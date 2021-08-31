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31-08-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 31/08/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCENI AUGUSTO SIMPLICIO, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de produção, residente na Rua Diogo Feijó, nº 25, Soteco, Vila Velha-ES e BRÍGIDA RIBAS, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Travessa Manoel Bandeira, nº 124, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729250 2.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua José Machado de Paula, nº 09, Santos Dumont, Vila Velha-ES e JÉSSIKA DE SÁ CALISTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Machado de Paulo N° 09, Santos Dumond, Vila Velha-ES. 232729251 3.: AILTON GANHO, natural de Domingos Martins-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Azaléia, nº 07, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e CHIRLES SOARES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Azaléia, nº 07, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729252 4.: MARCELO DE OLIVEIRA VARGAS, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Marajó, nº 559, Glória, Vila Velha-ES e JOSILENE MUTIZ BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alberto Barros, nº 62, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729253 5.: DOUGLAS FELIPPE ELIAS DE MATOS, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, nº 122, Vila Velha-ES e GRAZIELLA GONÇALVES SILVA, natural de Osasco-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva, nº 122, Vila Velha-ES. 232729254 6.: GEORGE MOREIRA GOMES, natural de Jordânia-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 46, Santa Rita, Vila Velha-ES e RAQUEL MASSALAI CASTELAR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 46, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729255 7.: MARCELO VIEIRA MAYRINK, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Stefano Crivilin, nº 05, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JOCIANE TEODORO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Bom Pastor, nº 72, Campo Grande, Cariacica-ES. 232729256 8.: ANDRÉ AKEO MARTINS BORGES VIEIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Rua Trinta e Sete, nº 92, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LUANA ARAUJO REIS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Trinta e Sete, nº 92, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729257 9.: KETHELIN CARLINI, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida Primeira Avenida, 698, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e SUELLEN RORIS CAETANO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida Primeira Avenida, 698, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729258 10.: JUNIOR FREITAS JUSTINO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente de banco, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 625, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA MENDONÇA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultora de imagem, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 625, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729259 11.: ANTONIO SALES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), instalador de acessórios, residente na Rua Orestes Barbosa, nº 81, Aribiri, Vila Velha-ES e INÊS DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Orestes Barbosa, Nº 81, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729260 12.: JOSÉ CARLOS PEIXOTO SPINARDI, natural de Sao Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), atendente telemarketing, residente na Rua Jaguaré, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES e EDILENE GOMES MADEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Jaguaré, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729261 13.: PATRICK PEYNEAU ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Tuffy Nader, nº 131, Aribiri, Vila Velha-ES e ANA PAULA FELIX MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Tuffy Nader, nº 99, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729262 14.: LUKAS LUIZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 191, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA HONORATA DA SILVA, natural de Guuaçui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 191, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729263 15.: ROBERTO CARLOS CLARA DE ARRUDA, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Lindolpha Anders, nº 20, Santos Dumont, Vila Velha-ES e SANDRA DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica enfermagem, residente na Rua Lindolpha Anders, nº 20, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729264 16.: FELLIPE GARCIA FERREIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireito, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 22, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MIRIAN FRAGA DE ALCANTARA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 22, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729265 17.: GUSTAVO MISSIAS MARCHEZI DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trainee administrativo, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 215, Apto 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ERIKA DA SILVA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Gláuber Rocha, nº 185, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729266 18.: EMILTON FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 46, Ibes, Vila Velha-ES e EDINAR DE JESUS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 46, Ibes, Vila Velha-ES. 232729267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO SPENCER DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Doutor. Gilson Santos, N°170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NATÁLIA MARIA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), decoradora de festas, residente na Rua Dr. Gilson Santos, N°170, Apt. 710, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19148 2.: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), professor universitário, residente na Rua Alda Siqueira Mota N° 50, Ap 202, Ed Pedra do Mar, Centro, Vila Velha-ES e PAULA ALESSANDRA FONSECA, natural de São Paulo-SP, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida São Paulo , N° 1950, Edf Jardins Ap 703, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19150 3.: BRUNO CEZAR GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mercadologo, residente na Rua Marilândia, nº 10 , Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MARIANI DE FREITAS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua Aderalbas Ferreira dos Santos, nº 80, Cocal, Vila Velha-ES. 19152 4.: TASSO DE CASTRO LUGON, natural de Vila Velha-ES, com 78 anos de idade, divorciado(a), magistrado aposentado, residente na Avenida Cezar Hilal, Nº 1181, Apartamento 203, Santa Lúcia, Vitória-ES e FÁTIMA LIEBERENZ FALLEIROS, natural de Teofilo Otoni-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), bióloga, residente na AV. Estudante José Julio de Souza, nº 1350. Apartamento 301, Edificio Palazzo Del Mare, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19153 5.: MAXWELL DE OLIVEIRA DINIZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), progamador, residente na Avenida Amazonas , N°504, Bloco I Ap 103, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e TAYNÁ LUIZA GONÇALVES MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de chat, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N°33 , Em Cima Da Padaria Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARISTOTELES MASSOLIO FILHO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Espírito Santo, S/nº, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CURTO, natural de Rio Acima-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora, residente na Avenida Espírito Santo, S/nº, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09002 2.: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de marcenaria, residente na Rua Linhares, S/n, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e LAÍSA OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Alcobaça-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linhares, S/n, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09005 3.: GIDEÃO MACHADO DUARTE, natural de Viçosa-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), fiscal, residente na Rua Nossa Sra de Nazaré nº 45, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JOSSIARA SOUZA MEIRA, natural de Uruçuca-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), designer grafico, residente na Rua Nossa Sra de Nazaré nº 45, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09006 4.: ROBERTO BRITES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 14, João Goulart, Vila Velha-ES e MIRIAN VIANA GOMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), DO LAR, residente na Rua Santo Antônio, nº 14, João Goulart, Vila Velha-ES. 09007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL RIBEIRO AHNERT, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ana Maria dos Santos, nº 03, Canaã, Viana-ES e ANA LÍVIA REBULI ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Ana Maria dos Santos, nº 03, Canaã, Viana-ES. 07396 2.: ALESSANDRO RIBEIRO DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), oficial marcenaria, residente na Rua do Catete, nº 12, Areinha, Viana-ES e KARINY GABRIELE DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua do Catete, nº 12, Areinha, Viana-ES. 07399 3.: ROBSON DE AGUIAR BRANDÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Minas Gerais, nº 104, Vila Bethânia, Viana-ES e ALICE DO NASCIMENTO LIMA, natural de Crato-CE, com 31 anos de idade, solteiro(a), Propagandista, residente na Rua Minas Gerais, nº 104, Vila Bethânia, Viana-ES. 07400 4.: ALESSANDRO DA COSTA LUBASE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de transporte gerais, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 53, Universal, Viana-ES e JOSINÉLIA SANTOS DA SILVA, natural de Prado-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 53, Universal, Viana-ES. 07403 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Laurentina Freitas, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e BRUNA RICARTE JUSTO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Roberto de Moraes, Número 23, Bairro Centro, Iúna-ES. 08893 2.: OTINIEL RIBEIRO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Vicente de Paula, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EDIVANA ANTUNES MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Vicente de Paula, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08894 3.: CÍCERO DA COSTA SETTE, natural de Manhuaçu-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Ipiranga, Número 50, Bairro Quilombo, Iúna-ES e NEUZILENE DE LIMA MACHADO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Ipiranga, Número 50, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08895 4.: ROBERTO ALVES AMIGO, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Número 77, Centro, Iúna-ES e NAILZA MARIA DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua São Cristóvão, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR SOARES MATOS, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Professor Alfredo Herkenhoff, nº 13, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIARA CORTAT COLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Professor Alfredo Herkenhoff, nº 13, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04779 2.: THAINAN MENDONÇA VALLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nestor Ribeiro, nº 92, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE APARECIDA ANDRADE, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de corretor de seguros, residente na Rua Nestor Ribeiro, nº 92, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04780 3.: LUIZ CARLOS SILVA NEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, aposentado, residente na Rua Francisco Chagas de Souza, nº 43, Álvaro Tavares, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DIANA GONÇALVES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Francisco Chagas de Souza, nº 43, Álvaro Tavares, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON LIMA SERAFIM, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 880, República, Vitória-ES e VANESSA DA SILVA RIBEIRO, natural de Manaus-AM, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 880, República, Vitória-ES. 24777 2.: JAIR BREMENKAMP SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA CARLA PIM LIMA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24779 3.: JONH WILI DE CARVALHO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de desenvolvimento, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Goiabeiras, Vitória-ES e MARIA GABRIELA CASSANI RUFINO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Goiabeiras, Vitória-ES. 24781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉLIO PEREIRA DE ABREU, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Maestro Manoel Xavier, nº 60, Serra Centro, Serra-ES e THATIANE PIUMBINI AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Américo Miranda, nº 287, São Marcos II, Serra-ES. 11133 2.: MÁRIO JOSÉ DUARTE BATISTA, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 94, Vista da Serra I, Serra-ES e LAYLA ANTONIA VIRGOLINO DE SOUTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 94, Vista da Serra I, Serra-ES. 11174 3.: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MENEZES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Bonito, nº 64, Eldorado, Serra-ES e KARLA MENDES FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Bonito, nº 64, Eldorado, Serra-ES. 11176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: UESICLEY COELHO, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua das Orquideas, 27, Crubixá, João Neiva-ES e JULIANA FERREIRA TRANSPADINI, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Orquideas, 27, Crubixá, João Neiva-ES. 03113 2.: BRUNO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Pau Brasil, 74, Floresta, João Neiva-ES e PATRICIA DA SILVA FURLANE, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Pau Brasil, 74, Floresta, João Neiva-ES. 03114 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de agosto de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 99, Interlagos, Linhares-ES e ROZINEI ANDRADE SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 99, Interlagos, Linhares-ES. 11230 2.: PAULO FERNANDES LIMA JÚNIOR, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida São Francisco, S/n, Canivete, Linhares-ES e KHATRINY MACHADO BIANCHI, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), corretora, residente na Avenida São Francisco, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11231 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE OLIVEIRA MATIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 4, Bonfim, Vitória-ES e KASSANDRA RODRIGUES RAMALHO, natural de Malacacheta-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 3, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24984 2.: FELIPE MENEGHIN GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), auditor de controle externo, residente na Rua Moacir Avidos, nº 156, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA CLARA ARÊAS LÚCIO, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 119, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON VERANO SERAFIM, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego dos Carvalhos, Divino de São Lourenço-ES e SARA DA SILVA CAETANO, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), profissão atendente, residente na Córrego dos Perdidos, Ibitirama-ES. 00332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 30 de agosto de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉLIO SILVA VARGEM, natural de Guarulhos-SP, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Coragem, nº 615, Redenção, Vitória-ES e JOSSIARA SENA VIEIRA, natural de Mascote-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua da Coragem, nº 615, Redenção, Vitória-ES. 17517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO WANZELER PASCHOAL, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES e JULIA MARIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), represente comercial, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de agosto de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEI GOMES DO NASCIMENTO, natural de Itabela-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua das Camélias, nº 41, Feu Rosa, Serra-ES e AMANDA DA SILVA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua das Camélias, nº 41, Feu Rosa, Serra-ES. 32182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE DA SEDE DE CARIACICA-ES. Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GILMAR NASCIMENTO PAZZINI, nacionalidade brasileira, profissão vigilante, com trinta e seis (36) anos de idade, , estado civil divorciado, natural de Vitória-ES, residente na Rua Canarinho, nº 126, Graúna em Cariacica-ES e ROSILDA MARIA DA COSTA, nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de idosos, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteira, natural de Coronel Fabriciano-MG, residente na Rua Canarinho, nº 126, Graúna em Cariacica-ES. 13776 2.: LUCAS PEREIRA ROCHA, nacionalidade brasileira, profissão repositor de frios, com vinte e quatro (24) anos de idade, , estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Itabira, nº S/n, Flexal I em Cariacica-ES e JOZENETE DOS ANJOS STOFEL, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Itabira, nº S/n, Flexal I em Cariacica-ES. 13813 Cariacica ES, 30 de Agosto de 2021 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil