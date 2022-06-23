Faculdade oferece mais bolsas de estudo e serviços à comunidade

A Multivix é vencedora do Recall na categoria "Ensino a Distância" Crédito: Multivix/Divulgação

O atual momento econômico vivido pelo brasileiro, em um contexto ainda de instabilidade e incertezas, segue repercutindo no acesso da população à educação, especialmente dos jovens e adultos, e ao ensino superior. Entendendo o momento do mercado, a faculdade Multivix, que tem atuado na democratização do ensino de qualidade para todo o Brasil, pretende investir em mecanismos facilitadores do ingresso da população na graduação. A principal ferramenta para o alcance desse objetivo é o oferecimento de bolsas de estudos.

Vencedora da 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Ensino a Distância”, a instituição, segundo seu diretor-executivo, Tadeu Penina, além de pensar no caráter democrático da política de ensino, aposta na aproximação com seus alunos, disponibilizando a eles a estrutura necessária para que possam construir uma jornada acadêmica proveitosa e transformadora.

Tadeu Penina, diretor-executivo da Multivix, destaca a aproximação entre a instituição e os alunos Crédito: Multivix/Divulgação

“Temos uma comunicação forte e relevante, com atendimento personalizado e humanizado, infraestrutura e tecnologia de ponta e notas de excelência no Ministério da Educação (MEC), que garantem aos alunos da Multivix uma formação completa e diferenciada para o mercado, gerando transformações sociais importantes”, ressaltou Tadeu.

Ao responder a que atribui o reconhecimento dos capixabas em relação à marca, que atua no Espírito Santo desde 1999, ele coloca, mais uma vez, a inovação em um lugar de protagonismo nesse processo. “A Multivix é uma organização inovadora. Está sempre trazendo serviços diferenciados para seus alunos e para a comunidade. É por isso que estamos crescendo, evoluindo, ampliando nossos cursos, nossas ofertas e nosso ensino a distância”, completa.

Assim como aconteceu com outras marcas e empresas mundo afora, a Multivix também precisou enfrentar os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, que obrigou o planeta a repensar suas ações e valores. Nesse sentido, conforme conta Giulianno Bresciani, gerente de Marketing do grupo, a marca voltou suas atenções para o aprimoramento tecnológico, com foco no ensino a distância, trazendo mais flexibilidade e interação para os alunos.

Presente em praticamente todo o território nacional, a Multivix possui uma estrutura que explica, em parte, o seu destaque entre as principais instituições de ensino da federação. São mais de 40 mil alunos, um centro universitário, sete faculdades e mais de 350 polos educacionais.

SOCIAL

A Multivix, no entanto, também usa da força de sua presença no mercado para apoiar e chamar a atenção de outras marcas para as causas sociais e ambientais. Entre as ações desempenhadas pela empresa dentro desse aspecto, destacam-se os núcleos de serviços à comunidade, com atendimento psicológico, odontológico e jurídico, por exemplo. Além dos atendimentos à população, a Multivix disponibiliza acesso às suas clínicas veterinárias, visando ao tratamento de animais.

Alunos da Multivix têm acesso a diferentes espaços para ter um ensino de qualidade Crédito: Divulgação

A marca ainda tem, por tradição, a realização anual de diversos eventos que estimulam a interação da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da participação em projetos sociais voltados para: a doação de sangue, doação de alimentos, apoio a instituições de caridade, entre outros.