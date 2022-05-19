Publicidade Legal

Proclamas 19/05/2022

Quinta-feira

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

19 mai 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

19-05-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 168kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINSON HERCULANO NOSSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua José Bernadino de Souza, nº 18, Santos Dumont, Vila Velha-ES e ANA PAULA DA SILVA COSTA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua José Bernadino de Souza, nº 18, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729805 2.: ARTUR SAMUEL DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Pietro Vanucci, nº 160, São Paulo-SP e LUCIENE OLIVEIRA MOREIRA, natural de Camacan-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 151, Vila Velha-ES. 232729806 3.: ALDO SILVA FERREIRA JUNIOR, natural de Bom Despacho-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), biomedico, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Vila Velha-ES e GLAUBER ALVARENGA REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Vila Velha-ES. 232729807 4.: VITOR UCELI DE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisor de TI, residente na Rua Pinheiro Júnior, 118, Vila Velha-ES e SORAYA MOREIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua do Beijo, nº 47 , Vila Velha-ES. 232729808 5.: GABRIEL CAMPISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tec. de comercio exterior, residente na Rua Circular, s/n , -ES e JULYA FAVORETO SUHET CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Circular, s/n , Vila Velha-ES. 232729809 6.: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Circular B, Nº 19, Vila Velha-ES e FRANCIELY SILVA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Circular B, Nº 19, Vila Velha-ES. 232729810 7.: EDSON PINTO RANGEL, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Magnólio Silva, nº 211, Vila Velha-ES e ELAINE DIAS MOTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Magnólio Silva, nº 211, Vila Velha-ES. 232729811 8.: THIAGO SALES DE ALMEIDA, natural de São Gonçalo-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), petroleiro, residente na Rua Chico Mendes, nº 0, Vila Velha-ES e LARYSSA LORRAYNE GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Chico Mendes, nº 0, Vila Velha-ES. 232729812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHUAN KARLLO ALVES FERNANDES, natural de Pinheiros-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial penal, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CHELSEA GENEVIÈVE DE OLIVEIRA MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Policial penal, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19986 2.: PAULO CESAR PISSINI GALCERAN JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), geológo, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA MARIA DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), gemologista, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19988 3.: WILLYAN HADDAD PIMENTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Ormandino Gomes, nº 88, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA RATUNDE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Flor do Campo, nº 42, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 19989 4.: EDIMAR BRÁS KAPITZKY FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Ceará, nº 00155, Ed Corais da Costa, Apto 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARA FERREIRA AVANCINI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Ceará, nº 155, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19990 5.: ADRINAK FRANK PEREIRA, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), industriario, residente na Avenida Champagnat, 1109, Apartamento 204, Centro, Vila Velha-ES e ROBERTA CÔCO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida José Júlio de Souza, 2600, Apartamento 603 B, Edificio Mar de Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19991 6.: LUCAS HENRIQUE SANTOS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Bárbara Heliodora, 34, Itapuã, Vila Velha-ES e JÉSSICA MARTINEZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contabil, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 34, Itapuã, Vila Velha-ES. 19992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAUDELINO RAMALHETE PIRES, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Ayrton Senna, N.° 71, , Cariacica-ES e PRISCILA FERREIRA DAMASCENO, natural de Baixo Guandu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ayrton Senna, N.° 71, Cariacica-ES. 28842 2.: RONALD DA SILVA MILAGRE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Dom Pedro I, nº 26, Lote 01, Quadra 06, Cariacica-ES e TAMIRES CONCEIÇÃO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Dom Pedro I, nº 26, Lote 01, Quadra 06, Cariacica-ES. 28843 3.: RODRIGO ALBERTO BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Santo Orsolo, s/nº, Cariacica-ES e LEIDIANE MESSIAS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santo Orsolo, s/nº, Cariacica-ES. 28844 4.: PAULO RODRIGUES SILVANO, natural de Água Boa-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Viana, s/nº , Cariacica-ES e ELIANA CORREA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Viana, s/nº , Cariacica-ES. 28846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGOCÉS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, natural de Palmares-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), Tratorista agrícola, residente na Rua Juerana, Zona Rural, Sooretama-ES e REYDILA MARIANA DA SILVA, natural de Água Preta-PE, com 21 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Juerana, Zona Rural, Sooretama-ES. 04885 2.: DIEGO SILVA DOS SANTOS, natural de Iguaí-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES e RITIERLI FRAGA DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04886 3.: ROMERIO LUIZ BITTI, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Guaribu, 70, Salvador, Sooretama-ES e MARIA INÊS PISSINATTI, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Guaribu, 70, Salvador, Sooretama-ES. 04887 4.: JANES RODRIGUES, natural de Jaguaré-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Miguel Alves, 329, Centro, Sooretama-ES e RAQUEL RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Miguel Alves, 329, Centro, Sooretama-ES. 04888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 18 de maio de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN BARBOSA SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Estevão