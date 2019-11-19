"Qualquer um recebe mais que professor", diz leitor sobre aposentadoria

IPAJM, instituto de Previdência dos servidores do Estado Crédito: Vitor Jubini - 02/12/2016

Para o economista e professor da Fucape Fernando Galdi este é um dos reflexos dos privilégios que alguns grupos possuem no Brasil em detrimento de outros. “Isso aparece bem dentro da atividade pública, ou seja no Executivo, Legislativo e Judiciário, na qual existe uma diferença importante nos valores que são recebidos. E aparece também quando se compara o serviço público à iniciativa privada, em que pessoas que exercem funções semelhantes recebem salários bem diferentes. Isso está relacionado ao corporativismo", analisa.

Nas últimas semanas, A Gazeta já mostrou a defasagem salarial de professores da rede municipal de ensino , que em alguns municípios recebem menos do que o piso estabelecido. No âmbito estadual, a diferença entre as aposentadorias do magistério e dos demais poderes parte justamente do valor dos salários.

O assunto gerou debate entre os leitores, nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Isso que é o verdadeiro abuso e absurdo... O sistema perverso de aposentadoria do serviço público, que até pouco tempo atrás não tinha teto, como no INSS. (José Robson Venturim)

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E ainda existem pessoas que acham que todo servidor público ganha bem e tem privilégios. Não tem que mexer na aposentadoria de professores e outros funcionários públicos que servem verdadeiramente à população. Mexam nas aposentadorias dos políticos e do Judiciário. (Adelcio Caldeira)

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Há professores que dedicaram décadas de suas vidas à educação e hoje a aposentadoria não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas. (Wébio Tavares Fonseca)

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E quem ensina a esses outros que ganham em média R$ 25.000?? Se não fossem os professores, os outros profissionais não existiriam! (Vanessa Gava)

Nós aqui em casa trabalhamos na roça desde crianças. Meus pais têm mais de 60 anos e todos os dias de madrugada estão na lavoura. Não têm tempo de ficar esperando o governo dar o que eles acham que merecem. Simplesmente trabalham. Tá ruim? Façam acontecer. (Alessandra Zufelatto)

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Professor, se fosse esperto, receberia três aposentadorias. Eu também acho que a classe é desvalorizada, mas é o que tem, né? (Davi Bento)

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Minha sogra e do IPAJM, e o salário dela, que já era pouco, com a aposentadoria está recebendo o salário mínimo. (Jo Ribeiro)

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Minha esposa também não tem aumento de salário há muitos anos, já até perdemos a conta. Triste realidade essa. (Sebastião Souza)

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Simples, não querem ser professores, estudem para ser juízes, promotores, desembargadores ou ministros do STJ! (Marly Baptista Costa Simoes)

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Todos profissionais citados acima precisam dos professores. (Gisele Portella)

E agora aparece um monte de supostos revoltados, mas vários estavam comemorando essa reforma injusta da Previdência, falando que professor é “doutrinador” e essas baboseiras que só contribuem para desvalorizar a nossa profissão. (Igor Pereira)

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E provento de professor é referência para alguma coisa? Qualquer um recebe mais que professor. O rapaz que vende balinha de mel dentro do ônibus deve ganhar mais que professor. (Jaime Reis)

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O pobre não entendeu que ele vai ter que contribuir por 40 anos para ter direito à aposentadoria integral. Ou seja, ele nunca vai conseguir. Pobre nenhum neste país trabalha por 40 anos ininterruptamente. (Eduardo Carlos)

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