma gradual, foi acelerado na pandemia. Também foram adotadas outras ações, como: visitas virtuais aos pacientes de Covid-19, boletim médico virtual, teletriagem e acompanhamento remoto de pacientes crônicos e gestantes.

Novo equipamento de hemodinâmica do Hospital Unimed: avanços tecnológicos à disposição do cliente Crédito: Divulgação

A cooperativa destaca que muitas dessas ações vão continuar. “A pandemia pegou a todos nós de surpresa, no entanto, esses dois anos foram de muito aprendizado e fortalecimento. As soluções criadas para adequar nossas vidas à nova realidade certamente irão permanecer. Precisamos inovar e nos reinventar sempre que for preciso”, diz Fernando Ronchi.

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