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Recall 2022

Capixaba da gema, empresa de ovos planeja inaugurar loja exclusiva

Unidade da KerOvos contará com diferentes versões da proteína produzida na empresa: gourmets, básicos e especiais

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:00

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:00
Kerovos
A KerOvos investe na produção de diferentes qualidades de seus produtos Crédito: Divulgação/Kerovos
Popular na gastronomia, o ovo também se destaca como segmento importante para a economia do Espírito Santo. Neste contexto de inflação e de outros itens da cesta básica com preços elevados, o produto passou a ser ainda mais frequente na casa do brasileiro.
No Estado, a KerOvos Alimentos trabalha, não só para fazer esse alimento tão versátil chegar a todas as mesas, como também investe na produção de diferentes qualidades de ovos e planeja até uma loja exclusiva para vender a proteína.
O diretor comercial Igor Ingle Kerckhoff afirma que o segmento está crescendo e a empresa tem projetos para a ampliação da produção de ovos orgânicos, caipira e de galinha livre de gaiola.
"A KerOvos Alimentos é autêntica capixaba da gema e, sendo o nosso maior mercado, objetivamos sempre maior participação nesse segmento que se expande a cada ano"
Igor Ingle Kerckhoff - Diretor comercial
Então, observa Igor Kerckhoff, se outras proteínas tradicionais como boi, frango, porco e peixe podem ser encontradas em açougues, peixarias ou casas especiais de carnes, o ovo, em breve, também deve ganhar um lugar inédito e exclusivo para ser comercializado.
A empresa planeja a inauguração de uma loja exclusiva de ovos para que os consumidores tenham acesso a toda variedade do alimento produzido pela KerOvos: básicos, gourmet e especiais.
“Comprometidos em fornecer um alimento com qualidade e segurança alimentar, buscamos o fortalecimento da marca KerOvos com o mercado capixaba, de forma a concretizar a certeza do nosso consumidor em escolher o melhor ovo.”

PRODUÇÃO FAMILIAR

Igor Kerckhoff, destaca que a produção do ovo feita pela KerOvos tem toque e carinho familiar. “Estamos comprometidos desde o primeiro dia de vida da ave até o transporte do ovo para a gôndula do supermercado. Acreditamos que este diferencial resulta em nossa reconhecida qualidade, fruto do cuidado e dedicação de toda a equipe.”
E a maneira como a empresa conduz seu trabalho está sendo premiada. No Recall de Marcas Rede Gazeta, a marca alcançou a preferência do público na categoria “Ovos”, avaliada pela primeira vez nesta edição.

RECONHECIMENTO

Para o diretor comercial, o reconhecimento vem do trabalho e esforço de toda a equipe. “São décadas dedicadas à produção de ovos e aperfeiçoamento dos nossos processos produtivos para oferecer o melhor produto ao nosso consumidor”, afirma.
Ser a marca mais lembrada pelo consumidor capixaba, acrescenta Igor Kerckhoff, “nos traz muito orgulho, competência de toda a nossa equipe de colaboradores que se empenha em fornecer o melhor ovo: KerOvos.”
Em meio à pandemia, quando medidas sanitárias mudaram comportamentos, da compra à higienização de alimentos, por exemplo, a preocupação da empresa foi manter a qualidade na produção dos ovos.
“Pensamos que todo desafio vem para melhorar nosso negócio e a pandemia não foi diferente. Precisamos garantir a produção de ovos com segurança alimentar. Além disso, a pandemia deixou o consumidor mais curioso e atento quanto aos produtos que consomem, preocupados com a origem e qualidade”, explica Igor Kerckhoff.
Na avaliação do diretor comercial, o período pandêmico não gerou crise para o setor de alimentos em relação ao consumo. Por outro lado, a alta no valor dos insumos desafiou a empresa a otimizar todas as etapas de produção para manter a qualidade dos ovos produzidos.
“Sabemos que hoje os KerOvos estão presentes na mesa da maioria dos capixabas e, para nós, é de grande satisfação oferecer um alimento seguro e de qualidade para tantas famílias”, finaliza.

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