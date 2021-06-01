PROCLAMAS 01/06/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD BONGIOVANI PAIVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Analista de Dados, residente na Rua São Paulo dos Apóstolos,n°27, Tucum, Cariacica-ES e BEATRIZ SANTANA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Rua Seis, N°196, Cocal, Vila Velha-ES. 18852 2.: DANIEL SOARES GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Guanabara, nº 1542, Itapuã, Vila Velha-ES e DÉBORAH MARIA FAIOLI SALOMÃO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Guanabara, nº 915, Apto 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 18853 3.: HELMYR QUEIROZ PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 542, Centro, Vila Velha-ES e NATHÁLIA FRAGA LORENCINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 138, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18854 4.: MAYCON MÜLLER CUSTÓDIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Glauber Rocha, N° 310, Casa Nova, Itaparica, Vila Velha-ES e DÉBORA SILVA RAMOS, natural de Curitiba-PR, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Glauber Rocha, nº 310, Casa, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 18857 5.: DIEGO HENRIQUE DA SILVA VEIGAS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), OPERADOR DE HIPERMERCADO, residente na Rua José Bernadino Sena,n°183, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e MICAELA ALEXANDRA SILVA FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fotografa, residente na Rua José Bernadino Sena,N°183, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18859 6.: RENATO ADNET COUTINHO NETO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alda Siqueira Motta, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ISADORA GOMES DE SOUZA SCHAFASCHECK, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Airton Sena da Silva, nº 110, Itapuã, Vila Velha-ES. 18860 7.: FÁBIO PERUZZO PONTES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante farmacêutico, residente na Rua Trinta e Três, nº 65, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LORENA ESTEVAM PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Marmeleiro, nº 09, Ibes, Vila Velha-ES. 18861 8.: BERNARDO OLIVEIRA PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Ceará - N° 10 Ap1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JESSICA ESTEVES SOARES LOUREIRO, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Ceará n 10 Apto ED PRAIA DOURO AP 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18862 9.: JOHNNY ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Inspetor Penitenciário, residente na Rua Doutor Jair Andrade N°188 ED ITAPOA TOWER AP2204, Itapuã, Vila Velha-ES e CARINA SANTOS DE OLIVEIRA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Doutor Jair Andrade N°188 ED ITAPOA TOWER AP2204, Itapuã, Vila Velha-ES. 18863 10.: FILIPE RODRIGUES FÖEGER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2200, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LIVIA DAS CANDEIAS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente juridica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2200, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18864 11.: RAFAEL EPIFANIO VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de suprimentos, residente na Rua Maria Nilce Magalhães, nº 25, Gaivotas, Vila Velha-ES e MELISSA ALVES FESTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Maria Nilce Magalhães, nº 25, Parque Das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18865 12.: ADRIANO COSTA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 360, Ed. Blumen, Apto 403, Itapuã, Vila Velha-ES e MARINA FRANCO BORGES, natural de Sao Paulo-SP, com 53 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Rua Carmélia Maria de Souza, nº 1, República, Vitória-ES. 18866 13.: OTÁVIO LUCAS LUCENA FURTADO, natural de Rio Branco-AC, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Itaoca, nº 100, Apartamento 404, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JANINE MORAES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2050, Aptº 101, Edificio Elviro, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18871 14.: THIAGO TOZI DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Apartamento 1003, Edifício American Towers, Torre 3, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA JULIA ZANANDRÉA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 980, Apartamento 102, Edificio Gardenia, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIVAL SILVA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 165, Aribiri, Vila Velha-ES e LEILIANE DE JESUS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 165, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729060 2.: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 30, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DEBORAH CALDEIRA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 30, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729061 3.: THIAGO DOS SANTOS PETERLE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicologo, residente na Rua Nelson Fernandes, nº 143, Ibes, Vila Velha-ES e CAROLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Itaóca, nº 221, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729062 4.: LUCAS GUIMARÃES FIORIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cantagalo, nº 315, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e LAYANNE WANDERLEA RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cantagalo, nº 315, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729063 5.: LUAN RODRIGO FLORES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Copacabana, nº 13, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e CAMILLA BOLONHA ANDREATTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Verona, nº 200, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729064 6.: TIAGO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Quilombo, nº 200, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e BRUNELLA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Quilombo, nº 200, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729065 7.: BRUNO FACHETTI, natural de Paragominas-PA, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Boapaba, nº 149, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ARIANA DA SILVA DE ARAÚJO, natural de Manaus-AM, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boapaba, nº 149, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729066 8.: PAULO SERGIO NASCIMENTO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida João Mendes, nº 327, Santa Mônica, Vila Velha-ES e DAIANE VALÔTTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida João Mendes, nº 327, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729067 9.: THIAGO HENRIQUE NIGHINI SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 215, Aribiri, Vila Velha-ES e BEATRIZ ROCHA DE PAULA, natural de Mantena-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº , Aribiri, Vila Velha-ES. 232729068 10.: MARLLON DELFINO CRUZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Monte Sinai, nº Sn, Vale Encantado, Vila Velha-ES e DAIANA SOARES MERCÊDES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), designer de unhas, residente na Rua Monte Sinai, Sn, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729069 11.: DOMINGOS SAVIO COGO, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Tuiuti, nº 500, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e SHEILA RAVANI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Tuiuti, nº 500, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO GATTI CUZZUOL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Hugo Musso, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIA AUGUSTHA ROSETTI CARAN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Cândido Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24509 2.: MAURICIO QUIUQUI DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico de automóveis, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, Jardim Camburi, Vitória-ES e EDIVANDA VIANA SANTANA, natural de Itabira-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24516 3.: RODRIGO MENEGUELLI MUNIZ, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA ROSA MURAD SZPILMAN, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Mata da Praia, Vitória-ES. 24517 4.: KAIK DA PENHA OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº4945 , São Pedro, Vitória-ES e POLLYANA NERY ULIANA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), assistênte administrativa, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 220, Goiabeiras, Vitória-ES. 24518 5.: AUGUSTO PESSOTTI SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 185, Ed. Lyon Apto 502, Jardim da Penha, Vitória-ES e GEOVANA AGUIAR DANESIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24519 6.: BRUNO SILVA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Durval Loureiro Nogueira, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA BRAGATTO LUCHI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Herlon Bastos, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24520 7.: CARLOS ROBERTO ALMEIDA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Ed. Villa Della Stella, Mata da Praia, Vitória-ES e VASTI GONÇALVES DE PAULA, natural de Alvarenga-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Ed. Villa Della Stella, Mata da Praia, Vitória-ES. 24521 8.: CYRO EDUARDO CABRAL VARGAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNELLA DE OLIVEIRA JULIATI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO MELO NETO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, T.D Verona, Ap 604, Centro, Linhares-ES e LARISSA VERGNA TONON, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, T.D Verona, Ap 604, Centro, Linhares-ES. 11018 2.: TIAGO ALVES PAIXÃO, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida do Testa, Quadra 59/5, Nova Esperança, Linhares-ES e GEOVANA SANTOS DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida do Testa, Quadra 59/5, Nova Esperança, Linhares-ES. 11019 3.: JOSENILDO DE JESUS SOUSA, natural de Ibicuí-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Hilkias Azeredo Rangel, Lot. Vila Maria, Linhares-ES e EDJANE MARIA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória de Santo Antão-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hilkias Azeredo Rangel, Lot. Vila Maria, Linhares-ES. 11020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVIS DA SILVA MATOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Cento e Cinco, nº 204, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ALINE CALHAU DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Cinco, nº 204, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13699 2.: PAULO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), ambulante, residente na Rua José Regatieri, nº 35, Graúna, Cariacica-ES e DILZELENE BARCELOS PARANHOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), costureira, residente na Rua José Regatieri, nº 35, Graúna, Cariacica-ES. 13700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 881, Ilha do Boi, Vitória-ES e PATRICIA DOS SANTOS SOEIRO, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica bioquímica, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 881, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24714 2.: RAFAEL FERRA VILAS BÔAS, natural de Ladário-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 21, Joana D'arc, Vitória-ES e KAMILA ALMEIDA BELGES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Policial militar, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 21, Joana D'arc, Vitória-ES. 24718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Cipriano Rocon nº 8, Vila Velha-ES e BRUNA MADERI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Cipriano Rocon nº 8, Vila Velha-ES. 08824 2.: RODRIGO LOPES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua da Laranja, nº 525, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIANA SILVA SANTOS, natural de Icó-CE, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Laranja, nº 525, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SOUSA SAAR, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/nº, Industrial, Viana-ES e GISLAINE MARTINS MELLO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/nº, Industrial, Viana-ES. 07303 2.: CARLOS ROBERTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, viúvo(a), Eletricista, residente na Rua São Cristovão, nº 06, Vila Bethânia, Viana-ES e MAGDA DE SOUZA MOTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Cristovão, nº 06, Vila Bethânia, Viana-ES. 07305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 31 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUILSON DADALTO DA SILVA, natural de Iconha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), Agricultor, residente na Rua Barão, N° 12, Itaipava, Itapemirim-ES e JULIANA VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão, N° 12, Itaipava, Itapemirim-ES. 01521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 31 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DOS SANTOS SCHWENCH, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletrecista mantenedor, residente na Rua Luciano Barbosa Carvalho, Nº.34, Bragatto, Ibiraçu-ES e LORENA ALIPRANDI LIBARDI, natural de Santa Teresa-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Getulio Vargas, Nº.115, Centro, Santa Teresa-ES. 00886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 31 de maio de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAYZENHALLS VILLENAVE SALLES SILVA, natural de Timóteo-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), designer, residente na Escadaria Grande Data, nº 12, Santos Reis, Vitória-ES e JOSILENE AMANCIO NUNES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Escadaria Grande Data, nº 12, Santos Reis, Vitória-ES. 17392 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERSON DELFINO FERREIRA CAMARGO, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Mota, nº 28, Itaipava, Itapemirim-ES e DANYÊMELA DA SILVA MOTA, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Mota, nº 28, Itaipava, Itapemirim-ES. 14079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 31 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FERNANDO ACURCIO TORRES, nacionalidade brasileira, natural de Natal-RN, nascido em 24 de julho de 1953, estado civil divorciado, profissão Aposentado, residente na Rua Antonio Menezes, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de MANOEL ACURCIO TORRES e MARIA FERREIRA TORRES & EDNÉA DA CONCEIÇÃO FALCÃO, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 16 de maio de 1961, estado civil viúva, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Antonio Menezes, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de IZAIAS NUNES DA CONCEIÇÃO e ZELIA BATISTA DA CONCEIÇÃO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 31 de maio de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino