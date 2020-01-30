Protestos

Protestos - 30/01/2020

Protestos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 01:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 30/01/2020

Tamanho do arquivo: 50kb
Baixar

Cartórios

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n? 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOSILÉM MOREIRA FONTE BOA e SUA MULHER ROSILANE DE ARAUJO SEXTO FONTE BOA, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel rural denominado Sítio Pontões, Areal, distrito de Alto Calçado, neste município de São José do Calçado-ES, medindo 216.886,60 m2, confrontando por seus diversos lados com Ubaldo Martins de Souza, Marco Antonio da Silva Moura e Jocimar José de Melo. São José do Calçado, 29 de janeiro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 29 de janeiro de 2020 ______________________________________________ Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto -

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): IASSNAIA P DA SILVA - CNPJ: 27.286.416/0001-74 SILVANA APARECIDA BONELA LAGASSE - CNPJ: 09.176.464/0001-28 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 30 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 29 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO - CPF: 031.472.117-70 Protocolo: 1135398 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1135232 JEANINNE SANTOS PIRES 12500501701 - CNPJ: 34.256.443/0001-60 Protocolo: 1135211 JESSICA GONCALVES VENTURINI - CPF: 139.644.207-35 Protocolo: 1135261 JHONNY MAXIMIANO DE SOUZA 1197 - CNPJ: 29.718.649/0001-24 Protocolo: 1135371 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1135235, 1135273 LUZIA MACIEL SPADETO - CPF: 742.786.067-53 Protocolos: 1135385, 1135386, 1135387, 1135388, 1135389, 1135390, 1135391, 1135392 SILVIO BORGES - CPF: 129.017.517-92 Protocolo: 1135405 THIAGO CALDEIRA NICOLINI - CPF: 160.071.257-69 Protocolo: 1135406 VANDERLEY CARVALHO CESARIO - CPF: 081.832.197-05 Protocolo: 1135333 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 31 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 29 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS DENILSON S DOS SANTOS 1 CNPJ: 26.429.253/0001-79 DEUSEDINO SALES FERREIRA 1 CPF: 138.932.537-77 G DE OLIVEIRA - GO PAISAGISMO - ME 1 CNPJ: 20.280.159/0001-14 GEOVANA CORREA LIMA 1 CPF: 124.583.897-08 HUDSON SCHMIDT DOS SANTOS 1 CPF: 059.460.327-71 LEO CRISTIANO PIMENTEL MATTOS 1 CPF: 053.526.457-70 LUCAS BATISTA SILVA 15001212740 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73 MARISA DA SILVA 1 CPF: 097.989.837-42 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50 RAYANE PEREIRA 1 CPF: 138.520.367-63 ROBERTO DOS SANTOS 1 CPF: 018.717.615-90 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

