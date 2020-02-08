Quer gabaritar o Oscar? Siga nossas previsões (quase) sempre certeiras

Chegou a hora! A cerimônia de entrega dos prêmios do Oscar 2020 será realizada neste domingo, a partir das 22h (horário de Brasília), com transmissão pelo canal TNT e pela TV Gazeta (que entra na transmissão logo após o “Fantástico”).
Este ano temos uma ótima safra de filmes; do popular “Coringa” ao satírico “Jojo Rabbit” (crítica na página ao lado). Enquanto alguns vencedores como Joaquin Phoenix já estão praticamente encaminhados, em outras categorias ainda há disputa, entre elas na de Melhor Filme, que pode ir no seguro “1917” ou ousar com “Parasita”. Confira abaixo as minhas apostas (não necessariamente os meus favoritos).
MELHOR FILME
- “Parasita”
- “Era Uma Vez Em... Hollywood”
- “1917”
- “História de um Casamento”
- “Adoráveis Mulheres”
- “Jojo Rabbit”
- “Coringa”
- “O Irlandês”
- “Ford vs Ferrari”
MELHOR ATOR
- Antonio Banderas - “Dor e Glória”
- Leonardo DiCaprio - “Era Uma Vez Em... Hollywood”
- Adam Driver - “História de um Casamento”
- Joaquin Phoenix - “Coringa”
- Jonathan Pryce - “Dois Papas”
MELHOR ATRIZ
- Cynthia Erivo - “Harriet”
- Scarlett Johansson - “História de um Casamento”
- Saoirse Ronan - “Adoráveis Mulheres”
- Charlize Theron - “O Escândalo”
- Renée Zellweger - “Judy: Muito Além do Arco-Íris”
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Kathy Bathes - “O Caso Richard Jewell”
- Laura Dern - “História de Um Casamento”
- Scarlett Johansson - “Jojo Rabbit”
- Florence Pugh - “Adoráveis Mulheres”
- Margot Robbie - “O Escândalo”
MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Tom Hanks - “Um Lindo Dia na Vizinhança”
- Anthony Hopkins - “Dois Papas”
- Al Pacino - “O Irlandês”
- Joe Pesci - “O Irlandês”
- Brad Pitt - “Era Uma Vez Em... Hollywood”
MELHOR ANIMAÇÃO
- “Como Treinar Seu Dragão 3”
- "Perdi meu Corpo”
- “Klaus”
- “Link Perdido”
- “Toy Story 4”
MELHOR FOTOGRAFIA
- “O Irlandês”
- “Coringa”
- “O Farol”
- “1917”
- “Era Uma Vez Em... Hollywood”
MELHOR FIGURINO
- “O Irlandês”
- “Jojo Rabbit”
- “Coringa”
- “Adoráveis Mulheres”
- “Era Uma Vez Em... Hollywood”
MELHOR DIREÇÃO
- Martin Scorsese - “O Irlandês”
- Todd Phillips - “Coringa”
- Sam Mendes - “1917”
- Quentin Tarantino - “Era Uma Vez Em... Hollywood”
- Bong Joon-Ho - “Parasita”
MELHOR DOCUMENTÁRIO
- “American Factory”
- “The Cave”
- “Democracia em Vertigem”
- “For Sama”
- “Honey land”
MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
- “In The Absense”
- “Learning to Skateboard In a Warzone (If You’re A Girl)”
- “Life Overtakes Me”
- “St. Louis Superman”
- “Walk Run Cha-Cha”
MELHOR MONTAGEM/EDIÇÃO
- “Ford vs Ferrari”
- “O Irlandês"
- “Jojo Rabbit”
- “Coringa”
- “Parasita”
MELHOR FILME INTERNACIONAL
- “Corpus Christi” (Polônia)
- “Honey land” (Macedônia)
- “Os Miseráveis” (França)
- “Dor e Glória” (Espanha)
- “Parasita” (Coreia do Sul)
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
- “Coringa”
- “Adoráveis Mulheres”
- “História de um Casamento”
- “1917”
- “Star Wars: A Ascensão Skywalker”
MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
- “O Irlandês”
- “Jojo Rabbit”
- “1917”
- “Era Uma Vez Em... Hollywood”
- “Parasita”
MELHOR CURTA-METRAGEM EM ANIMAÇÃO
- “DCERA (Daughter)”
- “Hair Love”
- “Kitbull”
- “Memorable”
- “Sister”
MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- “Toy Story 4” - “I Can’t Let You Throw Yourself Away”
- “Rocketman” - “(I’m Gonna) Love Me Again”
- “Superação: O Milagre da Fé” - “I’m Standing With You”
- “Frozen II” - “Into The Unknown”
- “Harriet” - “Stand Up”
MELHOR CURTA-METRAGEM
- “Brotherhood”
- “Nefta Football Club”
- “The Neighbors’ Window”
- “Saria”
- “A Sister”
MELHOR EDIÇÃO DE SOM
- “Ford vs Ferrari”
- “Coringa”
- “1917”
- “Era Uma Vez Em... Hollywood”
- “Star Wars: A Ascensão Skywalker”
MELHOR MIXAGEM DE SOM
- “Ad Astra”
- “Ford Vs Ferrari”
- “Coringa”
- “1917”
- “Era uma Vez em... Hollywood”
MELHOR EFEITOS VISUAIS
- “Vingadores: Ultimato”
- “O Irlandês”
- “O Rei Leão”
- “1917”
- “Star Wars: A Ascensão Skywalker”
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- “O Irlandês” - Steven Zaillian
- “Jojo Rabbit” - Taika Waititi
- “Coringa” - Todd Phillips e Scott Silver
- “Adoráveis Mulheres” - Greta Gerwig
- “Dois Papas” - Anthony McCarten
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- “Entre Facas e Segredos” - Rian Johnson
- “História de um Casamento” - Noah Baumbach
- “1917” - Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns
- “Era Uma Vez Em... Hollywood” - Quentin Tarantino
- "Parasita” - Bong Joon Ho e Han Jin Won