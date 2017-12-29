Quadros do Padre Antônio Vieira são alvo de ataque na Ufes

A intolerância não tem limites. Há poucos dias, um grupo de alunos de graduação e pós-graduação de História da Ufes simplesmente resolveu tapar todos os quadros dos corredores do IC III, que têm como tema o Padre Antônio Vieira. Os quadros estão no local há mais de 30 anos. Um dos alunos tentou até colocar fogo em uma das peças. O “argumento”: o Padre Antônio Vieira era “colonialista” e “racista”.

O sectarismo

O pior é que teve professor que deu aval à barbárie. “Vivemos momentos de descolonização do pensamento e de crescimento da consciência étnica da nossa população. Antônio Vieira, como representante do colonialismo, tinha uma posição ofensiva em relação aos negros e índios”, escreveu um deles nas redes sociais.

O que a Ufes diz

Procurada pela coluna, a assessoria da Ufes afirma que até o momento não recebeu denúncia formal, mas prometeu “apurar os fatos”.

Quem é quem

Religioso, filósofo, diplomata e escritor, o padre jesuíta Antônio Vieira é considerado um dos maiores oradores da Língua Portuguesa. Foi preso pela Inquisição acusado exatamente de defender índios e judeus. Autor de monumental obra, incluindo seus sermões, chegou a ser chamado por Fernando Pessoa de “Imperador da Língua Portuguesa”.

Ano novo, picada nova

Cansada de ser atacada pelos mosquitos, moradora de Jardim da Penha ligou para o 156 e solicitou a presença do fumacê. A atendente respondeu: “Até 21 de janeiro será atendida”. Até lá também, os bichos com asas agradecem.

Ouro no tanque

Em Campinho, Domingos Martins, o litro da gasolina está custando incríveis R$ 4,49.

Ele merece!

O presidente Temer declarou Dom Helder Câmara Patrono Brasileiros dos Direitos Humanos.

Chama a prefeitura

Leitor da coluna solicitou à Prefeitura de Vitória que retirasse os carros, apreendidos pela polícia, que estão parados no canteiro central da rua próximo à feira de Gurigica.

Chama a polícia

A resposta da PMV: “A prefeitura não conta com guincho para retirada dos veículos. Oriento o solicitante que encaminhe essa reclamação para a Ouvidoria da Polícia Civil para que possa nos ajudar na retirada” .

Nova iluminação

A Rodosol começou a fazer testes com lâmpadas de LED na Rodovia do Sol próximo à Barra do Jucu. Se aprovadas, até a Terceira Ponte pode mudar de cor.

Mais do mesmo

Em março tem eleição para o Sindicato dos Bancários do ES. Por enquanto, a tendência é de chapa única, apoiada pela atual diretoria, com apoio maciço do Psol.

Viva o padre!

Uma das primeiras providências que o novo pároco da Catedral de Colatina, José Valdecy Romão, tomou após ser empossado foi acabar com o caixa dois do Encontro de Jovens com Cristo (EJC).

Viva o padre! 2

Bem que esse padre poderia trabalhar na Justiça Eleitoral.

Contagem regressiva

Faltam 365 dias para acabar o governo Temer.

Sol vale ouro

Em entrevista recente à revista Exame, o presidente da EDP, Miguel Setas, diz que a empresa investiu “dezenas de milhões de reais” para implantar oito fazendas solares, que fornecem energia solar para diversas empresas comerciais no Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio.

A distorção

Levantamento feito na Secretaria de Saúde de Vila Velha mostrou que lá tem uma funcionária que ganha mais que o próprio secretário da pasta.

Janeiro cultural

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha vai lançar dia 11 o livro “ Colégio de Mimoso – uma história”, de Roberto Abreu.

Alô, 2017!

Cansou, né?