R$ 1,245 milhão a deputados é o símbolo da torneira aberta nos gastos

Esmeraldo, Enivaldo e Almir receberam R$ 1,245 milhão Crédito: Tati Beling | Assembleia Legislativa

É impressionante como nunca falta dinheiro para manter os privilégios de tão poucos. Nesta semana, os cofres foram abertos para desembolsar R$ 1,245 milhão a três deputados da Assembleia. Um deles, pasmem!, teve o mandato cassado e mesmo assim foi beneficiado pela decisão, abençoada pelo Tribunal de Contas estadual, de receber o pagamento retroativo referente à acumulação das aposentadorias recebidas por outras atividades e do salário integral, de R$ 25.322,25.

Eis os agraciados: Almir Vieira (PRP) perdeu o mandato por decisão da Justiça Eleitoral, mas ganhou uma bolada de R$ 76.219,70 brutos de retroativo. Bem menos, contudo, que os seus ex-pares: José Esmeraldo (MDB) recebeu R$ 225.792,30; e Enivaldo dos Anjos (PSD) recheou a conta com R$ 942.997,55 brutos. Um trabalhador, com seu salário mínimo, levaria bem mais de 70 anos para ver quantia aproximada ao valor recebido por Enivaldo. Uma vida.

A indignação transborda já não é de hoje, principalmente porque está na Constituição que o teto do funcionalismo equipara-se à remuneração dos ministros do Supremo, atualmente de R$ 33.763. Digamos que não é nenhum sacrifício. A determinação deveria ser sacrossanta, mas é constantemente blasfemada com subterfúgios legais ou nem tanto assim. E dá-lhe penduricalho para furar o teto.