Arquivos & Anexos
Proclamas - 31/12/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS SCHULZ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar logístico, residente na Rua 23, nº 242, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ZENAILDA DO NASCIMENTO LIMA GONÇALVES, natural de Nova Viçosa-BA, com 50 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de segurança, residente na Rua 23, nº 242, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07896 2.: WELINGTON BATISTA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Itabaiana, N°133, Aptº 907, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINE BELTRAME LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Itabaiana, N°133, Aptº 907, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07897 3.: MARCELO HENRIQUE CATENACCI BARBOSA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Humberto Pereira, nº 135, Ed. Residencial Korintos, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA SIMÕES PAGANINI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Humberto Pereira, nº 135, Ed. Residencial Korintos, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07907 4.: LUCAS MARCHESI MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1000, Apartamento 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMANUELE DE ANGELI ENDRINGER, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1000, Apartamento 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18592 5.: JOSEAN DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Doutor Alváro Alvim, Nº514, Soteco, Vila Velha-ES e SHAYENE TEIXEIRA VENTURIN, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Doutor Alváro Alvim, Nº514, Soteco, Vila Velha-ES. 18595 6.: FABIO CORONEL GAGNO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Conjunto Mar Azul 2, Bloco 1, Apto 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TAYNÁ MANHÃES DE QUEIROZ IZAIAS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADSON LOPES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Gilberto Machado, nº 1, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISTIANE CARVALHO LOPES, natural de Vargem Alta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Gilberto Machado, nº 1, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04516 2.: WESLEY PONCIANO REZENDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Estanislau Almeida de Souza, nº 21, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SAMANTA DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Alves Belo, nº 39, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04517 3.: VICTOR BARTHOLOMEU GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Amélio José Freitas, nº 38, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VIVIAN STELITO SABINO, natural de Niterói-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Amélio José Freitas, nº 38, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04518 4.: DIEGO GHIOTTO MENDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de compras, residente na Rua Joaquim Vieira de Souza, nº 25, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUDMILA ABRITTA FERREIRA CORTEZ, natural de Valparaíso de Goiás-GO, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na QNL 4 Bloco H, nº 13, Brasília-DF. 04522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISÉS RODRIGUES PACHECO, natural de Pinheiros-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua das Baleias, nº 8, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e SINGRID SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Baleias, nº 8, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 30979 2.: RODRIGO BELINOSSI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Quatro, nº 19, Maringá, Serra-ES e DÉBORAH ELOYSA DOS SANTOS DE PAULA, natural de Resplendor-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Quatro, nº 19, Maringá, Serra-ES. 30985 3.: VAGNER SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), caldeireiro, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Serra-ES e ANDRIELE APARECIDA PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, nº 311, Nova Zelândia, Serra-ES. 30991 4.: MANOEL BRANDÃO, natural de Jequitinhonha-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), logista, residente na Rua Amapá, nº 306, Bicanga, Serra-ES e SABRINA DA SILVA RODRIGUES, natural de Parauapebas-PA, com 28 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Amapá, nº 306, Bicanga, Serra-ES. 30992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI MISTURA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Irmãos Zaneti, nº 9, Mineti, Venda Nova do Imigrante-ES e NÁDILA OLIVEIRA DA COSTA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Irmãos Zaneti, nº 9, Mineti, Venda Nova do Imigrante-ES. 03190 2.: ROBERSON DA SILVA DOMINGOS, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Luiz Angelo Lorenção, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e MIRIAN DA CRUZ SILVA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz Angelo Lorenção, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03191 3.: JOSÉ PEDRO SANTANA, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crc. Área Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA PETERLE, natural de Domingos Martins-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crc. Área Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03192 4.: LEONAN COLODETTI FALQUETTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Estrada de Lavrinhas, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES e JULIANA BUSATO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Projetada, S/n, São Bento de Uranio, Alfredo Chaves-ES. 03193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 30 de dezembro de 2020 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SANTOS AGOSTINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), marisqueiro, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 715, São Benedito, Vitória-ES e CRISTIANE RAMOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 715, São Benedito, Vitória-ES. 24419 2.: DOUGLAS GONÇALVES BENTO, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4905, Santa Luzia, Serra-ES e KARLUANA NUNES ENDLICH, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 133, Centro, Vitória-ES. 24420 3.: ANTONILIO GUSMÃO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, São Diogo II, Serra-ES e TATIANY BRITO DE OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo-e, residente na Rua Professor Balbino de Lima Pitta, nº 106, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24421 4.: ANDRÉ BARCELLOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 215, Santa Luíza, Vitória-ES e FERNANDA FÊU BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Apt 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 24422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CARVALHO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Dois, nº 1, Bairro Del Porto, Cariacica-ES e GLEICE DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Travessa Dois, nº 1, Bairro Del Porto, Cariacica-ES. 13392 2.: FELIPE JUNIOR NASCIMENTO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Vinte e Um, nº 156, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ALINE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Vinte e Um, nº 156, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13393 3.: AMARO JORGE SILVA JÚNIOR, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Adutora, S/n, Bubu, Cariacica-ES e BRUNAURA FRANCISCO PINTO KIFFER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua da Adutora, S/n, Bubu, Cariacica-ES. 13397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN RUY SANTA CLARA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Rodovia do Sol, nº 1.500, Aeroporto, Guarapari-ES e GERALDA KARINNE DA PAIXÃO SOUSA, natural de Caeté-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 1.500, Aeroporto, Guarapari-ES. 12098 2.: DELL GAMA RANGEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), guia de turismo, residente na Rua Lambari, S/, Bairro Praia do Morro, Guarapari-ES e CAROLINE EMILIE HVIDBERG ORBAEK, natural de Naerum Sogn, Dinamarca-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Lambari, S/, Bairro Praia do Morro, Guarapari-ES. 12099 3.: ROGERIO ALMEIDA NOGUEIRA, natural de Anchieta-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), tecnico de saneamento, residente na Jacinto De Almeida, nº 521, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e MIRIAN GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Jacinto De Almeida, nº 521, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 30 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON COIMBRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Agente de saúde, residente na Rua X, S/nº, Campo Verde, Viana-ES e ANA CAROLINE FREIRE CRISPIM, natural de Maricá-RJ, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua X, S/nº, Campo Verde, Viana-ES. 07140 2.: AURYLENO CARDOSO CUNHA, natural de São Gonçalo-RJ, com 47 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Dezenove, N° 16, Universal, Viana-ES e ELIENI DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dezenove, N° 16, Universal, Viana-ES. 07165 3.: ALICIO RODRIGUES DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Cariacica, Nº 30, Morada de Bethânia, Viana-ES e TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Cariacica, Nº 30, Morada de Bethânia, Viana-ES. 07168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARIA FALCÃO DA SILVA, natural de Natal-RN, com 44 anos de idade, Divorciado(a), assistente administrativo nível 01, residente na Rua Antônio Riccatto, nº 256, De Carli, Aracruz-ES e ELIEDNA RANGEL RICATO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Antônio Riccatto, nº 256, De Carli, Aracruz-ES. 13029 2.: WALACE DA SILVA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de usinagem, residente na Rua Esmeralda, 95, Guanabara, Aracruz-ES e LARISSA DOS SANTOS ROSÁRIO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Barão Rio Branco, 459, Interlagos, Linhares-ES. 13031 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ALVES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ibiraçu, nº 04, Shell, Linhares-ES e EMILLY DOS SANTOS PIMENTA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ibiraçu, nº 04, Shell, Linhares-ES. 10652 2.: DENEILTON LUIZ BARRETO, natural de São João da Barra-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Odilson Silva, nº 61, Lt 05, Qd 01, Aviso, Linhares-ES e VALDINETE SCHIMITH NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Odilson Silva, nº 61, Lt 05, Qd 01, Aviso, Linhares-ES. 10653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN GUEDES DUTRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mirandante, nº 128, Nova Palestina, Vitória-ES e ANA CAROLINE DOS ANJOS GOMES, natural de São Gonçalo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Mirandante, nº 128, Nova Palestina, Vitória-ES. 17244 2.: ROGERIO SANTIAGO DOURADO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), ajudante de solda, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 88, Santo Antônio, Vitória-ES e ELAINE LEANDRO DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 88, Santo Antônio, Vitória-ES. 17245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADMILSON VICENTE, natural de ICONHA-ES, com 59 anos de idade, Viúvo(a), Lavrador, residente na RUA C, 36, JABAETE, Vila Velha-ES e OSINETE DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), Ajudante de cozinha, residente na RUA C, 36, JABAETE, Vila Velha-ES. 08663 2.: MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS, natural de Itapetinga-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Irineu José de Souza, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MYLLENA NASCIMENTO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Avenida Irineu José de Souza, nº 25, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2030, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SINÉIA LOPES MENDES, natural de Paranaguá-PR, com 41 anos de idade, divorciado(a), pescadora, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2030, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Projetada, 19, Piraqueaçu, João Neiva-ES e ARIANNE DE JESUS PRATES, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Principal, 19, Piraqueaçu, João Neiva-ES. 03067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de dezembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO SOUZA REIS, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Travessa Florêncio da Conceição, nº 413, Santo Antônio, Serra-ES e CARLA DOS REIS GARCIA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Travessa Florêncio da Conceição, nº 413, Santo Antônio, Serra-ES. 10630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã