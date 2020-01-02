Qual será o prognóstico que faremos do futuro que está chegando?

Fogos no ano-novo 2019/2020 na Praia de Camburi em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Dezembro, 1999.

Minha virada pro ano 2000 foi tão diferente, dado o local em que celebrei a aguardada chegada do novo milênio, quanto, justamente pelo motivo anterior, inesquecível. Mas, mais do que o encanto do lugar e os amigos que nos acompanhavam na simbólica festa de passagem que marca a esperança de paz, alegria e prosperidade, mensagens que encaminhamos e recebemos nas mudanças de ano e, mais ainda, na do milênio, havia mesmo naquela época a ideia que o futuro seria especial.

Dezembro, 2019.

O lugar onde estamos ou aonde estaremos na passada pro ano 2020 pouco importa.

Receberemos e enviaremos mensagens, agora via zap e não mais por cartões impressos via Correios, desejando um próspero ano novo para todos nossos familiares e amigos, sempre na maior sinceridade, e também desejando reciprocidade daqueles que se lembram em nos enviar semelhantes mensagens.

Nos últimos anos, muitos indicadores deixaram claro que houve significativas melhoras no mundo, incluindo aí o Brasil. Mas há também prognósticos apontando que o futuro das próximas gerações pode ser pior do que o dos nossos pais e avós. Segundo previsões, por conta dos avanços tecnológicos, milhares, ou melhor, centenas de milhões de pessoas perderão emprego em todo o mundo, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, como no caso da poderosa Alemanha.

Vejamos o caso do comércio no Brasil. Com a liberação dos saques do FGTS e o período do Natal, houve recontratações nas lojas de todo o país para atender clientes que foram às compras. Mas o dinheiro extra do FGTS e do 13º logo acabará, o Natal passa, e provavelmente as lojas voltarão a ficar esvaziadas. Isso não significa, porém, que haverá declínio nas vendas do comércio para as famílias brasileiras, pois as compras on-line estão crescendo em todas as classes sociais.

De um lado, temos as empresas de varejo querendo cortar custos e, de outro, consumidores cada vez mais familiarizados com esse tipo de compra e vendo vantagens na comodidade de comprar sem precisar sair de casa e ainda receber o(s) produto(s) em seu domicílio.

As novas tecnologias estão acabando ou já acabaram com diversos segmentos, ou alguém aí ainda compra passagem de avião em agências de turismo ou lê jornal impresso? Se a natureza agradece à queda na derrubada de árvores para produção de papel, no qual eram impressos os jornais, o fato que a indústria gráfica tem encolhido de modo progressivo, e seus trabalhadores desempregados não sabem para onde ir.

Procurando um alento na prosperidade, afinal temos que ter esperança num futuro melhor, a bola da vez são os motoristas e os entregadores de mercadorias por meio de aplicativos. Mas, mesmo nesse caso haverá um ponto de esgotamento, quando o segmento não poderá mais absorver mão de obra visando o equilíbrio financeiro para quem já se encontra nesse mercado.

Aos excluídos, caberá o olhar atento dos governos, pois deverão encontrar meios para incluí-los no mercado consumidor local ou global, de modo a evitar um verdadeiro colapso social, que pode virar uma tragédia que descambe para violência que não interessa a ninguém, a não ser aqueles que vivem do negócio das armas.

Não obstante, temos visto o crescimento do altruísmo de diversos grupos comunitários em todo o mundo, muitas vezes pela simples sensação de que assim “fazemos a nossa parte”.