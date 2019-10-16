"Que seja completa e eficaz", diz leitora sobre obra na Segunda Ponte

Pontos da Segunda Ponte com obras programadas que sofrerão interferência no trânsito Crédito: Rodrigo Gavini

Inaugurada há 40 anos, em 13 de outubro de 1979, a Segunda Ponte vai passar por obras de revitalização . As intervenções na importante via, que interliga Vitória, Vila Velha e Cariacica, começam nesta segunda-feira (14).

O serviço será realizado em 1,5 quilômetro de extensão do viaduto e contempla a execução da recuperação e proteção das estruturas, substituição das juntas de dilatação, remoção e instalação de guarda-corpo, substituição do revestimento asfáltico existente, novas sinalizações horizontal e vertical, readequação dos dispositivos de drenagem existentes e remanejamento de postes de iluminação pública.

O início das obras foi comemorado pelos leitores, nas redes sociais de A Gazeta. Entre os comentários, há cobranças por rapidez e eficiência da manutenção. Confira algumas opiniões:

Graças a Deus, por que ela já foi condenada há muito tempo por peritos. (Tássia Schwartz)

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Que bom! Que a manutenção seja completa e eficaz. E que os profissionais da área exerçam sua função com integridade e responsabilidade. É pra ontem, anteontem! (Maria Porto)

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Obra necessária, porém como acontece em vários outros Estados esse impacto no trânsito é muito ruim e prejudicial. Por isso deve ser previsto em cronograma para acontecer no período noturno e no final de semana. (Gilberto Franco Barroso)

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Em 2059, o prefeito entrega a reforma da Segunda Ponte, depois de mil licitações e erro de planejamento, teve que ser revisto o valor do orçamento e a obra que custava 200 mil teve 20 reajustes e foi finalizada 100 milhões. (Weverton Vinicius Castro)

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Vai começar o tormento. Já imagino o trânsito parado de Jardim América até Campo Grande... e tô sendo otimista. Se não tem outro jeito mesmo, é sentar e aguentar! (Meireles Jailson Nascimento)

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Tomara que seja, realmente, uma manutenção eficaz, não somente uma mão de cal como costumam fazer. (Ana Rachel Lima)

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Agora vai parar Cariacica e Vila Velha! Resolver o problema do semáforo da entrada do Porto de Vitória ninguém quer! (Sérgio Gomes)

Reformar é preciso, mas também tem que melhorar o fluxo no trânsito. Entra governo e sai governo e ninguém faz nada. Tem que fazer viaduto. Espírito Santo atrasado em mobilidade. O povo precisa cobrar mais os governantes. (Valdecir Bazilio)

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Tomara que não seja somente uma maquiagem como tantas outras, recapeamento e pintura de estrutura. (Kaisser Barreiros Paiva)

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