Quem são os nômades digitais e por que o Brasil está tentando atraí-los

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que o Brasil entrou na disputa para atrair trabalhadores qualificados de alta renda que podem trabalhar de qualquer lugar - um estilo de vida que ganhou força com a digitalização acelerada pela pandemia. O Conselho Nacional de Imigração, do Ministério da Justiça, regulamentou na semana passada a criação de um visto para os chamados "nômades digitais", que são executivos, especialistas, gestores de investimentos, criadores de conteúdo e outros profissionais que só precisam de um laptop e uma boa conexão para produzir, independente de onde estão. Ouça: