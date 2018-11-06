Que tal 15 livros em vez de armas?

Os 15 livros que serão lançados pela Secult serão distribuídos gratuitamente. Crédito: Divulgação

Em vez de armas, livros, muitos livros. No dia 14, a Secult vai lançar 15 novos títulos de uma vez no Salão São Tiago do Palácio Anchieta, às 19h. As obras, que serão distribuídas gratuitamente, foram selecionadas pelo edital de literatura da Secretaria Estadual da Cultura.

Pra todos os gostos

Na relação, livros de crônicas e contos, história, romance, biografia e poesia. Entre os autores contemplados estão Paulo Roberto Sodré, Gustavo Forde e Ivana Esteves.

Com Huck

O governador Hartung (MDB) reuniu-se com Luciano Huck na última segunda-feira, no Rio. Na pauta, a formação de um instituto de excelência para atuação no país, especialmente na área de Educação.

Com Armínio

Os contatos de PH não se resumem ao apresentador da TV Globo. Outras personalidades, como o ex-presidente do BC Armínio Fraga, também estão na articulação desse instituto.

Agiotagem atenta

Leitor conta que seu pedido de aposentadoria foi deferido pelo INSS. Mas ele não soube da boa notícia pelo órgão governamental: foi informado por 16 ligações de bancos, administradoras de cartões de crédito e financeiras oferecendo empréstimo consignado.

Até quando?

Entra governo, sai governo, e a máfia continua a agir: como esses agentes financeiros têm acesso ao cadastro de beneficiados do INSS?

Conforto

O Ministério Público Estadual (MPES) abriu licitação para aquisição de novas cadeiras para o auditório da instituição. O valor máximo estimado é de R$ 575 mil.

Viva a cultura!

Nesta sexta será entregue a Comenda Maurício de Oliveira a seis personalidades da cultura de Vitória: o grafiteiro Fagundes, o sambista Edson Papo Furado, o escritor Carlos Abelhão, a coreógrafa Mitzi Marzzutti, a atriz Suely Bispo e o artista de hip hop Edson Sagaz.

Quem diria...

Já tem petista pedindo “fica, Temer!” nas redes sociais.

Alô, Haddad!

O preço do gás de cozinha aumentou 8,5%. Haddad, tem que ver como vai ficar isso aí.

Ataque

A campanha eleitoral parece não ter fim. Ontem as redes sociais foram inundadas com uma postagem do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) com um suposto mandado de prisão contra o senador eleito Marcos Do Val (PPS-ES), no Texas, EUA.

Contra-ataque

Do Val acusa Eduardo e seu irmão Carlos de terem compartilhado fake news e os denunciou na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória.

Homenagem

A Câmara dos Deputados vai homenagear os 90 anos da Rede Gazeta numa sessão solene, na próxima terça-feira, às 9h30. O proponente é o deputado Marcus Vicente (PP-ES).

Imagem

Magno Malta aparece abraçado ao General Mourão e a Bolsonaro num vídeo, de seis segundos, postado nas redes sociais do senador. O vice-presidente eleito limita-se a dizer: “Juntos por um Brasil melhor”.

Pesado

A postagem vem dias depois de Mourão, num arroubo de sincericídio, dizer que o senador capixaba, não reeleito, ser um “elefante” para Bolsonaro.

Constatação

Quando um presidente eleito tem que reafirmar que vai respeitar a Constituição, alguma coisa está fora da ordem.

Poder eterno?

Da vereadora Tia Nilma, elogiando o presidente da Câmara de Vila Velha: “A trajetória política do presidente Ivan Carlini é exemplo para todos nós”.

Adesões?

Agora estão lançando o movimento “Igreja sem Partido”.

Felicitações?

O movimento feminista ainda não veio a público comemorar o fato de uma mulher estar comandando a Lava Jato.

Suprimiram

Leitor da coluna submetido a dois transplantes não está conseguindo os chamados medicamentos imunossupressores na Farmácia Cidadã.

Alô, Bolsonaro!