Proclamas - 20/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY RODRIGUES LEITE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de forno, residente na Rua Dom Pedro II, nº 73, Cariacica-ES e SILVANA CEZAR HELMER, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 73, Cariacica-ES. 28841 2.: ITAILAN ALVES DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Servente de obras, residente na Rua Guaiapós, nº 43, Cariacica-ES e GRACIELA FERREIRA DE AMARAL, natural de Cosmópolis-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), Técnica de Polissonografia, residente na Rua Guaiapós, nº 43, Cariacica-ES. 28845 3.: ALEXSANDER RODRIGUES DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Rosália Três Moschen, nº 45, Cariacica-ES e ADRIANA DO ROSÁRIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rosália Três Moschen, nº 45, Cariacica-ES. 28847 4.: PAULO ROBERTO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santa Tereza, 237, Cariacica-ES e SONIA MARIA JANUARIO CEZARIO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Doze, 58, Cariacica-ES. 28848 5.: MARCUS VINÍCIUS QUERUBINO ALVES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida Amazonas, nº 145, Cariacica-ES e ARIAME ALBINO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Amazonas, nº 145, Cariacica-ES. 28849 6.: ADÃO APARECIDO DE ANDRADE JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Princesa Isabel, nº 1131, Cariacica-ES e LETÍCIA NASCIMENTO ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Princesa Isabel, nº 1131, Cariacica-ES. 28850 7.: KLEBER ROCHA JAVARINI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciário, residente na Rua das Orquídeas,nº103, Santo André, Cariacica-ES e LORENA FURLAN NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na neste distrito, , Cariacica-ES. 28851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO GAMA PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contábil, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA SILVA VENDRAMINE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19993 2.: THIAGO PALASSI QUINTELA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Jose Celso Claudio, 65. Bloco A, Apartamento 806, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JULIANA FERNANDES DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Bloco A, Apartamento 806, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19994 3.: PEDRO THADDEU VIEIRA DA CAMARA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Abizeiro, nº 330, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e JULIANA CAROLINA BRAGA OLIVEIRA, natural de Belém-PA, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Abizeiro, nº 330, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19995 4.: HENRIQUE GUAITOLINI DUMMER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário, n 64, Condominio Jacarema 2, Santa Paula II, Vila Velha-ES e CAMILA FRAGA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), internacionalista, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, 1008 (0501 A), Condominio do Edificio Napoles, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19996 5.: FELIPE FERREIRA GUIMARAES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), públicitario, residente na Rua Rio Branco, nº 112, Ap 701,Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIANA PAHINS LYRIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), psicologa, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 19997 6.: VINÍCIUS ROSADO BORGES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carijós, nº 1, Bairro das Laranjeiras, Serra-ES e CAROLINA MOULIN CALIARI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santo Onofre, nº 06, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO ESPICALSKY, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Policial civil, residente na Rua Florânia, nº 65, Vila Velha-ES e AMANDA SANTOS COSTA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente de farmacia, residente na Rua Florânia, nº 65, Vila Velha-ES. 06416 2.: DENIS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua: Abdias Ferreira da Silva, nº 189, Vila Velha-ES e LUBIANA SANTOS DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Rua: Abdias Ferreira da Silva, nº 189, Vila Velha-ES. 06417 3.: MATEUS GUÊZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Serraria, nº 20, Vila Velha-ES e JULLIA AZEVEDO DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Serraria, nº 20, Vila Velha-ES. 06418 4.: SERGIO DA SILVA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Cajamar, nº 542, Vila Velha-ES e ROSALI NEIVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Cajamar, nº 542, Vila Velha-ES. 06419 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUZIAS BATISTA BUZATTO, natural de Marabá-PA, com 45 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua São Lourenço, nº 385, Nova Carapina I, Serra-ES e IRAILDES PEDREIRAS GÓES, natural de Itapetinga-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua São Lourenço, nº 385, Serra-ES. 11728 2.: CLEBER DOS SANTOS SERAFIM, natural de Vitoria-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Maurílio Miranda, nº s/n, Serra-ES e MIRTES DA COSTA BARCELAR, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Maurílio Miranda, nº s/n, Serra-ES. 11801 3.: JOSÉ DANRLEY MOREIRA MAIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mutum, 262, Nova Carapina II, Serra-ES e EMANUELLE NOGUEIRA MARQUES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mutum, 262, Nova Carapina II, Serra-ES. 11804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL JULIO RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 22, Vitória-ES e FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS ANCHIETA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 22, Vitória-ES. 25437 2.: FABIO ROBERTO VIEIRA MORAES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi , Vitória-ES e JULIANA MACHADO FUNDÃO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25441 3.: FREDERICO AUGUSTO MACHADO, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍGIA ARAUJO MAIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi , Vitória-ES. 25442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO JOAQUIM DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, Solteiro(a), analista de pesquisa de mercado, residente na Rua Frederico Gomes, nº 75, Vitória-ES e FABRICIA RESIERI MOTTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing receptivo, residente na Rua Frederico Gomes, nº 75, Vitória-ES. 25512 2.: ALAN VENTURIN SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Aptº 2105, Vitória-ES e ISABELA DE OLIVEIRA MARCHESI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Aptº 2105, Vitória-ES. 25514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO LELIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, nº 112, Aracruz-ES e CRISTYANE PENHA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Beija-Flores, nº 19, Aracruz-ES. 13551 2.: PEDRO AMORIM VASSOLER JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 400, Aracruz-ES e JAMILY LOUREIRO DOS SANTOS ALVES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 400, Aracruz-ES. 13557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de maio de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONIFER CARLOS POSSATE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua da Vitória, nº 53, Cariacica-ES e CHRISTINA KELLY FELIPE DA FONSECA, natural de Àgua Boa-MG, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Vitória, nº 53, Cariacica-ES. 14521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NICOLAS NASCIMENTO SILVA, natural de Iconha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES e ANA LUÍSA ZEFERINO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL ALVES DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Getulio Vargas, nº 03, Vila Velha-ES e MAIANE SANTOS MOURA, natural de MASCOTE-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Rua Getulio Vargas, nº 03, Vila Velha-ES. 09402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO JOSUÉ NUNES DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Almirante Tamandaré, s/nº, Viana-ES e ANA PAULA SOUSA COSTA, natural de Gandu-BA, com 26 anos de idade, Divorciada(o), Faxineira, residente na Rua Almirante Tamandaré, s/nº, Viana-ES. 07664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala