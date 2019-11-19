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Previdência

"Qualquer um recebe mais que professor", diz leitor sobre aposentadoria

Dados do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo mostram que aposentados de diferentes Poderes no Estado recebem até 8 vezes mais que professores inativos, em média

Públicado em 

19 nov 2019 às 11:31

Colunista

IPAJM, instituto de Previdência dos servidores do Estado Crédito: Vitor Jubini - 02/12/2016
Dados do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) publicados por A Gazeta mostram que aposentados de diferentes Poderes no Estado recebem até 8 vezes mais que professores inativos.  Enquanto a média de proventos de um professor aposentado pelo Estado é de R$ R$ 3.037,81, a do pagamento de aposentados de outros Poderes pode ultrapassar os R$ 25.500, como é o caso do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Para o economista e professor da Fucape Fernando Galdi este é um dos reflexos dos privilégios que alguns grupos possuem no Brasil em detrimento de outros. “Isso aparece bem dentro da atividade pública, ou seja no Executivo, Legislativo e Judiciário, na qual existe uma diferença importante nos valores que são recebidos. E aparece também quando se compara o serviço público à iniciativa privada, em que pessoas que exercem funções semelhantes recebem salários bem diferentes. Isso está relacionado ao corporativismo", analisa. 
Nas últimas semanas, A Gazeta já mostrou a defasagem salarial de professores da rede municipal de ensino, que em alguns municípios recebem menos do que o piso estabelecido. No âmbito estadual, a diferença entre as aposentadorias do magistério e dos demais poderes parte justamente do valor dos salários.
O assunto gerou debate entre os leitores, nas redes sociais. Confira alguns comentários:
Isso que é o verdadeiro abuso e absurdo... O sistema perverso de aposentadoria do serviço público, que até pouco tempo atrás não tinha teto, como no INSS. (José Robson Venturim)
E ainda existem pessoas que acham que todo servidor público ganha bem e tem privilégios. Não tem que mexer na aposentadoria de professores e outros funcionários públicos que servem verdadeiramente à população. Mexam nas aposentadorias dos políticos e do Judiciário. (Adelcio Caldeira)
Há professores que dedicaram décadas de suas vidas à educação e hoje a aposentadoria não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas. (Wébio Tavares Fonseca)
E quem ensina a esses outros que ganham em média R$ 25.000?? Se não fossem os professores, os outros profissionais não existiriam! (Vanessa Gava)

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Nós aqui em casa trabalhamos na roça desde crianças. Meus pais têm mais de 60 anos e todos os dias de madrugada estão na lavoura. Não têm tempo de ficar esperando o governo dar o que eles acham que merecem. Simplesmente trabalham. Tá ruim? Façam acontecer. (Alessandra Zufelatto)
Professor, se fosse esperto, receberia três aposentadorias. Eu também acho que a classe é desvalorizada, mas é o que tem, né? (Davi Bento)
Minha sogra e do IPAJM, e o salário dela, que já era pouco, com a aposentadoria está recebendo o salário mínimo. (Jo Ribeiro)
Minha esposa também não tem aumento de salário há muitos anos, já até perdemos a conta. Triste realidade essa. (Sebastião Souza)
Simples, não querem ser professores, estudem para ser juízes, promotores, desembargadores ou ministros do STJ! (Marly Baptista Costa Simoes)
Todos profissionais citados acima precisam dos professores. (Gisele Portella)

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E agora aparece um monte de supostos revoltados, mas vários estavam comemorando essa reforma injusta da Previdência, falando que professor é “doutrinador” e essas baboseiras que só contribuem para desvalorizar a nossa profissão. (Igor Pereira)
E provento de professor é referência para alguma coisa? Qualquer um recebe mais que professor. O rapaz que vende balinha de mel dentro do ônibus deve ganhar mais que professor. (Jaime Reis)
O pobre não entendeu que ele vai ter que contribuir por 40 anos para ter direito à aposentadoria integral. Ou seja, ele nunca vai conseguir. Pobre nenhum neste país trabalha por 40 anos ininterruptamente. (Eduardo Carlos)
Complicado. Quem não trabalha e nem pega no batente aposenta com essa fortuna toda, e quem realmente trabalha, rala pra caramba, recebe uma esmola de aposentadoria. As coisas são invertidas. Brasil, terra de ninguém sei lei. (Voninho Bottessini)

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