Proclamas - 31/07/2021

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MESSIAS ALVES DE ALENCAR, natural de São João do Meriti-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 23, Linhares V, Linhares-ES e REGIANE FERREIRA BARROS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 23, Linhares V, Linhares-ES. 11144 2.: ANDERSON SILVA DA PENHA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 734, Centro, Linhares-ES e LORENA GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 734, Centro, Linhares-ES. 11145 3.: WEVERTON NASCIMENTO AMORIM, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1006, Movelar, Linhares-ES e BRUNA RODRIGUES DA ROCHA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1006, Movelar, Linhares-ES. 11146 4.: LEANDRO QUINTO LOPES, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Alegre, nº 12, Nova Esperança, Linhares-ES e GLORINETE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Alegre, nº 12, Nova Esperança, Linhares-ES. 11147 5.: JEFFERSON GOMES GAIA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Vitorino Guidini, S/n, Canivete, Linhares-ES e EDLAINE MIRIAN VIEIRA MACHADO, natural de Goiânia-GO, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Vitorino Guidini, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11148 6.: CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 54 anos de idade, divorciado(a), of polivalente, residente na Rua Rio Grande do Sul, Nº 198, Aviso, Linhares-ES e SILVANA RIBEIRO ALVES, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Rio Grande do Sul, Nº 198, Aviso, Linhares-ES. 11149 7.: RICARDO BENVINDO MARTINS, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), inspetor de segurança, residente na Avenida República, Nº 1776, Quadra 788, Interlagos, Linhares-ES e MARIA DEUSIMAR SOBRAL DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 53 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida República, Nº 1776, Quadra 788, Interlagos, Linhares-ES. 11150 8.: WILSON CARVALHO DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), repositor FLV, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 860, Araçá, Linhares-ES e MARIA LUCIA CRISPIM DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 860, Araçá, Linhares-ES. 11151 9.: LEIDILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Alto Jequitibá-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Trinta e Dois, Quadra H/5, Planalto, Linhares-ES e CASSANDRA GAMA CORREA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Trinta e Dois, Quadra H/5, Planalto, Linhares-ES. 11152 10.: EDSON BARBOSA TORRES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES e VERGINIA AFONSO COSTA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11153 11.: VINICIUS PEREIRA GUASTTI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Castro Alves, Nº 1812 , Interlagos, Linhares-ES e ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Santos Dumont, Nº 357, Araçá, Linhares-ES. 11154 12.: JOSUÉ PEREIRA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Castro Alves, Nº 2425, Quadra 843/20, Interlagos, Linhares-ES e ANA PAULA CORREIA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Avenida Castro Alves, Nº 2425, Quadra 843/20, Interlagos, Linhares-ES. 11155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAEL ROSA RODRIGUES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Epifâneo Ribeiro, nº 56, Tabuazeiro, Vitória-ES e ELIENI LOPES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua José Machado, nº 304, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24900 2.: CHRISTOPHER GIESEN, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor publico estadual, residente na Rua Chafic Murad, nº 319, Aptº 703, Bento Ferreira, Vitória-ES e LAÍS COÊLHO CASÉR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Chafic Murad, nº 319, Aptº 703, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24901 3.: SAMUEL DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Travessa Luz, nº 22, Santa Martha, Vitória-ES e LETÍCIA CARVALHO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Travessa Luz, nº 22, Santa Martha, Vitória-ES. 24902 4.: RAFAEL NEVES TELLES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES e CRISTIANE GUEDES CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24903 5.: DAVI DA FONSECA PODEROSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Jair Etienne Dessaune, nº 193, Bento Ferreira, Vitória-ES e AMANDA CAROLINE CÂNDIDO BALESTRERO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Antônio Francisco Lisboa, nº 174, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 24904 6.: MARCIO RESENDE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marechal Hermes, nº 86, Maruípe, Vitória-ES e VANESSA BRIDI, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2432, Aptº 1604, Santa Luíza, Vitória-ES. 24905 7.: STEFAN ROCHA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Cinquenta e Um, nº 539, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LARISSA MOTTA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Graciano Neves, nº 266/402, Centro, Vitória-ES. 24906 8.: CAIO FELIPE DE ALMEIDA NOBRE, natural de Morada Nova-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Constante Sodré, nº 1110, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIANA ITABORAI MOREIRA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Rio Branco , nº 1213, Praia do Canto, Vitória-ES. 24907 9.: BRUNO BEZERRA PEREIRA, natural de Itaperuna-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Avenida Espírito Santo, nº 63, Jardim América, Cariacica-ES e LUISA TEIXEIRA MILANEZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de operações, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Aptº 1205, Praia do Canto, Vitória-ES. 24909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: WARLE MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), líder de equipe, residente na Rua 1º de Maio, 24, Vila Nova, Aracruz-ES e THAMIRES DOS SANTOS PEGORETTI, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ignácio Ribeiro, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13248 2.: JOSÉ ARTURO BAHAMONDEZ, natural de Ushuaia - T. do Fogo-ET, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Rio Sauê, nº 190, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e JACIARA FERREIRA DA PENHA, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Rio Sauê, Número 190, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13249 3.: PEDRO CAMPAGNARO, natural de Ibiraçu-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Área Rural, S/nº, Estrada de Santa Maria, Aracruz-ES e ELIETE BARBOSA SIMORA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Área Rural, S/nº, Estrada de Santa Maria, Aracruz-ES. 13250 4.: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Santo Pontin, 38, Limão I, Aracruz-ES e ZELIA TEIXEIRA FIRMINO, natural de Alcobaça-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Estrada de Santa Maria, S/nº, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 13251 5.: CID RAFAEL SALVADOR SALY, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 59, Bairro Vista Linda, Aracruz-ES e DEIWIANE MOREIRA ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Morobá, 61, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13252 6.: GILMAR DE MELO FIRMINO, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico de comissionamento, residente na Rua Santa Catarina, 7, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e PRISCILA ELLEN BORGES SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo pessoal, residente na Rua José Alves da Costa, 78, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13253 7.: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, S/n, Vila Nova, Aracruz-ES e LARISSA DE JESUS FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Alberto Torres, S/n, São José, Aracruz-ES. 13254 8.: UASHINGTON DA SILVA MATOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Giacomo Borges, 07, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e THAYZA LALESKA MENDONÇA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Antônio Riccatto, 304, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13255 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLESTON FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Circular, nº 73, Kubitschek, Guarapari-ES e ELAINE PEREIRA OLIVEIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Circular, nº 73, Kubitschek, Guarapari-ES. 12411 2.: EDSON DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Avenida Santa Cruz, S/n, Jabaraí, Guarapari-ES e TALITA MOREIRA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 12412 3.: WANDERLY CARDOSO DE SENA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), funileiro automotivo, residente na Rua Teófilo Otoni, Nº30, Belo Horizonte, Guarapari-ES e ADRIANA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Teófilo Otoni, Nº30, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12413 4.: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA NETO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua João Moraes, nº 947, Itapebussu, Guarapari-ES e EDIVÂNIA GUEDES DE SANTANA ARAÚJO, natural de Orobó-PE, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Arizona, nº 87, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12414 5.: GILDARLEY DE JESUS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de administração de pessoal Sr, residente na Rua L, nº 402, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e AILANA RIBEIRO CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua L, nº 402 , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12415 6.: GILDAZIO MENEZIA DE SALES, natural de Belmonte-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Monte Serrat, nº 03, Santa Mônica, Guarapari-ES e ELIANDRA KETLEN DE ASSIS FERNANDES, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Monte Serrat, nº 03, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12416 7.: WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santos Neves, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e RENATA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Santos Neves, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 30 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON RODRIGUES BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Papussu, nº 86, São Geraldo, Cariacica-ES e ERICA LIMA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Papussu, nº 86, São Geraldo, Cariacica-ES. 28031 2.: ALEXANDRE PRUDENCIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua América, nº 2, Vera Cruz, Cariacica-ES e LORENNA APARECIDA METERIO LIMA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua América, nº 02, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28032 3.: JADERSON DA SILVA, natural de Santa Luzia-MA, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Gerson Camata, 8, Santa Catarina, Cariacica-ES e ANDREIA FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem socorrista, residente na Rua Gerson Camata, 8, Santa Catarina, Cariacica-ES. 28036 4.: ARISVALDINO NUNES DE ALMEIDA, natural de Canavieiras-BA, com 77 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Av. Divino Espirito Santo, 1998, Chacara Comarella, Piranema, Cariacica-ES e MARIA IGNES SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Av. Divino Espirito Santo, 1998, Chacara Comarella, Piranema, Cariacica-ES. 28037 5.: ARTHUR AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO CORREA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Leopoldina, nº 17, Campo Grande, Cariacica-ES e JÉSSICA BOTELHO FARDIN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida Leopoldina, nº 17, Campo Grande, Cariacica-ES. 28040 6.: EDERSON RODRIGUES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Rua União, 190, Nova Esperança, Cariacica-ES e EDILMA CRISTINA DE LIMA, natural de Itaperuna-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica, residente na Rua Joana D'arc, nº 16, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO ALVES NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), instalador técnico, residente na Rua América do Sul, N° 68, Centro, Vila Velha-ES e BIANCA CORREA DOS REIS, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua América do Sul,n° 68, Centro, Vila Velha-ES. 19063 2.: KEYLON PEREIRA BUENO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Hugo Musso, 2206, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e JANÃYNA ROLÚZIA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Hugo Musso, 2206, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19064 3.: ALEXANDRE COELHO RODRIGUES DE SOUSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Luiz Fernandes Reis,n° 620, Aparamento 1104, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SUELEN GUEDES DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Luiz Fernando Reis,n° 620, Ap 1104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19065 4.: FERNANDO PINA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente financeiro, residente na Rodovia do Sol, 644, Apartamento 905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUDMILA SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Aurora, 170, Glória, Vila Velha-ES. 19066 5.: LUCAS DONATO LIRIO, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Santa Berenice, nº 80, Apartamento 401Praia da Costa,, Vila Velha-ES e JAMILIS OLIVEIRA CORREIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), profissional de RH, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, N° 462 Ap 1505, Itapuã, Vila Velha-ES. 19067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMARIO ESTEVES DOS SANTOS, natural de Araçuaí-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor pracista, residente na Rua São Sebastião, nº 90, Resistência, Vitória-ES e ADRIANA SANTOS SILVA, natural de Santa Luzia-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), tosadora, residente na Rua São Sebastião, nº 90, Resistência, Vitória-ES. 17463 2.: LUIZ FERNANDO GREGORIO, natural de Campinas-SP, com 34 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Jacira Mendes de Oliveira, 65, Resistência, Vitória-ES e JÉSSICA ARAÚJO DA SILVA, natural de Fortaleza-CE, com 30 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de crédito, residente na Rua Jacira Mendes de Oliveira, 65, Resistência, Vitória-ES. 17464 3.: WANDERSON TEIXEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar autônomo, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 135, Conquista, Vitória-ES e SOLYMARA MARIANO NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 135, Conquista, Vitória-ES. 17465 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO SANTOS OLIVEIRA, natural de Ilheus-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Baixo Guandu, 85, Belvedere, Serra-ES e MARIA ELIANE DE JESUS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, 85, Belvedere, Serra-ES. 11076 2.: SAMUEL CRISOSTOMO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Aguas Formosas, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e CATIELI MARIA DE JESUS, natural de Floresta Azul-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aguas Formosas, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 11077 3.: VERIDIANO ALMEIDA DA SILVA, natural de Baixa Grande-BA, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Dezessete, nº 213, Jardim Bela Vista, Serra-ES e CARMELITA ROCHA SILVA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezessete, nº 213, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL WILL NETO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Joacima, N° Itaoca, Itapemirim-ES e NAYLA ROCHA DE MATOS, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Deolindo Martins, s/n Itaipava, Itapemirim-ES. 01537 2.: ROMILDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Piúma-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e CREUZA HELVÉCIO MERÊNCIO, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01538 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLEONE JESUS OLIVEIRA, natural de Belmonte-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Beco dos Colibris, nº 40, Carapina Grande, Serra-ES e DANIELE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Beco dos Colibris, nº 40, Carapina Grande, Serra-ES. 31885 2.: RAFAEL GERALDO PAIVA WERTZ, natural de Juiz de Fora-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Apto 302, Bloco 703 C, QD 07 CJ, Residencial Jacaraípe II, Castelândia, Serra-ES e FERNANDA VIANNA TINELLI, natural de Barbacena-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Apto 302, Bloco 703 C, QD 07 CJ, Residencial Jacaraípe II, Castelândia, Serra-ES. 31930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AFONSO RISSE AMBROSIM, natural de Teresópolis-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Mareto, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e SHIRLEY FERREIRA DE LIMA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 30 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLERMAN BARRETO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alcina Ribeiro Gandine, Solon Borges, Vitória-ES e SACHA FAUSTINO BARCELLOS DA GAMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alcina Ribeiro Gandine, Solon Borges, Vitória-ES. 24692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO BABISKI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Mariana Ferreira, nº 61, Itaóca, Itapemirim-ES e CREMILDA FELIPE TALIULI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Mariana Ferreira, nº 61, Itaóca, Itapemirim-ES. 14121 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO CESAR OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Avenida Central, nº 16, Apt° 201, Nova Bethânia, Viana-ES e NATÁLIA SENA DE MATOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Central, nº 16, Apt° 201, Nova Bethânia, Viana-ES. 07360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala