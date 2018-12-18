Quando sentir inveja de um ídolo não é um mal

Estava eu na impossível tarefa de organizar livros, quando dou de cara com um texto de Henrique Honigsztejn – “Criatividade e Técnica” – e logo fui acometido de uma intensa saudade. Ele foi meu analista durante muitos anos no consultório da sabedoria em Copacabana.

Eu deitava no divã e raramente falávamos coloquialmente. Afinal, ele era um didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise e uma referência unânime no meio psicanalítico brasileiro. Quando ele emergia de seu saber criativo era para preencher com extrema delicadeza os vazios de minha alma.

Tinha a voz doce, delicada, e propositalmente deixava frases incompletas e eu as completava falando ou em silêncio. Em um pequeno ensaio conta que muitas vezes experimentava iniciar uma frase sem saber ao que ela levaria. Mas frequentemente uma resposta ou uma importante conclusão aparecia. Acontece, creiam. A realidade mais evidente é dita em silêncio.

Eu olhava de canto de olho timidamente para os livros dele, muitos em alemão. Experimentei o que é sentir inveja, e que esta nem sempre é do mal. Nesse caso era benigna. Ao reler o texto de Honigsztejn, senti-me desvendando questões que nunca haviam ficado suficientemente claras para mim.

O tema “Criatividade” estava sempre presente em seus livros e na suas exposições públicas que eu curtia consciente e inconscientemente. No texto que tanto procurei e agora acho na estante, dou de cara com o tema, creio eu predileto do Henrique.

No processo psicanalítico, o que é criatividade, se pergunta? Seria o ato de o psicanalista exercitar e exigir sua verve, suas graças ou dons de espírito? Não está centrada a atividade terapêutica no paciente? A criatividade é dirigida a ele e dele deve se originar. Ele não a tem, diz Honigsztejn – do contrário não estaria aí no consultório à espera que o analista o ajude.

Então, penso, o analista deve ser criativo, ele próprio, utilizando-se do material do outro. Uma “transfusão” de criatividade. Isto é a exposição do analisando que - pelo que entendi - sofre uma, por assim dizer, filtragem antes de ser interpretado, pelo analista, através da escuta ativa.

Sobre Freud escreveu muita coisa, como a concepção da Pessoa: “Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante censura do ato do nascimento nos fez acreditar”.

Henrique diz: “A situação biológica da criança, como feto, é substituída para ela, por uma relação psíquica de objeto, referido à sua mãe”.

É a entrada do existir inteiramente.