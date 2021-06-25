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Recall Week 2021

Diego & Victor Hugo fazem show hoje na rádio Litoral

Dupla sertaneja vai cantar seus maiores sucessos em show exclusivo do Recall Week

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:09

Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:09
#Sextou com S de show de música sertaneja! A rádio Litoral promove hoje (25) um show ao vivo com a dupla Diego & Victor Hugo, a partir das 20h. A transmissão será feita também no youtube da rádio e na página especial do Recall Week.
Autores de sucessos como “O Alvo” e "Sem contra indicação", parceria com Henrique & Juliano, e Bruno e Marrone, respectivamente, além de Wesley Safadão, Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano, entre outros, a dupla é uma das mais ouvidas do Brasil e promete abrir os trabalhos do fim de semana com um show imperdível.

DUPLA DE SUCESSO

Diego nasceu em Brasília, morou em Goiás e depois em Uberlândia. Toca violão e sua paixão, a guitarra. O gosto pela música veio do avô, que tocava viola caipira. Victor Hugo tem uma história parecida, nasceu em Uberlândia e começou a tocar violão aos 10 anos influenciado pelo pai.
A parceria começou em 1999 quando participaram de um concurso de música sertaneja promovido por uma rádio de Uberlândia, e ganharam. Depois vieram as apresentações nos bares locais da cidade, onde as músicas começaram a ganhar a atenção do povo.
Mas foi somente quando Henrique & Juliano gravaram “Calafrio” que a dupla explodiu no universo sertanejo e se tornou um sucesso nacional. Depois vieram outros sucessos como "Correndo Risco" de Jads & Jadson; "Se Entrega" com Matheus & Kauan; e "Amor aos Meus Ouvidos" com Simone & Simaria. Victor Hugo também é autor da música "Largado Às Traças", sucesso da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano.
Em 2017 lançaram “Sem contraindicação”, parceria com Bruno & Marrone, faixa do álbum de mesmo nome que também virou DVD, e “O Alvo”, com Henrique e Juliano. No ano seguinte, foi a vez de “Infarto”, uma das músicas mais ouvidas nas rádios naquele ano.
Em 2019 lançaram um segundo DVD, “Ao Vivo em Brasília” e no ano passado mais um, "Verãozinho''. O sucesso mais recente, “Facas”, mais uma parceria com Bruno & Marrone, conta com mais de 500 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

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