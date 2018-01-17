Quer fazer uma calçada cidadã em Vitória? Agende pela internet

O morador entra no site, marca a data e um técnico da PMV vai à casa dele para orientá-lo (gratuitamente) na obra Crédito: André Sobral | PMV

A Prefeitura de Vitória vai lançar nesta sexta-feira (19) o agendamento pela internet para quem deseja fazer a calçada cidadã. O morador entra no site, marca a data e um técnico da PMV vai à casa dele para orientá-lo (gratuitamente) na obra, que deve ser compatível com as normas legais e com as demais calçadas da vizinhança. A solicitação até então só poderia ser feita pelo telefone ou pessoalmente na PMV, procedimentos que ainda estão disponíveis.

Caminho livre

O projeto calçada cidadã começou na Capital em 2015. Até agora, 2,2 mil calçadas desse tipo foram construídas em Vitória. Elas têm dimensões (largura e altura) que facilitam a locomoção de deficientes físicos, idosos e carrinhos de bebê.

Eleitora vovó sofre

Uma aposentada de 68 anos que tinha perdido seus documentos levou a cópia (autenticada) da sua Certidão de Nascimento para fazer o cadastramento biométrico em Vila Velha. Não aceitaram. Exigiram o documento original. Ela teve que voltar no outro dia.

Cardápio embolado

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini V, vai oferecer em sua casa, em Cobilândia, um café da manhã ao governador em exercício. Será nesta segunda, às 8h. Mas é bom César Colnago não se atrasar porque Carlini costuma almoçar por volta das 10h.

O tour dos buracos

Depois do café, o vereador e o governador vão percorrer algumas ruas de Cobilândia, reduto eleitoral do presidente da Câmara de Vila Velha. Carlini quer que o governo asfalte pelo menos 10 ruas do bairro.

Tudo sob controle

Carine Cabral Musso, tia do presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), foi nomeada no cargo (comissionado) de assessor de controle externo do Tribunal de Contas do ES.

Caretone, né?

Um cliente foi barrado ontem num supermercado em Jardim da Penha, a menos de um quilômetro da praia. O motivo: estava de sungão. A mulher dele também não pôde entrar: a moça estava de shortinho.

A culpa não é do governo

É uma das pragas do verão no Espírito Santo: tem gente levando aparelho de som para a praia para ouvir músicas (vamos chamar de “músicas”), em som altíssimo, incomodando os frequentadores.

A preocupação

O ex-governador Casagrande, o secretário de Transportes e Trânsito da PMV, Tyago Hoffmann (ambos do PSB) e o deputado Da Vitória, do PDT, se reuniram ontem. Na mesa, o único livro visível tinha como título “Segurança Pública”.

Ele merece!

O soldado Cassoto, que salvou uma criança que ficou desacordada após engasgar, foi recebido ontem pelo coronel Nylton Rodrigues. Além de cumprimentá-lo, o comandante-geral da PM mandou publicar um elogio ao soldado no Boletim Geral da PM e na ficha funcional do militar.

De olho neles

Em entrevista à CBN Vitória, o historiador catarinense Paulo Vendelino Kons diz que seu Estado deve recorrer ao STF para cassar o título de “cidade pioneira da imigração italiana” concedido pelo presidente Temer a Santa Teresa.

De olho em nós

Portanto, é bom que a bancada federal capixaba fique atenta e impeça esse vexame. Já pensaram a nossa Santa Teresa perder esse título no tapetão?

Do ramo

O economista Guilherme Dias, que deixou a presidência do Banestes há um ano, está fazendo assessoria financeira e é sócio de uma pequena empresa de logística.

Livros na passarela

A Biblioteca Pública Estadual está promovendo uma exposição com livros sobre carnaval. Alguns dos livros estão enfeitados com adereços da maior festa popular do mundo.

Eleitor mirim

O netinho do prefeito Max Filho foi visitar o avô no seu gabinete na Prefeitura de Vila Velha. Tomara que o garotinho simpático tenha gostado do que viu.

Um recado?

O vereador oposicionista Max da Mata, de Vitória, radicalizou – o corte de cabelo. Está raspado nas laterais. Será um aviso?

Alô, Adam Smith!