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Proclamas - 31/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUARES AURER DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Três, nº 113, Santo Antônio, Cariacica-ES e INGRID LORENA LIMA PETERLI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Três, nº 113, Santo Antônio, Cariacica-ES. 12902 2.: JEAN CARLOS ZANOTTI, natural de Itaguaçu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 16 de Abril, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES e ÉRICA MARGARETE HONORATO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua 16 de Abril, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES. 12944 3.: RONALDO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Natanael Silva, s/n Lt 03, Qd 84B, Nova Esperança, Cariacica-ES e LARICE DIAS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Natanael Silva, s/n Lt 03, Qd 84B, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12954 4.: DAVID PANTALEÃO VILAÇA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 36, Campo Verde, Cariacica-ES e LISSA DE PAULA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Obed Emerich, nº 26, Campo verde, Cariacica-ES. 12961 5.: CLAUDIO DE JESUS OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), encarregado de serviços gerais, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e SANDRA MARA COSTA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12963 6.: PAULO VITOR RODRIGUES DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua da Vitória, nº 21, Presidente Médice, Cariacica-ES e DHANIESTER COSTA PROCOPIO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua da Vitória, nº 21, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12966 7.: CARLOS EBERT, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua São Paulo Dos Apóstolos, S/n, Apt 503 - Bloco 02 - Tucum, Cariacica-ES e KAROLINI GONÇALVES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente admistrativo, residente na Rua São Paulo Dos Apóstolos, S/n, Apt 503 - Bloco 02 - Tucum, Cariacica-ES. 12969 8.: AGUINALDO DE OLIVEIRA MEIRELES, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 1516, Flexal I, Cariacica-ES e FABÍOLA CERYLLO, natural de -ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelhas, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 1516, Flexal I, Cariacica-ES. 12975 9.: ALEXANDRO PEREIRA E SILVA, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), oficial de lançamento, residente na Rua Bela Vista, 65, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e FABIANA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), inspetora penitenciária, residente na Rua Bela Vista, 65, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12977 10.: SANDER FERREIRA SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Soldado Mesaque do Nascimento, nº 19, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e HOSANA DAS GRAÇAS DO CARMO, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Soldado Mesaque do Nascimento, nº 19, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12979 11.: ALLAN JANUÁRIO DEL PUPPO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Irmã Marcelina de São Luiz, nº 10, Graúna, Cariacica-ES e JURANIA DE SANT'ANA, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Irmã Marcelina de São Luiz, nº 10, Graúna, Cariacica-ES. 12980 12.: RODRIGO CARMO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Ouro Branco, nº 44, Nova Brasília, Cariacica-ES e CARINE DA SILVA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Ouro Branco, nº 27, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12983 13.: IGOR PEREIRA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Guarapari, nº 112, Nova Brasília, Cariacica-ES e SILVINA SOARES LINA, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Guarapari, nº 112, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12991 14.: JECONIAS LUCAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), gráfico, residente na Rua 113, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DAVIANA GUISSO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), merendeira, residente na Rua 113, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO CASTELO DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Félicio Duarte da Silva, nº 16, Bandeirantes, Cariacica-ES e FRANCIELINY CORREIA LIMA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), analista de recursos humanos, residente na Rodovia do Sol, nº 655, Aptº 1407, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07640 2.: FÁBIO PATROCÍNIO ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Operária, nº 92, Vila Garrido, Vila Velha-ES e TATIANE DOS REIS MOTA, natural de Ilheus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Mourisco, nº 26, Glória, Vila Velha-ES. 18326 3.: JOÃO RICARDO DAMAZIO CARVALHO, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador de almoxarifado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 349, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LILIAN LORENCINI, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 349, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18327 4.: EVERTON GAMA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Guarajás, nº 97, Soteco, Vila Velha-ES e THAIS DOS REIS ARRAIS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Mercúrio, nº 90, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18328 5.: DOUGLAS DE JESUS PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Trinta, nº 250, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e VANESSA PIANZOLI, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Trinta, nº 250, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18329 6.: JONATAS NEVES TIAGO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Domingos Martins, 185, Glória, Vila Velha-ES e ANDRÉA SOUSA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins,nº185, Gloria, Vila Velha-ES. 18330 7.: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Rio do Prado-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico operacional, residente na Rua Sinval Moraes, nº 465, Itapuã, Vila Velha-ES e PÉROLA NOVAIS MOREIRA, natural de Registro-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Travessa Olaria, nº 129, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL FURTADO SALARINI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), comercial, residente na Rua das Araras, S/n, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e DÉBORA SILVA VIGUINI, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida João Bonicenha, nº 8, São José, Linhares-ES. 10259 2.: RENAN TOTOLA ÁVILA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 817, Interlagos, Linhares-ES e NATHALLIA BRAGA DEGAN, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 817, Interlagos, Linhares-ES. 10273 3.: LEONARDO DOS SANTOS VAZ, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n, Planalto, Linhares-ES e RAYANE HANTHEQUESTE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Caetano Tersi, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES. 10274 4.: DEVAIR TONETO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), mototaxista, residente na Rua Mato Grosso, nº 150, Aviso, Linhares-ES e ELIETE DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Mato Grosso, nº 150, Aviso, Linhares-ES. 10275 5.: RAMON LIBARDI ARMANI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1625, Centro, Linhares-ES e LUARA MALACARNE PIASSI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Tupinambás, nº 327, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIONE PEDROSO, natural de Poté-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Morumbi, nº 01, Bom Pastor, Viana-ES e BRUNA AUGUSTINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), Frentista, residente na Rua Morumbi, nº 01, Bom Pastor, Viana-ES. 06970 2.: DIEIMIS DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Augusta, N° 27, Areinha, Viana-ES e PRISCILA ABREU EVANGELISTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Augusta, N° 27, Areinha, Viana-ES. 06973 3.: RENAN MARTINS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Pernambuco, nº 05, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ANGELICA NASCIMENTO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Pernambuco, nº 5, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06976 4.: LEANDRO FEU EUZÉBIO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Sitio Alecrim, S/nº, Area Rural, Viana-ES e DEICILANE RAMOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Sitio Alecrim, S/nº, Area Rural, Viana-ES. 06977 5.: RICARDO MEIRELLES FERREIRA JUNIOR, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Beira Rio Formate, nº 02, Vila Bethânia, Viana-ES e ANDRESSA RODRIGUES VELTEN, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Gabriel da Palha, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENE GOMES CUNHA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Iconha, nº 31, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e VITÓRIA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Iconha, nº 31, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30242 2.: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de logistica, residente na Rua Pitiguari, nº 40, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JESSICA GONÇALVES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de estoque, residente na Rua Pitiguari, nº 40, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30243 3.: BALTAZAR JOSÉ DE SÁ, natural de Mamonas-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Paulo Silva, nº 98, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e WILMA JESUS DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Silva, nº 98, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30245 4.: VALTER GOMES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 70 anos de idade, Viúvo(a), sapateiro, residente na Rua Paraguai, nº 70, Diamantina, Carapina, Serra-ES e SIMONE LISBOA OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua Paraguai, nº 70, Diamantina, Carapina, Serra-ES. 30247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO ALVES MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Boa Esperança, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e STEPHANE SILVA MORGADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Boa Esperança, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08381 2.: ISAAC MENEZES BRASIL SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Alameda N, S/nº, Bloco 16, Aptº 201, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIENE OLIVEIRA DIOGO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Alameda N, S/nº, Bloco 16, Aptº 201, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08383 3.: DERLY RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 26, Quadra 02, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e ROZIANI FERREIRA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 26, Quadra 02, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE ÁVILA SILVA, natural de Nova Brasilândia D'Oeste-RO, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 641, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANY DOS SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 641, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23871 2.: GLEIDSON FELIX ABÍLIO BARBOSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES e ADRIA CORRÊA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLE PEREIRA NUNES, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionario publico, residente na Rua Alfa , 26, Nossa Senhora da Conceicao, Serra-ES e JADE DE SOUSA SODRÉ, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), funcionaria pública, residente na Rua Quintino Nascimento, 420, Carapina Grande, Serra-ES. 10234 2.: ALBERTO FORTUNATO FILHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), oficial polivalente, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 676, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e LEIA DOS SANTOS CARLOS, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 676, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE SOUZA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Sebastiana Ribeiro Vargas, 227, Santa Clara, Jerônimo Monteiro-ES e LAIRA MORAES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Fazenda São Bento 1, Jerônimo Monteiro-ES. 01024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 30 de julho de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Benjamin Constant, nº 184, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e MEYRI DE SOUZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Benjamin Constant, nº 184, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRENILSO RAMOS FURLANI, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rod BR 101 Norte 2, Piraqueaçu, João Neiva-ES e MARGARETE PEZENTI DE NARDI, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rod BR 101 Norte 2, Piraqueaçu, João Neiva-ES. 03039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de julho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL DOS SANTOS PREISIGKE, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 970, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÊNYA MOREIRA SOARES, natural de Aimorés-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 65, Mata da Praia, Vitória-ES. 24041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial