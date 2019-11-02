Que venha o Lideranças da Rede Gazeta de 2020!

O maior encontro de líderes empresariais e políticos do Estado já tem data marcada para 2020: o 15º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta será realizado de 20 a 22 de novembro de 2020, em Pedra Azul. Na pauta, estarão os projetos dos novos prefeitos, que serão eleitos em outubro. Confira as fotos da 14 ª edição, que foi realizada no último final de semana, com a presença do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, do fundador da Amana-Key, Oscar Motomura, e dos jornalistas globais Andréia Sadi e Alex Escobar.