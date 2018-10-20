Quem nos salvará de nós mesmos?

O sentimento de confiança, até então predominante na militância identificada com os candidatos a presidente, transformou-se em raiva Crédito: Divulgação

Marcela Bussinguer*

Em tempos de crises institucionais, de crenças que se desvanecem, procuramos identificar quem poderá salvar um país desmantelado. Não acreditamos mais nas promessas da modernidade, não acreditamos mais no que pode vir a ser. Parece que a distopia tomou conta da nação.

Se, com a Constituição de 1988, acreditamos que seria possível construir uma sociedade justa, livre e solidária, hoje vemos a solidariedade ser substituída pelo discurso de ódio, que impossibilita, até mesmo, o debate político.

No discurso dominante, direitos fundamentais são percebidos como a solitária manifestação da individualidade que desconsidera o que deveria existir de gregário em nós. As minorias? Que busquem o mérito. Enquanto isso, deveres fundamentais ainda são uma incipiente questão acadêmica, restrita a poucos programas de mestrado e doutorado do país.

O desejo de combate à corrupção, comum aos homens éticos dos mais diversos matizes ideológicos, foi apropriado de modo estratégico, trazendo consigo o discurso moralizante de neutralização do diferente e de silenciamento daqueles que não se encaixam nas tradicionais categorias consideradas padrão.

O Direito, tradicional que é, tem atuado, por meio de sua Corte Constitucional, como o suposto fiel da balança, capaz de dizer o que é justo, bom e aceitável.

O ministro Luís Roberto Barroso até mesmo afirmou que o Supremo Tribunal Federal deveria “ser iluminista” e levar em conta o “sentimento social” em seus julgamentos. Mas seriam os ministros iluminados a nos conduzir para fora deste período de trevas? São eles os únicos e legítimos intérpretes constitucionais? De que modo poderiam apreender um suposto “sentimento social”?

Seriam eles salvadores a extirpar o mal endêmico da corrupção presente no Legislativo e no Executivo?

Diante dessas questões, outras se colocam: que papel, afinal, tem o povo na compreensão do que é o Direito? O que temos a dizer na definição de sentidos dos direitos fundamentais?

Se a legítima interpretação constitucional se restringe à toga, se o salvador é sempre o outro, não há nada a fazer, apenas esperar. E, assim, a letargia da razão indolente toma conta de nós.

É advogada, mestre em Direito pela PUC-MG e aluna especial do doutorado em Direito da FDV*