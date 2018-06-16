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Opinião da Gazeta

R$ 1,245 milhão a deputados é o símbolo da torneira aberta nos gastos

Casta de privilegiados não pode permanecer indiferente à realidade do Brasil que ela própria representa

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 20:05

Públicado em 

16 jun 2018 às 20:05

Colunista

Esmeraldo, Enivaldo e Almir receberam R$ 1,245 milhão Crédito: Tati Beling | Assembleia Legislativa
É impressionante como nunca falta dinheiro para manter os privilégios de tão poucos. Nesta semana, os cofres foram abertos para desembolsar R$ 1,245 milhão a três deputados da Assembleia. Um deles, pasmem!, teve o mandato cassado e mesmo assim foi beneficiado pela decisão, abençoada pelo Tribunal de Contas estadual, de receber o pagamento retroativo referente à acumulação das aposentadorias recebidas por outras atividades e do salário integral, de R$ 25.322,25.
Eis os agraciados: Almir Vieira (PRP) perdeu o mandato por decisão da Justiça Eleitoral, mas ganhou uma bolada de R$ 76.219,70 brutos de retroativo. Bem menos, contudo, que os seus ex-pares: José Esmeraldo (MDB) recebeu R$ 225.792,30; e Enivaldo dos Anjos (PSD) recheou a conta com R$ 942.997,55 brutos. Um trabalhador, com seu salário mínimo, levaria bem mais de 70 anos para ver quantia aproximada ao valor recebido por Enivaldo. Uma vida.
A indignação transborda já não é de hoje, principalmente porque está na Constituição que o teto do funcionalismo equipara-se à remuneração dos ministros do Supremo, atualmente de R$ 33.763. Digamos que não é nenhum sacrifício. A determinação deveria ser sacrossanta, mas é constantemente blasfemada com subterfúgios legais ou nem tanto assim. E dá-lhe penduricalho para furar o teto.
É importante, sim, insistir e colocar sempre que for necessário esses universos tão distantes em rota de colisão. Compará-los, expondo as disparidades. Porque essa casta não pode permanecer indiferente à realidade do Brasil que ela própria representa. Chega de virar as costas. É sempre bom repetir: a promiscuidade com o dinheiro público nos andares de cima é sempre responsável pelas amarguras de quem está por baixo.

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