PROCLAMAS 21-05-2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILIARDI PAZZINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Brinco De Ouro, nº 5, Porto Novo, Cariacica-ES e ANDRESSA CHAVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Brinco De Ouro, nº 5, Porto Novo, Cariacica-ES. 13631 2.: LEILSON DIAS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Belo Horizonte, nº 361, Nova Valverde, Cariacica-ES e SUELLEN ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), instrutora de trânsito, residente na Rua Belo Horizonte, nº 361, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13643 3.: ALEX STEINER BOONE, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), oficial de lançamento, residente na Rua 7 de Setembro, nº 01, Prolar, Cariacica-ES e LOISLENE GONÇALVES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua 7 de Setembro, nº 01, Prolar, Cariacica-ES. 13645 4.: DAVENIR DA COSTA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor, residente na Rua Iconha, nº 110, Nova Brasília, Cariacica-ES e DENISE MARCIA RAMOS CISNANDES, natural de Itamaraju-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Iconha, nº 110, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13657 5.: RAIAN PINTO DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Trinta e Um de Março, S/n, Itacibá, Cariacica-ES e LARISSA COUTINHO RIBEIRO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trinta e Um de Março,s/n, Itacibá, Cariacica-ES. 13658 6.: RODRIGO ALVES DA ROCHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Jorge Rosetti, nº 28, Tucum, Cariacica-ES e CAMILA ROSA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Jorge Rosetti, nº 44, Tucum, Cariacica-ES. 13659 7.: ANTONIO CARLOS BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Paulo Rodrigues, nº 28, Tucum, Cariacica-ES e KATIA LAURES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Paulo Rodrigues, nº 28, Tucum, Cariacica-ES. 13671 8.: DEUSCENIR RANGEL JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/Nº, Tucum, Cariacica-ES e LUCIANA LINO PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/Nº, Tucum, Cariacica-ES. 13673 9.: ELKER MENDES SARMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de tráfego, residente na Rua Bela Vista, nº 13, Porto de Santana, Cariacica-ES e ROSANGELA CARNEIRO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Bela Vista, nº 13, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13675 10.: CLODOALDO DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Onofre de Oliveira, nº 08, Areinha, Cariacica-ES e TATIELE CORREIA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Onofre de Oliveira, nº 08, Areinha, Cariacica-ES. 13677 11.: HÉLIO SOUZA DE JESUS, natural de Distrito de Pimenteira- Ilheus-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Sabiá, nº 367, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e PRISCILA CALINE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fortaleza, Nº 26, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13684 12.: RODRIGO EMERIQUE ROSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Cinquenta e Um, nº 37, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e KATIARA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cinquenta e Um, nº 37, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13685 13.: DELCELINO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 104, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES e FLAVIA DE SOUZA RAFASQUE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Pernambuco, nº 104, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES. 13686 14.: JOÃO CANDIDO MARTINS, natural de Brejetuba-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua das Camélias, nº 420, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ROZILDA DE JESUS PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua das Camélias, nº 420, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13687 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL VIANA DE CARVALHO CAITANO, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ENGEngenheiro de Sistemas, residente na Rua Vila Velha, Nº14 , Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e BEATRIZ VALBÃO PIRES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Biologa, residente na Rua Guarany,171, Glória, Vila Velha-ES. 18836 2.: RENATO NOGUEIRA CAVALCANTE, natural de Brasília-DF, com 30 anos de idade, solteiro(a), oficial de máquinas, residente na Rua Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, Apartamento 1104, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALINE AUGUSTA SÁ ANDRADE, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua São Paulo, nº 2167, Apartamento 706, Itapoã, Vila Velha-ES. 18837 3.: JORGE LUIS FERREIRA DO CARMO, natural de VITORIA DA CONQUISTA-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), AJUDANTE DE PADARIA, residente na Avenida Capixaba,76, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e VERÔNICA RODRIGUES DE SOUZA, natural de BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), DESEMPREGADA, residente na Avenida Capixaba,N°76, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18838 4.: HUGO MIGLIORINI DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº LT65, 67, 69, Ap. 