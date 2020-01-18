Qual o mistério por trás das franjas do tapete persa?

Tapete persa Crédito: Pixabay

Chuviscava naquela manhã de sábado quando cheguei à casa de um velho amigo para papear. Um encontro prazeroso que se repete sempre que volto da feira de Jardim da Penha. Água, café, suco de manga... e assuntos gerais. Sem pauta definida e sem censura. Um jovial médico muito bem informado e um jornalista sênior de ótima memória também batem ponto por lá.

Assim que a porta se abriu, o tempo que já não era bom piorou. Dentro da casa, relâmpagos e trovões sublinhavam o ar grave do anfitrião. Nem bem entrei e ele passou a me cobrar uma resposta convincente para um drama doméstico que o afligia: “Quem foi que cortou as franjas do tapete persa?!”

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“Sei lá”, seria a resposta correta. Mas resolvi ir devagar e não cutucar a onça com vara curta. Que tapete? Que persa? Cenho franzido, ele apontou para os meu pés . O tal tapete era aquele em que eu pisava. Um tapete, então, suruca. Presente de muito bom gosto de um caro amigo.

Sei quase nada sobre tapetes. Menos ainda sobre a Pérsia/Irã. E de franjas só uma coisinha aqui e outra ali. Como nos versos de Caetano em “Trem das Cores”: “A franja na encosta cor de laranja, capim rosa chá...”

Aliás parece até maldade falar comigo sobre franjas. A minha calva pede respeito. No mínimo um piedoso silêncio sobre o assunto. Mas meu amigo seguia irritado e, mais ainda, intrigado com o escalpelo parcial do valioso tapete. O que acabou por me trazer à memória algumas situações envolvendo franjas.

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Logo de cara lembrei-me de um comentário azedo que minha mãe fazia toda vez que se falava em franja “Não me conformo com essa filha do Procópio. Ela tem quase a minha idade e ainda continua usando franjas!” A grande atriz e cantora Bibi Ferreira não merecia o azedume de mamãe. Mas não era a única. Todas as mulheres americanas nascem, crescem, casam, têm filhos e netos e morrem com as franjas até as sobrancelhas.

Pessoalmente, acho que franjas combinam mais com crianças quando ainda trazem no sorriso a primeira dentição. Ficam bonitinhas e os cabelos fáceis de pentear. Basta passar a mão .

Eu aqui divagando e o meu amigo lá queimando a mufa atrás de um possível terrorista decapitador de franjas. Não comentei com ele, mas bem que me passou pela cabeça a hipótese do responsável ser um escritor movido por pura inveja. Vai saber...

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Para mim ficou no ar uma outra grande interrogação: por que transformar um pequeno problema num Globo Repórter Especial? Por que tanta comoção por tão poucas franjas?