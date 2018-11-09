Racha na OAB-ES: aliado de Homero entrega cargo por divergência com Brum

Ricardo Brum é candidato à presidência da OAB-ES e atual secretário-geral da entidade Crédito: Divulgação/OAB-ES

O diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-ES, Rodrigo Reis Mazzei, entregou o cargo na tarde desta quinta-feira (8), em carta dirigida ao presidente da entidade, Homero Mafra. Mazzei é um aliado histórico de Homero. Ele estava no cargo havia seis anos e comandou a escola ao longo das duas últimas gestões do atual presidente.

O pedido de desligamento ocorre em um momento politicamente delicado, a 20 dias da eleição da diretoria que comandará a OAB-ES pelo próximo triênio - a votação está marcada para o dia 28. E o motivo da decisão de Mazzei passa diretamente pelo processo eleitoral. Mais precisamente, por uma divergência entre ele e o atual secretário-geral da OAB-ES, Ricardo Brum, candidato à presidência na chapa 1, apoiada por Homero Mafra.

a coluna apresentou a candidatura de Brum. Ao defender suas realizações nos últimos três anos, ele citou que a ESA, que oferece cursos e treinamentos a advogados de todo o Estado, ficava com menos de 3% do orçamento da OAB-ES até 2015. Hoje, segundo Brum, a escola receberia uma fatia de 5,5% do orçamento. Na última quarta-feira,. Ao defender suas realizações nos últimos três anos, ele citou que a ESA, que oferece cursos e treinamentos a advogados de todo o Estado, ficava com menos de 3% do orçamento da OAB-ES até 2015. Hoje, segundo Brum, a escola receberia uma fatia de 5,5% do orçamento.

O agora ex-diretor-geral da ESA discorda totalmente desse número. Ao ler a publicação, ele entrou em contato com Brum, que por sua vez manteve a posição de que o percentual está correto. Diante disso, Mazzei decidiu renunciar ao cargo. Ele explica:

"Tem muita coisa ali que não é realidade. Não me senti à vontade para continuar. Se eu continuasse, eu estaria concordando com o que foi dito", argumenta Mazzei. Ele faz questão de ressaltar que, na atual eleição, não faz parte de nenhuma das três chapas e se considera neutro no processo.

Segundo ele, a fala de Brum é "afastada da realidade" porque, nesses 5,5%, o secretário-geral teria incluído alguns itens que não podem ser considerados investimentos específicos na ESA.

"Esse número dele é impreciso. Foi colocado um quadro que não reflete a realidade. Por exemplo, o estatuto da OAB já determina que 3% do valor bruto das anuidades forme o fundo cultural da ESA. Isso é obrigatório. Já está errado incluir isso como investimento. Ele fez uma confusão, não sei se proposital ou não. Confunde o fundo cultural com investimento e despesas correntes de custeio da ESA com investimento. Além disso, ele está tratando como projetos exclusivos da ESA alguns serviços que na verdade são compartilhados com toda a OAB-ES, como o laboratório de informática e a OAB-TV", afirma Mazzei.

Contrariando a versão de Brum, o ex-diretor-geral da ESA também diz que, ao longo da atual gestão (2015-2018), o secretário-geral nunca apresentou um plano de investimentos específico para a escola. Apenas pedidos de redução de custos, segundo Mazzei:

"Nestes últimos três anos, nunca houve qualquer planejamento de investimento por parte da diretoria em especial por parte do senhor secretário-geral. Tivemos apenas três reuniões ao longo desse tempo. Nas três, só recebi pedidos de redução de custos, o que foi atendido. Demiti um funcionário e continuei trabalhando com uma equipe menor. Quanto ao plano de investimentos, eu não tenho esse plano e não sei de onde saiu. Se existe, é de desconhecimento meu."

O OUTRO LADO

Ouvido pela coluna, Brum reconheceu todos os méritos a Mazzei e evitou aprofundar a polêmica.

"Faço questão de dizer que Mazzei foi o mentor da ESA nos últimos seis anos e, nos últimos três, onde eu acompanhei, ele tirou a escola de uma certificação próxima a 3 mil alunos para algo próximo a 11 mil. É inegável que existem méritos na escola, e esses méritos são dele. Aliás, posso até afirmar que a gente fez um corte de pessoal na escola e ele continuou ainda assim fazendo mais com menos gente. Sobre a discordância relativa aos investimentos, a única coisa que posso dizer é que o critério que ele utilizou não

é o mesmo que eu utilizei. Eventualmente, a forma como ele está enxergando é diferente da minha", assinala o candidato à presidência.

Brum diz acreditar que a decisão de Mazzei não teve motivações político-eleitorais por conta do momento em que foi tomada.