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUIZA GARCIA FERREIRINHA, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 796, Centro, Anchieta-ES. 18839 5.: ALEXANDRO KIISTER PENITENTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de instalação pleno, residente na Condominio Ile de France, Torre Senna, Apartamento 102, Rua Niterói, Numero 65, Itapuã, Vila Velha-ES e JHOUCELY RUNGE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Itaúna, nº 196, Edificio Coqueiral, Ap 208B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18840 6.: FERNANDO DE JESUS TEIXEIRA, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Afrânio Peixoto, 271, Soteco, Vila Velha-ES e CRILEY DE CARLI, natural de Vitoria-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Desempregada, residente na Rua Afrânio Peixoto,271, Soteco, Vila Velha-ES. 18841 7.: RAMON FREIRE CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico em automação, residente na Rua César Machado, Nr 49, Alto Boa, Cariacica-ES e RENATA PEREIRA DE JESUS, natural de Mucurici-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Fortaleza, nº 1312, Itapoã, Vila Velha-ES. 18842 8.: BRENDO LODI PAZITO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua das Neves, nº 118, Divino Espirito Santo, Vitória-ES e STEFANE FERNANDES SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Neves, nº 118, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18843 9.: BRUNO DOS SANTOS DOMINGUES, natural de Salvador-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rodovia do Sol N°2950 Ed. Debret Ap 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JACIARA PICOLI COUTO, natural de Teresópolis-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rodovia do Sol N°2950 Ed. Debret AP1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18844 10.: GABRIEL AMANCIO DE SOUZA TOZETTI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ipanema, nº 39, Ed. Martins, Aptº 303, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e DÉBORA CHRISTO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista de TI, residente na Avenida Ipanema, nº 39, Ed. Martins, Aptº 303, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 18845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS LEONARDO SCHEPPA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LORENA MARTINS DIAS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31576 2.: LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), fiscal, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), arquivista, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31579 3.: LUCAS OLIVEIRA ROSA LOUGON DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Iguatemi, nº 122, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ESTÉFANE MARCELINO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Iguatemi, nº 122, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31584 4.: EZEQUIAS DA GAMA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n°, Ourimar, Serra-ES e TAIS FREIRE DE MOURA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n°, Ourimar, Serra-ES. 31585 5.: PEDRO ERNESTO ZANDOMENICO, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Cleto Machado, N.º 479, São Pedro, Baixo Guandu-ES e RUTIENE SILVIA VIEIRA, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31586 6.: DEÍVISSON ARAUJO FLORENTINO, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de montagem, residente na Rua São Tiago, nº 18, André Carloni, Serra-ES e TAYNÁ DE SOUZA LIMA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Tiago, nº 18, André Carloni, Serra-ES. 31588 7.: PAULO CESAR MACHADO, natural de Curitiba-PR, com 50 anos de idade, viúvo(a), vendedor, residente na Avenida Dido Fontes, nº 101, Jardim Tropical, Serra-ES e ALESSANDRA DOS REIS SOUSA, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Dido Fontes, nº 101, Jardim Tropical, Serra-ES. 31589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALISSON DA SILVA SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 27 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Tiradentes, Nº 2545, Interlagos, Linhares-ES e LARISSA DE SOUZA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 2688, Interlagos, Linhares-ES. 10984 2.: RONALDO CANDIDO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante de hortfruit, residente na Rua Henrique de Coimbra, Nº 326, Interlagos, Linhares-ES e CLEIDIANE PEREIRA BARROS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Henrique de Coimbra, Nº 326, Interlagos, Linhares-ES. 10985 3.: FELIPE HENRIQUE MORAIS VELOSO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Almir Ferreira Porto, Nº 210, Vila Izabel, Linhares-ES e JULIANA DO NASCIMENTO ROCHA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Albino Spoladori, Nº 8, Juparanã, Linhares-ES. 10986 4.: MARLON PIRES DE SENA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Guajarás, Nº 614, Lagoa do Meio, Linhares-ES e LAÍS DAMBROZ BUZATTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua das Samambaias, Nº 510, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10987 5.: ANTONIO DA CONCEIÇÃO, natural de Jaguaré-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Nativo, Nº 14, Lt 14, Qd 36, Nova Esperança, Linhares-ES e MARIA AMORIM, natural de São Mateus-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Nativo, Nº 14, Lt 14, Qd 36, Nova Esperança, Linhares-ES. 10988 6.: CRISTIAN RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 846, Interlagos, Linhares-ES e AMANDA MOTA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua João Francisco Calmon, Nº 735, Araçá, Linhares-ES. 10989 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILSON DEORCE FERREIRA LIMA, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 50, Alvorada, Vila Velha-ES e LUCILÉIA CARLINI DE SANTANA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 50, Alvorada, Vila Velha-ES. 06083 2.: ANTONIO ISRAEL DE REZENDE MANHÃES, natural de Itaperuna-RJ, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Francisco, nº 09, Rio Marinho, Vila Velha-ES e VERA LUCIA BIRCHLER, natural de Santa Teresa-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua São Francisco, nº 09, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06084 3.: JOSÉ MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 112, Planalto, Vila Velha-ES e KATHELEEM MOROW SOUZA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 