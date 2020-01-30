Protestos - 30/01/2020

Arquivos & Anexos
Cartórios - 30/01/2020
Cartórios
CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n? 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOSILÉM MOREIRA FONTE BOA e SUA MULHER ROSILANE DE ARAUJO SEXTO FONTE BOA, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel rural denominado Sítio Pontões, Areal, distrito de Alto Calçado, neste município de São José do Calçado-ES, medindo 216.886,60 m2, confrontando por seus diversos lados com Ubaldo Martins de Souza, Marco Antonio da Silva Moura e Jocimar José de Melo. São José do Calçado, 29 de janeiro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 29 de janeiro de 2020 ______________________________________________ Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto -
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s):
IASSNAIA P DA SILVA - CNPJ: 27.286.416/0001-74
SILVANA APARECIDA BONELA LAGASSE - CNPJ: 09.176.464/0001-28
Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 30 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto.
Conceição da Barra - ES, 29 de janeiro de 2020.
MARISTELA DE ALMEIDA SERRA
Tabeliã
CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO - CPF: 031.472.117-70 Protocolo: 1135398
FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1135232
JEANINNE SANTOS PIRES 12500501701 - CNPJ: 34.256.443/0001-60 Protocolo: 1135211
JESSICA GONCALVES VENTURINI - CPF: 139.644.207-35 Protocolo: 1135261
JHONNY MAXIMIANO DE SOUZA 1197 - CNPJ: 29.718.649/0001-24 Protocolo: 1135371
LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1135235, 1135273
LUZIA MACIEL SPADETO - CPF: 742.786.067-53 Protocolos: 1135385, 1135386, 1135387, 1135388, 1135389, 1135390, 1135391, 1135392
SILVIO BORGES - CPF: 129.017.517-92 Protocolo: 1135405
THIAGO CALDEIRA NICOLINI - CPF: 160.071.257-69 Protocolo: 1135406
VANDERLEY CARVALHO CESARIO - CPF: 081.832.197-05 Protocolo: 1135333
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 31 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 29 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
DENILSON S DOS SANTOS 1 CNPJ: 26.429.253/0001-79
DEUSEDINO SALES FERREIRA 1 CPF: 138.932.537-77
G DE OLIVEIRA - GO PAISAGISMO - ME 1 CNPJ: 20.280.159/0001-14
GEOVANA CORREA LIMA 1 CPF: 124.583.897-08
HUDSON SCHMIDT DOS SANTOS 1 CPF: 059.460.327-71
LEO CRISTIANO PIMENTEL MATTOS 1 CPF: 053.526.457-70
LUCAS BATISTA SILVA 15001212740 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73
MARISA DA SILVA 1 CPF: 097.989.837-42
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50
RAYANE PEREIRA 1 CPF: 138.520.367-63
ROBERTO DOS SANTOS 1 CPF: 018.717.615-90
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã