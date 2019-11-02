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  • Que venha o Lideranças da Rede Gazeta de 2020!
Renata Rasseli

Que venha o Lideranças da Rede Gazeta de 2020!

O 15º Encontro de Lideranças será realizado de 20 a 22 de novembro de 2020, em Pedra Azul.

Públicado em 

02 nov 2019 às 00:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Décio, Renan e Wagner Chieppe, Renato Casagrande, Café Lindenberg e Nelson Saldanha: no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta. / cacá lima Crédito: Cacá Lima
O maior encontro de líderes empresariais e políticos do Estado já tem data marcada para 2020: o 15º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta será realizado de 20 a 22 de novembro de 2020, em Pedra Azul. Na pauta, estarão os projetos dos novos prefeitos, que serão eleitos em outubro. Confira as fotos da 14 ª edição, que foi realizada no último final de semana, com a presença do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, do fundador da Amana-Key, Oscar Motomura, e dos jornalistas globais Andréia Sadi e Alex Escobar.
Maely Coelho e Idalberto Moro Crédito: Cacá Lima
A jornalista Andréia Sadi e o diretor da Rede Gazeta, Marcello Moraes.  Crédito: Cacá Lima
Nabila Furtado e Juninho.  Crédito: Cacá Lima

Encontro de Lideranças - Almoço

Jesse Tabachi, Luiz Carlos Paier, Fernando Ronchi e Gustavo Peixoto. Crédito: Cacá Lima

Encontro de Lideranças - Fim de Expediente

Ilza e Jônice Tristão Crédito: Cacá Lima
Cleto Venturim e Pedro Scarpi Melhorim Crédito: Cacá Lima
"O ES precisa ir além do minério e do petróleo."
Maílson da Nóbrega - economista e ex-ministro da Fazenda, no 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta
Késsia Saldanha e Eulália Chieppe Crédito: Cacá Lima

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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