Frinhani, nº S/N, Linhares-ES e ADRIELLE DOS SANTOS LOPES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estevão Frinhani, nº S/N , Linhares-ES. 11905 2.: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1514, Linhares-ES e KAROLINE LOUREIRO SILVA FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1514, Linhares-ES. 11906 3.: HUGO CORTELETTI TOREZANI, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Crenaques, nº 182, Linhares-ES e MITHELY DE JESUS SOUSA, natural de Redenção-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Xavantes, nº 84, Linhares-ES. 11907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO WDSON TINUM DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Papa João XXIII, nº 584, Vila Velha-ES e JÉSSICA RODRIGUES BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Papa João XXIII, nº 584, Vila Velha-ES. 06413 2.: FELIPE CORREIA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Cafesópolis, nº 257, Vila Velha-ES e MARIANA REIS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cafesópolis, nº 257, Vila Velha-ES. 06414 3.: DEIVIDI DE PAULA DA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Avenida Águia Branca, nº 48, Vila Velha-ES e BYANKA ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Águia Branca, nº 48, Vila Velha-ES. 06415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVALDO SANTOS BATISTA, natural de Floresta Azul-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rio Jacuí, nº 156, Serra-ES e PÂMELA KETNE DOS SANTOS NICOLAU, natural de Conselheiro Pena-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Jacuí, nº 156, Serra-ES. 11796 2.: DIONEY DE AQUINO SOBREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), músico, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, casa 9, Eldorado , Serra-ES e ANA PAULA MOREIRA LEÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, casa 9, Eldorado , Serra-ES. 11797 3.: DANIEL SELESTINO, natural de Santa Teresa-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), operador de máquina, residente na Rua Goiabeiras, nº 446, Vista da Serra II, Serra-ES e MARLY DA SILVA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiabeiras, nº 446, Vista da Serra II, Serra-ES. 11800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO ELER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua da Vitória, S/nº, Cariacica-ES e KELIANE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua da Vitória, S/nº, Cariacica-ES. 14517 2.: JONATHAN SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 777, Cariacica-ES e CHRISTIANY DELFINO SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 777, Cariacica-ES. 14519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LYNCOLN DE OLIVEIRA REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Vitória-ES e BRUNELLA MÁYRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Vitória-ES. 25510 2.: ADEMIR VIANA BANDEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria dos Zenilda Evaristo dos Santos Bandeira, s/nº, Vitória-ES e GLEICIANE ROLIM DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Santa Helena, nº 181, Viana-ES. 25513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO JULIO CORRÊA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e CRISTIANE ROVETTA GOMES, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25436 2.: SANDRO BEJE SMIDERLE, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLAVIA MOURA GUIMARÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA, natural de Itambacuri-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Travessa José Ávila, nº 14, Vitória-ES e ROSÂNGELA HILÁRIO DOS SANTOS EVANGELISTA, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Travessa José Ávila, nº 14, Vitória-ES. 17792 2.: ROMÁRIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), aplicador, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 10, Vitória-ES e FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Assaré-CE, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 10, Vitória-ES. 17797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOBSON DA SILVA VITORINO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 56 , Vila Velha-ES e MARIA ZILÁ FARICH, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Ana Penha Barcellos, nº 56, Vila Velha-ES. 09400 2.: JOEL VITURINO DOS SANTOS, natural de BELMONTE-BA, com 63 anos de idade, Solteiro(a), MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, residente na RUA MARÇO Nº 07, Vila Velha-ES e ABIGAIL DOS REIS, natural de GOVERNADOR VALADARES-MG, com 56 anos de idade, Viúva(o), DO LAR, residente na RUA MARÇO Nº 07, Vila Velha-ES. 09401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DA COSTA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Linhares, nº 240, Viana-ES e RENILDA LUZ SANTOS PINHEIRO, natural de Gongogi-BA, com 61 anos de idade, Viúva(o), cuidadora, residente na Avenida Linhares, nº 240, Viana-ES. 07661 2.: MAXSWEL OLIVEIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 22, Viana-ES e MENIKÉN PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dois, s/nº , Viana-ES. 07663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO AVELAR RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e ERENILDA BACHER WINGLER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de maio de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR RAUL JOSÉ FRANCISCO ALVES OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na rua aldair celga, Alegre-ES e SAMARA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Adair Celga, Alegre-ES. 03564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 18 de maio de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO BATISTA VIRGINIO, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 53 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Cachoeira Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e MARILZA DE JESUS DIAS, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 26 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Cachoeira Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES..- 001084. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 18 de maio de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 24 de fevereiro de 1997, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua dos Atalaias, n° 29, Universal em Viana-ES & LAUDIENE DOS SANTOS MOURA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 24 de novembro de 1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua dos Atalaias, n° 29, Universal em Viana-ES.Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 18 de maio de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

