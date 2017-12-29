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  • Quadros do Padre Antônio Vieira são alvo de ataque na Ufes
Radicalismo

Quadros do Padre Antônio Vieira são alvo de ataque na Ufes

Publicado em 29 de Dezembro de 2017 às 17:36

Públicado em 

29 dez 2017 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A intolerância não tem limites. Há poucos dias, um grupo de alunos de graduação e pós-graduação de História da Ufes simplesmente resolveu tapar todos os quadros dos corredores do IC III, que têm como tema o Padre Antônio Vieira. Os quadros estão no local há mais de 30 anos. Um dos alunos tentou até colocar fogo em uma das peças. O “argumento”: o Padre Antônio Vieira era “colonialista” e “racista”.
O sectarismo
O pior é que teve professor que deu aval à barbárie. “Vivemos momentos de descolonização do pensamento e de crescimento da consciência étnica da nossa população. Antônio Vieira, como representante do colonialismo, tinha uma posição ofensiva em relação aos negros e índios”, escreveu um deles nas redes sociais.
O que a Ufes diz
Procurada pela coluna, a assessoria da Ufes afirma que até o momento não recebeu denúncia formal, mas prometeu “apurar os fatos”.
Quem é quem
Religioso, filósofo, diplomata e escritor, o padre jesuíta Antônio Vieira é considerado um dos maiores oradores da Língua Portuguesa. Foi preso pela Inquisição acusado exatamente de defender índios e judeus. Autor de monumental obra, incluindo seus sermões, chegou a ser chamado por Fernando Pessoa de “Imperador da Língua Portuguesa”.
Ano novo, picada nova
Cansada de ser atacada pelos mosquitos, moradora de Jardim da Penha ligou para o 156 e solicitou a presença do fumacê. A atendente respondeu: “Até 21 de janeiro será atendida”. Até lá também, os bichos com asas agradecem.
Ouro no tanque
Em Campinho, Domingos Martins, o litro da gasolina está custando incríveis R$ 4,49.
Ele merece!
O presidente Temer declarou Dom Helder Câmara Patrono Brasileiros dos Direitos Humanos.
Chama a prefeitura
Leitor da coluna solicitou à Prefeitura de Vitória que retirasse os carros, apreendidos pela polícia, que estão parados no canteiro central da rua próximo à feira de Gurigica.
Chama a polícia
A resposta da PMV: “A prefeitura não conta com guincho para retirada dos veículos. Oriento o solicitante que encaminhe essa reclamação para a Ouvidoria da Polícia Civil para que possa nos ajudar na retirada” .
Nova iluminação
A Rodosol começou a fazer testes com lâmpadas de LED na Rodovia do Sol próximo à Barra do Jucu. Se aprovadas, até a Terceira Ponte pode mudar de cor.
Mais do mesmo
Em março tem eleição para o Sindicato dos Bancários do ES. Por enquanto, a tendência é de chapa única, apoiada pela atual diretoria, com apoio maciço do Psol.
Viva o padre!
Uma das primeiras providências que o novo pároco da Catedral de Colatina, José Valdecy Romão, tomou após ser empossado foi acabar com o caixa dois do Encontro de Jovens com Cristo (EJC).
Viva o padre! 2
Bem que esse padre poderia trabalhar na Justiça Eleitoral.
Contagem regressiva
Faltam 365 dias para acabar o governo Temer.
Sol vale ouro
Em entrevista recente à revista Exame, o presidente da EDP, Miguel Setas, diz que a empresa investiu “dezenas de milhões de reais” para implantar oito fazendas solares, que fornecem energia solar para diversas empresas comerciais no Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio.
A distorção
Levantamento feito na Secretaria de Saúde de Vila Velha mostrou que lá tem uma funcionária que ganha mais que o próprio secretário da pasta.
Janeiro cultural
O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha vai lançar dia 11 o livro “ Colégio de Mimoso – uma história”, de Roberto Abreu.
Alô, 2017!
Cansou, né?
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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