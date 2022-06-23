Grupo do ES é líder entre oficinas e o consumidor final

Com um mix de mais de 200 mil produtos, o grupo Nacional Peças atende oficinas, lojas e também o consumidor final Crédito: Divulgação/Nacional Peças

Conhecer tudo sobre veículos e oferecer as soluções que o consumidor precisa quando se trata de autopeças. Com um mix de mais de 200 mil produtos e cerca de 200 funcionários, as lojas do grupo Nacional Peças atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final, com unidades que abrigam completos centros automotivos para reparo e manutenção de veículos nacionais e importados.

Essas são as qualidades que fizeram o mercado capixaba colocar a empresa em primeiro lugar na categoria “Loja de Autopeças” na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

Com a missão de atuar no setor automotivo de reposição, distribuição e prestação de serviço com qualidade, comprometida com os anseios da sociedade e respeitando o meio ambiente, a Nacional Peças trabalha há cinco décadas para estar entre as melhores empresas do Brasil no ramo.

“A nossa comunicação com o público é contínua, pois o nicho de mercado em que atuamos, por não ser de necessidade básica, não é simplesmente fazer uma promoção de produtos e aguardar a procura do consumidor”, explica Charles Perin, controller do grupo.

O nicho é muito peculiar, acrescenta Perin, e o público somente busca a empresa quando necessita de fazer uma manutenção no carro ou quando o carro necessita da substituição de alguma peça.

"O nosso desafio é fazer com que o consumidor perceba que terá um porto seguro ao procurar a empresa" Charles Perin - Controller do Grupo Nacional Peças

PRESENÇA DIGITAL

Relações simples e éticas, com transparência e crescimento sustentável, respeitando os colaboradores, clientes e sociedade são os valores da empresa, que atua desde 1968 no Espírito Santo e planeja a expansão para Rio de Janeiro e São Paulo, além de novas filiais no Estado. O aumento da presença digital com o lançamento do e-commerce também já se faz presente no desenvolvimento da marca.

Como diferencial, a Nacional Peças comemora o fato de celebrar grandes parcerias com marcas conhecidas no cenário brasileiro, proporcionando tranquilidade ao consumidor quanto à garantia da solução das suas demandas.

Charles Perin considera que a responsabilidade social da empresa contribui para uma sociedade mais justa Crédito: Divulgação/Nacional Peças

“Acreditamos que o reconhecimento seja consequência de todos esses anos dedicados ao capixaba, pautados pela transparência, dedicação, profissionalismo e compromissado em atender à necessidade do cliente. Somos uma empresa genuína e tradicionalmente capixaba e antenada com o mercado”, celebra Perin.

Em tempos de crise econômica agravada pela pandemia, a criatividade foi o que manteve o negócio a pleno vapor, segundo o empresário. “Foi um grande desafio, pois ao longo destes 50 anos nunca passamos por algo parecido. Tínhamos passado por diversas situações adversas, vários planos econômicos e superamos cada desafio. A pandemia foi diferente; era preciso se reinventar e, depois disso, continuar se reinventando a cada dia”, observa.

Perin diz que o ponto principal da estratégia do grupo foi se manter focado no mercado, nos clientes, nos parceiros comerciais e funcionários. “Mantivemos nosso time orientado ao bem-estar próprio e ao da sua família. O método foi assertivo e hoje podemos comemorar mais essa superação.”

Conectada à sociedade à sua volta, a marca se orgulha de patrocinar o esporte amador capixaba, além de prezar pela sustentabilidade como política de gestão empresarial. Perin considera que a responsabilidade social ajuda a perpetuar e melhorar a convivência com os pares para, assim, buscar uma sociedade mais justa.