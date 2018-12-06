Rebuliço em torno de imbróglio amoroso atualiza o folhetim

Crédito: Amarildo

A culpa é da serpente. Quem mandou aquela linguaruda rastejante oferecer a maçã do pecado pra Adão e Eva sem permissão divina? Deu no que deu e o pecado faz morada até hoje acima e abaixo da linha do Equador. E veio da colheita dos frutos proibidos no quintal vizinho a descoberta de que a grama mais verde do outro lado dava pra fazer cama e colchão com rala-e-rola da melhor qualidade.

As manadas começaram a mostrar chifres de todos as espessuras na disputa por quem venceria a batalha dos cornos. Mesmo no Brasil conservador, casos extraconjugais nunca ocuparam mais que colunas de fofoca e papos irreverentes de mesa de bar. Aqui não se dá, como nos Estados Unidos, a importância moral a quem pula a cerca. No máximo, vamos rir da calça que rasgou no aramado e deixou o material à mostra pública via WhatsApp como do deputado-apresentador da terrinha.

A marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I, ficou mais famosa que a imperatriz Leopoldina. Domitila é o símbolo da amante que intervia nos jogos sociais e políticos da Corte, marcava território, se impunha diante do nariz empinado da hipocrisia. Hipócritas são uma raça que cultivam seu pedigree atravessado como se ainda ostentassem título de nobreza dos seus ascendentes do Primeiro Reinado. E, pasmem, estão vivos até hoje.

O rebuliço causado nas redes sociais pelo imbróglio amoroso do deputado com a assessora, mal comparado ao do imperador, atualiza o folhetim. Vídeos picantes, nudes espalhados pelos grupos de WhatsApp, extorsão, acusações graves. Sem novidades no front, não fosse o agravante de que o casal tem estreita afinidade política com os que defendem o rigor moral no país das virtudes mais enviesadas da face da terra. Enquanto na cama deles, o couro come na casa de Noca.