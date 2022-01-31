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CBN Inovação

Quem são os nômades digitais e por que o Brasil está tentando atraí-los

Ouça o consultor Evandro Milet

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:32

Publicado em 

31 jan 2022 às 17:32
Nômades digitais
Nômades digitais Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que o Brasil entrou na disputa para atrair trabalhadores qualificados de alta renda que podem trabalhar de qualquer lugar - um estilo de vida que ganhou força com a digitalização acelerada pela pandemia. O Conselho Nacional de Imigração, do Ministério da Justiça, regulamentou na semana passada a criação de um visto para os chamados "nômades digitais", que são executivos, especialistas, gestores de investimentos, criadores de conteúdo e outros profissionais que só precisam de um laptop e uma boa conexão para produzir, independente de onde estão. Ouça:
CBN Inovação - 31-01-22.mp3

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