Proclamas - 31/05/2022

Proclamas
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAFAEL SANTANA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, Vitória-ES e JORDANA DA SILVA BRINATE, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Vitória-ES. 25461
2.: DANIEL COELHO RODRIGUES, natural de Mântua-ET, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagio em tecnico de informatica, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Vitória-ES e MAYARA DOS SANTOS GAUDÊNCIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretaria de clinica, residente na Rua Engenheiro Himério, Cariacica-ES. 25462
3.: VINICIUS FERNANDES CARNELLI, natural de Itaguaçu-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), motorista autônomo, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Vitória-ES e JÉSSICA CORREIA BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Vitória-ES. 25463
4.: VALTAIR VALÊNCIO, natural de Campo Mourão-PR, com 55 anos de idade, solteiro(a), gerente de manutenção, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Vitória-ES e MÁRCIA ALVES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Vitória-ES. 25464
5.: FRANCINE MOZER SUZANA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES e LORENA BISPO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES. 25465
6.: RAMON ROBERS DE SIQUEIRA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Vitória-ES e CAMILA PALAURO MEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Vitória-ES. 25467
7.: ADILSON ANTONIO ROSA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Vitória-ES e EDINALVA FEITOSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Vitória-ES. 25468
8.: GERSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Santo André-SP, com 62 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, Vitória-ES e JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, Vitória-ES. 25469
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de maio de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: TIAGO SOARES MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Donato Alves Pereira, nº 116, Cariacica-ES e LÍVIA DE CERQUEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Fortaleza, nº 214, Cariacica-ES. 28886
2.: NILDERLEI HENRIQUE ALVARENGA, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Poços de Caldas, 14, Cariacica-ES e MILENA COSTA ANDRIÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Poços de Caldas 14, Cariacica-ES. 28887
3.: WAGNER SANTANA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Cariacica-ES e FERNANDA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Cariacica-ES. 28888
4.: ADILSON DIAS DE OLIVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nativo da Natividade, nº 607, Cariacica-ES e LUÍLA EMILY RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nativo da Natividade, nº 607, Cariacica-ES. 28889
5.: DANIEL GOMES SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Piúma, s/n, Cariacica-ES e YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Piúma,s/n, Cariacica-ES. 28890
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 30 de maio de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: THIAGO DIAS MARTINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Analista de manutenção, residente na Rua Adolfo Agostinho, nº 13, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA BARBOSA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Mário Imperial Filho, nº 73, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05053
2.: RICARDO CUNHA PASTORE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Mário Benedito Portugal, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIENE DE FÁTIMA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Mário Benedito Portugal, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05128
3.: FLAVIANO ROQUE KISTER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua José Paris, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA FLORENTINO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativa, residente na Rua José Paris, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05129
4.: ROMILSON TEIXEIRA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Frei Antolin, nº 98, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSYCA PEREIRA VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Frei Antolin, nº 98, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05130
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO IZÍDIO GIMENES, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Operários, s/n , Linhares-ES e VALQUIENI FAVARATO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim nº 1196, Linhares-ES. 11936
2.: ZANDERLEI RIBEIRO NOVAIS, natural de Salto da Divisa-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Lagoa Bonita, s/n, Linhares-ES e MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São Luiz, s/n, Linhares-ES. 11937
3.: DIONES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 734, Linhares-ES e ROGÉRIA DA SILVA LORENÇONI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 734, Linhares-ES. 11938
4.: JOSÉ EUDES CAVATTI JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Henrique de Coimbra nº 105, Linhares-ES e FRANCIELLY VIANA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Henrique de Coimbra nº 105, Linhares-ES. 11939
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 30 de maio de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GÉRSON PEREIRA DA SILVA, natural de Santos-SP, com 50 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua José Benedito Cristo, nº 56, Vitória-ES e ESMERALDA SANTOS ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Benedito Cristo, nº 56, Vitória-ES. 25528
2.: YHARON COUTINHO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90/203, Bloco N, Vitória-ES e VERA LUCIA DA SILVA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90/203, Bloco M, Vitória-ES. 25529
3.: GILMAR MENEZES MAXIMO, natural de Salvador-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 55 , Vitória-ES e ROSIMERIA DA SILVA PASSOS DANTAS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 55, Vitória-ES. 25531
4.: GILSON DALMAZIO TASSINARI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), psicanalista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1304, Aptº 201, Vitória-ES e CLAUDIA CHIN, natural de Beira-ET, com 49 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1304, Aptº 201, Vitória-ES. 25532
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de maio de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Francisco Cajueiro, nº 12, Vila Velha-ES e SAYRA HONORIO SANTOS CORREIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Francisco Cajueiro, nº 12, Vila Velha-ES. 232729825
2.: RENATO HENRIQUE DA ROCHA SOARES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 19, Vila Velha-ES e FLÁVIA NAGLE DA SILVA ARAUJO, natural de Brasilia-DF, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 19, Vila Velha-ES. 232729826
