Proclamas 19/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WELLINSON HERCULANO NOSSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua José Bernadino de Souza, nº 18, Santos Dumont, Vila Velha-ES e ANA PAULA DA SILVA COSTA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua José Bernadino de Souza, nº 18, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729805
2.: ARTUR SAMUEL DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Pietro Vanucci, nº 160, São Paulo-SP e LUCIENE OLIVEIRA MOREIRA, natural de Camacan-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 151, Vila Velha-ES. 232729806
3.: ALDO SILVA FERREIRA JUNIOR, natural de Bom Despacho-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), biomedico, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Vila Velha-ES e GLAUBER ALVARENGA REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Vila Velha-ES. 232729807
4.: VITOR UCELI DE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisor de TI, residente na Rua Pinheiro Júnior, 118, Vila Velha-ES e SORAYA MOREIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua do Beijo, nº 47 , Vila Velha-ES. 232729808
5.: GABRIEL CAMPISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tec. de comercio exterior, residente na Rua Circular, s/n , -ES e JULYA FAVORETO SUHET CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Circular, s/n , Vila Velha-ES. 232729809
6.: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Circular B, Nº 19, Vila Velha-ES e FRANCIELY SILVA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Circular B, Nº 19, Vila Velha-ES. 232729810
7.: EDSON PINTO RANGEL, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Magnólio Silva, nº 211, Vila Velha-ES e ELAINE DIAS MOTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Magnólio Silva, nº 211, Vila Velha-ES. 232729811
8.: THIAGO SALES DE ALMEIDA, natural de São Gonçalo-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), petroleiro, residente na Rua Chico Mendes, nº 0, Vila Velha-ES e LARYSSA LORRAYNE GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Chico Mendes, nº 0, Vila Velha-ES. 232729812
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RHUAN KARLLO ALVES FERNANDES, natural de Pinheiros-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial penal, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CHELSEA GENEVIÈVE DE OLIVEIRA MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Policial penal, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19986
2.: PAULO CESAR PISSINI GALCERAN JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), geológo, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA MARIA DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), gemologista, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19988
3.: WILLYAN HADDAD PIMENTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Ormandino Gomes, nº 88, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA RATUNDE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Flor do Campo, nº 42, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 19989
4.: EDIMAR BRÁS KAPITZKY FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Ceará, nº 00155, Ed Corais da Costa, Apto 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARA FERREIRA AVANCINI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Ceará, nº 155, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19990
5.: ADRINAK FRANK PEREIRA, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), industriario, residente na Avenida Champagnat, 1109, Apartamento 204, Centro, Vila Velha-ES e ROBERTA CÔCO DOS
SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida José Júlio de Souza, 2600, Apartamento 603 B, Edificio Mar de Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19991
6.: LUCAS HENRIQUE SANTOS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Bárbara Heliodora, 34, Itapuã, Vila Velha-ES e JÉSSICA MARTINEZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contabil, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 34, Itapuã, Vila Velha-ES. 19992
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LAUDELINO RAMALHETE PIRES, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Ayrton Senna, N.° 71, , Cariacica-ES e PRISCILA FERREIRA DAMASCENO, natural de Baixo Guandu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ayrton Senna, N.° 71, Cariacica-ES. 28842
2.: RONALD DA SILVA MILAGRE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Dom Pedro I, nº 26, Lote 01, Quadra 06, Cariacica-ES e TAMIRES CONCEIÇÃO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Dom Pedro I, nº 26, Lote 01, Quadra 06, Cariacica-ES. 28843
3.: RODRIGO ALBERTO BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Santo Orsolo, s/nº, Cariacica-ES e LEIDIANE MESSIAS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santo Orsolo, s/nº, Cariacica-ES. 28844
4.: PAULO RODRIGUES SILVANO, natural de Água Boa-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Viana, s/nº , Cariacica-ES e ELIANA CORREA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Viana, s/nº , Cariacica-ES. 28846
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 18 de maio de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIOGOCÉS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, natural de Palmares-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), Tratorista agrícola, residente na Rua Juerana, Zona Rural, Sooretama-ES e REYDILA MARIANA DA SILVA, natural de Água Preta-PE, com 21 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Juerana, Zona Rural, Sooretama-ES. 04885
2.: DIEGO SILVA DOS SANTOS, natural de Iguaí-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES e RITIERLI FRAGA DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Miguel Alves, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04886
3.: ROMERIO LUIZ BITTI, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Guaribu, 70, Salvador, Sooretama-ES e MARIA INÊS PISSINATTI, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Guaribu, 70, Salvador, Sooretama-ES. 04887
4.: JANES RODRIGUES, natural de Jaguaré-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Miguel Alves, 329, Centro, Sooretama-ES e RAQUEL RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Miguel Alves, 329, Centro, Sooretama-ES. 04888
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Sooretama-ES, 18 de maio de 2022
ESMAEL NUNES LOUREIRO
Tabelião
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLIAN BARBOSA SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Estevão Frinhani, nº S/N, Linhares-ES e ADRIELLE DOS SANTOS LOPES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estevão Frinhani, nº S/N , Linhares-ES. 11905
2.: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1514, Linhares-ES e KAROLINE LOUREIRO SILVA FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1514, Linhares-ES. 11906
3.: HUGO CORTELETTI TOREZANI, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Crenaques, nº 182, Linhares-ES e MITHELY DE JESUS SOUSA, natural de Redenção-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Xavantes, nº 84, Linhares-ES. 11907
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 18 de maio de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CAIO WDSON TINUM DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Papa João XXIII, nº 584, Vila Velha-ES e JÉSSICA RODRIGUES BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Papa João XXIII, nº 584, Vila Velha-ES. 06413
2.: FELIPE CORREIA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Cafesópolis, nº 257, Vila Velha-ES e MARIANA REIS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cafesópolis, nº 257, Vila Velha-ES. 06414
3.: DEIVIDI DE PAULA DA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Avenida Águia Branca, nº 48, Vila Velha-ES e BYANKA ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Águia Branca, nº 48, Vila Velha-ES. 06415
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GEOVALDO SANTOS BATISTA, natural de Floresta Azul-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rio Jacuí, nº 156, Serra-ES e PÂMELA KETNE DOS SANTOS NICOLAU, natural de Conselheiro Pena-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Jacuí, nº 156, Serra-ES. 11796
2.: DIONEY DE AQUINO SOBREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), músico, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, casa 9, Eldorado , Serra-ES e ANA PAULA MOREIRA LEÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, casa 9, Eldorado , Serra-ES. 11797
3.: DANIEL SELESTINO, natural de Santa Teresa-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), operador de máquina, residente na Rua Goiabeiras, nº 446, Vista da Serra II, Serra-ES e MARLY DA SILVA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiabeiras, nº 446, Vista da Serra II, Serra-ES. 11800
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 18 de maio de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EVANDRO ELER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua da Vitória, S/nº, Cariacica-ES e KELIANE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua da Vitória, S/nº, Cariacica-ES. 14517
2.: JONATHAN SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 777, Cariacica-ES e CHRISTIANY DELFINO SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 777, Cariacica-ES. 14519
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 18 de maio de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LYNCOLN DE OLIVEIRA REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Vitória-ES e BRUNELLA MÁYRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Vitória-ES. 25510
2.: ADEMIR VIANA BANDEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria dos Zenilda Evaristo dos Santos Bandeira, s/nº, Vitória-ES e GLEICIANE ROLIM DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Santa Helena, nº 181, Viana-ES. 25513
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 18 de maio de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRICIO JULIO CORRÊA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e CRISTIANE ROVETTA GOMES, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25436
2.: SANDRO BEJE SMIDERLE, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLAVIA MOURA GUIMARÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25438
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 18 de maio de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA, natural de Itambacuri-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Travessa José Ávila, nº 14, Vitória-ES e ROSÂNGELA HILÁRIO DOS SANTOS EVANGELISTA, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Travessa José Ávila, nº 14, Vitória-ES. 17792
2.: ROMÁRIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), aplicador, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 10, Vitória-ES e FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Assaré-CE, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 10, Vitória-ES. 17797
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 18 de maio de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu
do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOBSON DA SILVA VITORINO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 56 , Vila Velha-ES e MARIA ZILÁ FARICH, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Ana Penha Barcellos, nº 56, Vila Velha-ES. 09400
2.: JOEL VITURINO DOS SANTOS, natural de BELMONTE-BA, com 63 anos de idade, Solteiro(a), MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, residente na RUA MARÇO Nº 07, Vila Velha-ES e ABIGAIL DOS REIS, natural de GOVERNADOR VALADARES-MG, com 56 anos de idade, Viúva(o), DO LAR, residente na RUA MARÇO Nº 07, Vila Velha-ES. 09401
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 18 de maio de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ DA COSTA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Linhares, nº 240, Viana-ES e RENILDA LUZ SANTOS PINHEIRO, natural de Gongogi-BA, com 61 anos de idade, Viúva(o), cuidadora, residente na Avenida Linhares, nº 240, Viana-ES. 07661
2.: MAXSWEL OLIVEIRA REIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 22, Viana-ES e MENIKÉN PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dois, s/nº , Viana-ES. 07663
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 18 de maio de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ FERNANDO AVELAR RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e ERENILDA BACHER WINGLER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01230
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 18 de maio de 2022
Natália Bastos Bechepeche Antar
Oficiala e Tabeliã Interina
_____________________________________________________________________
CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ARTHUR RAUL JOSÉ FRANCISCO ALVES OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na rua aldair celga, Alegre-ES e SAMARA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Adair Celga, Alegre-ES. 03564
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Alegre-ES, 18 de maio de 2022
Márcio Valory Silveira
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: JOÃO BATISTA VIRGINIO, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 53 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Cachoeira Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e MARILZA DE JESUS DIAS, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 26 anos de idade,
divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Cachoeira Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES..- 001084.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 18 de maio de 2022.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 24 de fevereiro de 1997, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua dos Atalaias, n° 29, Universal em Viana-ES & LAUDIENE DOS SANTOS MOURA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 24 de novembro de 1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua dos Atalaias, n° 29, Universal em Viana-ES.Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana – ES, 18 de maio de 2022
Walmir de Oliveira Ricco
Tabelião e Oficial Interino