112, Planalto, Vila Velha-ES. 06085 4.: JONAS RENATO ROSA CABRAL, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), Assistente de saneamento, residente na Rua: Francisco Aguiar, nº 25 , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e MARIA HELENA ROSSONI, natural de Domingos Martins-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua: Francisco Aguiar, nº 25 , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06086 5.: SAULO DE OLIVEIRA LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Nova, nº 68, São Torquato, Vila Velha-ES e BEATRIZ AMARAL RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nova, nº 68, São Torquato, Vila Velha-ES. 06087 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de maio de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO LIMA DE SOUSA, natural de Ipatinga-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Antônio Dias, nº 207, Nova Carapina II, Serra-ES e FERNANDA MIQUILINO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Antônio Dias, nº 207, Nova Carapina II, Serra-ES. 10921 2.: ELVIS AUGUSTO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Viúvo(a), autônomo, residente na Rua Aimorés, nº 308, Divinópolis, Serra-ES e RÍLLARY SANTANA DOS SANTOS, natural de Jussari-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Aimorés, nº 308, Divinópolis, Serra-ES. 10922 3.: ELSON DE FREITAS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Sergipe, nº 81, Cx 02, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ROSILENE PASSOS MORAES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Sergipe, nº 81, Cx 02, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10923 4.: SAMUEL QUIRINO ABDON, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Avenida Vitória Régia, nº 813, Campinho da Serra I, Serra-ES e JOYCE COELHO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), metalúrgica, residente na Avenida Guarapari, nº 580, Vista da Serra I, Serra-ES. 10929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADERSON DOS SANTOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), Lavador de carros, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MICAELLY DE SOUZA MOURA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07290 2.: MARCELO DOS SANTOS COSTA, natural de Pinheiros-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES e GABRIELA DOS ANJOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 07291 3.: ALAN GOMES SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 41, Canaã, Viana-ES e JOICE BATINI NEGRELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 41, Canaã, Viana-ES. 07294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGAYVER BRITTO RANGEL, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e ANDREZA DA SILVA VENTURA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14076 2.: FELIPPE GOMES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Deleon Caetano, nº 46, Joacima, Itapemirim-ES e REBECA AMANCIO JARDIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Deleon Caetano, nº 46, Joacima, Itapemirim-ES. 14077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDAN GOMES ANDRÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Manoel Cardoso da Silva, nº 57, Arariguaba,, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLE SILVA SARAIVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Padre Siro Franco, nº 54, Gilberto Machado,, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELISANGELA PERONI LIMA, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), militar estadual, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON RANGEL DA SILVA NETO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Av. Itapemirim, N° 170, Itaipava, Itapemirim-ES e ELEN ROCHA CURITIBA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recpcionista, residente na Avenida Itapemirim, N° 980, Itaipava, Itapemirim-ES. 01518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO COELHO DO NASCIMENTO, natural de João Pessoa-PB, com 26 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Escadaria Nossa Senhora de Fátima, nº 95, Conquista, Vitória-ES e ROZELITA PORTELA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Escadaria Nossa Senhora de Fátima, nº s/nº, Conquista, Vitória-ES. 17380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ APARECIDO DOS ANJOS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Cantinho do Céu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e ADRIANA SOUZA DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Lavradora, residente na Localidade de Cantinho do Céu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 20 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO INÁCIO SILVA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Américo Bernardes, nº 356, Vila Batista, Vila Velha-ES e MARIANE COSTA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), recpecionista, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 172, Jucutuquara, Vitória-ES. 24696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na RUA MANOEL BANDEIRA Nº 23, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e STEFANNY DOS SANTOS SILVA, natural de VITÓRIA-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na RUA MANOEL BANDEIRA Nº 23, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 08844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: TIAGO TEÓFILO DA FONSECA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 30 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em/no(a) Sertãzinho, s/n, em Brejetuba-ES e GEUZINÉIA MENDONÇA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 24 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em/no(a) Sertãzinho, s/n, em Brejetuba-ES – 000984. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 20 de maio de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã