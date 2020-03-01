Campanha da Fraternidade 2020 Crédito: Divulgação

Na Quarta-Feira de Cinzas iniciamos o Sagrado Tempo Quaresmal, que nos prepara para a festa maior da Fé Cristã, a Páscoa de Jesus Cristo. Durante 40 dias, observamos os exercícios espirituais herdados do Povo da Antiga Aliança, a esmola, a oração e o jejum. Os exercícios espirituais ressignificados por Jesus Cristo no evangelho de São Mateus conectam, para usar termo atual, o fiel ao outro, a Deus e a si mesmo, religando (do latim religare, de religião) o que o pecado dividiu.

Com o início da Quaresma, há 55 anos a Igreja apresenta à sociedade brasileira a Campanha da Fraternidade (CF) para ajudar na preparação dos fiéis. Neste ano, temos como tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, e o lema é inspirado na parábola conhecida como Bom Samaritano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. Com esse tema, a Igreja lança luzes sobre a necropolítica em curso no país, que coloca em risco a vida humana, especialmente de negros e pobres, e toda vida não humana que habita nossa casa comum, a mãe Terra.

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A Igreja alerta que a sociedade precisa mudar o olhar distante da indiferença sobre todas as vidas que se encontram ameaçadas no Brasil. Entre nós ecoa a pergunta do Mestre da Lei: quem é o meu próximo? Convidando-nos a uma reflexão ética e espiritual: até quando enxergaremos como próximo apenas aqueles que são nossas cópias fiéis, o espelho de nossa própria imagem?

Até quando qualificaremos como próximo apenas os que vivem de acordo com nossos valores e maneiras de viver? Será nosso próximo apenas quem não cometeu nenhum ato equivocado na vida? Quais são as vidas que elegemos como dignas de cuidado e proteção? Quem é o nosso próximo que estamos deixando na beira do caminho em função do ódio que alimentamos?

A CF nos convida a olhar para o outro, para a vida, superando preconceito, medo e indiferença, construindo novas relações éticas e espirituais, onde toda a vida seja cuidada e protegida. O evento de abertura acontecerá no domingo (1º), às 15h, na Catedral de Vitória. Vamos abrir as portas da Igreja, indo ao encontro das periferias geográficas e existenciais, como exorta o papa Francisco, para vermos, nos aproximarmos e cuidarmos das vidas tombadas à beira do caminho no Espírito Santo.