3.: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Doutor Manuel Cotrim, 90, Rio de Janeiro-RJ e GILDELIA ERNESTO LEAL, natural de Itanhém-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Panamá, 18, , Vila Velha-ES. 232729827
4.: CARLOS ROBERTO LOPES, natural de Muniz Freire-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Gardênia, nº 213, Vila Velha-ES e ELIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Gardênia, nº 213, Vila Velha-ES. 232729828
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: AMILTON FONSECA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Perdição, zona rural, , Iúna-ES e CRISTIANA APARECIDA SANGUINI, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Perdição, zona rural, , Iúna-ES. 09056
2.: CLEITON DE ASSIS AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES e STEFANE AMORIM TIENGO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES. 09057
3.: JEFERSON SOUZA ALMEIDA, natural de Lajinha-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Militino Jose de Lima, sem número, bairro Nossa Senhora da Penha, Iuna-ES e LUANA DA SILVA SANJI, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Militino Jose de Lima, sem número, bairro Nossa Senhora da Penha, Iuna-ES. 09058
4.: ELIAS ALMEIDA DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antônio Monteiro Alves, Número 664 (seiscentos e Sessenta e Quatro), Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e VERA LÚCIA DE AMORIM VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Antônio Monteiro Alves, Número 664 (seiscentos e Sessenta e Quatro), Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09059
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 30 de maio de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FANOEL DA SILVA PALMEIRA, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Lopes Loureiro, nº 02 , Cariacica-ES e VIVIANE SILVA DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Lopes Loureiro, nº 02 , Cariacica-ES. 14542
2.: SOLIMAR AMORIM DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Cariacica-ES e QUEZIA NUNES VICENTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Cariacica-ES. 14543
3.: LEONARDO BATISTA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Doze, nº 205, Cariacica-ES e PATRÍCIA MARTINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doze, nº 205, Cariacica-ES. 14545
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 30 de maio de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na rua vila feliz, s/n, centro , Itapemirim-ES e NATHALHA OLIVEIRA CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na sito artemio siqueira, s/n, Itapemirim-ES. 01616
2.: MATHEUS RAPOSO DE OLIVEIRA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), MACENEIRO, residente na Rua projetada, s/n, Itapemirim-ES e CAMILA RAPOSO DA CONCEIÇÃO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01617
3.: JOSÉ ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES e SANDRA REGINA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01618
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIGI MAZZOCCO, natural de Arzignano, Itália-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 898, Apartamento 1001, Edifício Costa Bella, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA LORENA GONÇALVES DE HOLANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dersu Uzala, nº 12, Quadra 67, Setor Asia, Cidade Continental, Serra-ES. 20026
2.: MICHEL SILVA SOARES, natural de Guaçui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Pernambuco, 205, Apt 101, Estância Monazítica, Serra-ES e LORENNA SILVA MARTINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Fagundes Varela, nº 74, Soteco, Vila Velha-ES. 20027
3.: LEONARDO CARVALHO SELLA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 42, Praia do Canto, Vitória-ES e LUANA ABREU CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 55, Apt 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20028
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS ROGER RODRIGUES NUNES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua projetada sem número , Jerônimo Monteiro-ES e AMANDA PIVANTE REGINI, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua projetada sem número , Jerônimo Monteiro-ES. 01150
2.: JOÃO BATISTA MENDONÇA, natural de Muqui-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, número 253, Jerônimo Monteiro-ES e ROSALINA GOMES CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, número 253, Jerônimo Monteiro-ES. 01153
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 30 de maio de 2022
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RODRIGO HENRIQUE MORETHZSON, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Reviver, Vitória-ES e JEIZEANE PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Reviver, Vitória-ES. 17809
2.: RAFAEL RODRIGUES FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Araçás, nº 18, Cariacica-ES e MARIANA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Servidão Maendra Rangel da Silva, nº 12, Vitória-ES. 17810
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de maio de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO SÉRGIO FAGUNDES ALMEIDA, natural de Alegre-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Doutor José Moraes, nº 8, Vila Velha-ES e EDILENE SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Doutor José Moraes, nº 8, Vila Velha-ES. 09415
2.: ELISEU CARVALHO DOS SANTOS, natural de GUARAPARI-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), FISCAL DE SALÃO, residente na Rua da Liberdade, nº 537, Vila Velha-ES e BARBARA CRISTINA BRUNO ELER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), ESTUDANTE, residente na Rua da Liberdade, nº 537, Vila Velha-ES. 09417
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RODRIGO VARONI DE PAULA, natural de Campinas-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Itapemirim-ES e ALINE MENDES RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Itapemirim-ES. 14332
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINÍCIUS DA SILVA BORGES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Venécia, nº 547, Jardim da Serra, Serra-ES e JOYCE FERREIRA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nova Venécia, nº 547, Jardim da Serra, Serra-ES. 11832
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 30 de maio de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUAN PESTANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), artista 3D, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 773, Apto. 1010, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAYANA MARVILA SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Fernando de Sá, nº 109, Paul, Vila Velha-ES. 04467
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião