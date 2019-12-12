Quando árvore gera caos, é sinal de que algo anda mal no trânsito

Incidentes que interrompem o fluxo de veículos acontecem nas melhores metrópoles. Uma das virtudes que separa as administrações públicas eficientes das ineficientes é a capacidade de lidar rapidamente com os imprevistos e, mais do que isso, planejar o futuro de seus cidadãos. A população da Grande Vitória não tem visto nem uma coisa nem outra nos últimos anos. No episódio de quarta-feira, a resposta veio tarde e desarticulada. A longo prazo, as soluções que têm se concretizado são insuficientes.