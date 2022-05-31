Publicidade Legal

Proclamas - 31/05/2022

Terça-feira

Publicado em 

31 mai 2022 às 01:00

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SANTANA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, Vitória-ES e JORDANA DA SILVA BRINATE, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Vitória-ES. 25461 2.: DANIEL COELHO RODRIGUES, natural de Mântua-ET, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagio em tecnico de informatica, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Vitória-ES e MAYARA DOS SANTOS GAUDÊNCIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretaria de clinica, residente na Rua Engenheiro Himério, Cariacica-ES. 25462 3.: VINICIUS FERNANDES CARNELLI, natural de Itaguaçu-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), motorista autônomo, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Vitória-ES e JÉSSICA CORREIA BENEDITO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Vitória-ES. 25463 4.: VALTAIR VALÊNCIO, natural de Campo Mourão-PR, com 55 anos de idade, solteiro(a), gerente de manutenção, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Vitória-ES e MÁRCIA ALVES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Vitória-ES. 25464 5.: FRANCINE MOZER SUZANA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES e LORENA BISPO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES. 25465 6.: RAMON ROBERS DE SIQUEIRA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Vitória-ES e CAMILA PALAURO MEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Vitória-ES. 25467 7.: ADILSON ANTONIO ROSA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Vitória-ES e EDINALVA FEITOSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Vitória-ES. 25468 8.: GERSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Santo André-SP, com 62 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, Vitória-ES e JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, Vitória-ES. 25469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SOARES MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Donato Alves Pereira, nº 116, Cariacica-ES e LÍVIA DE CERQUEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Fortaleza, nº 214, Cariacica-ES. 28886 2.: NILDERLEI HENRIQUE ALVARENGA, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Poços de Caldas, 14, Cariacica-ES e MILENA COSTA ANDRIÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Poços de Caldas 14, Cariacica-ES. 28887 3.: WAGNER SANTANA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Cariacica-ES e FERNANDA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tiradentes, nº 33, Cariacica-ES. 28888 4.: ADILSON DIAS DE OLIVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nativo da Natividade, nº 607, Cariacica-ES e LUÍLA EMILY RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nativo da Natividade, nº 607, Cariacica-ES. 28889 5.: DANIEL GOMES SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Piúma, s/n, Cariacica-ES e YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Piúma,s/n, Cariacica-ES. 28890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DIAS MARTINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Analista de manutenção, residente na Rua Adolfo Agostinho, nº 13, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA BARBOSA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Mário Imperial Filho, nº 73, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05053 2.: RICARDO CUNHA PASTORE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Mário Benedito Portugal, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIENE DE FÁTIMA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Mário Benedito Portugal, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05128 3.: FLAVIANO ROQUE KISTER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua José Paris, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA FLORENTINO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativa, residente na Rua José Paris, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05129 4.: ROMILSON TEIXEIRA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Frei Antolin, nº 98, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSYCA PEREIRA VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Frei Antolin, nº 98, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO IZÍDIO GIMENES, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Operários, s/n , Linhares-ES e VALQUIENI FAVARATO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim    nº 1196, Linhares-ES. 11936 2.: ZANDERLEI RIBEIRO NOVAIS, natural de Salto da Divisa-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Lagoa Bonita, s/n, Linhares-ES e MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São Luiz, s/n, Linhares-ES. 11937 3.: DIONES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 734, Linhares-ES e ROGÉRIA DA SILVA LORENÇONI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 734, Linhares-ES. 11938 4.: JOSÉ EUDES CAVATTI JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Henrique de Coimbra nº 105, Linhares-ES e FRANCIELLY VIANA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Henrique de Coimbra nº 105, Linhares-ES. 11939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GÉRSON PEREIRA DA SILVA, natural de Santos-SP, com 50 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua José Benedito Cristo, nº 56, Vitória-ES e ESMERALDA SANTOS ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Benedito Cristo, nº 56, Vitória-ES. 25528 2.: YHARON COUTINHO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90/203, Bloco N, Vitória-ES e VERA LUCIA DA SILVA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90/203, Bloco M, Vitória-ES. 25529 3.: GILMAR MENEZES MAXIMO, natural de Salvador-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 55 , Vitória-ES e ROSIMERIA DA SILVA PASSOS DANTAS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 55, Vitória-ES. 25531 4.: GILSON DALMAZIO TASSINARI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), psicanalista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1304, Aptº 201, Vitória-ES e CLAUDIA CHIN, natural de Beira-ET, com 49 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1304, Aptº 201, Vitória-ES. 25532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Francisco Cajueiro, nº 12, Vila Velha-ES e SAYRA HONORIO SANTOS CORREIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Francisco Cajueiro, nº 12, Vila Velha-ES. 232729825 2.: RENATO HENRIQUE DA ROCHA SOARES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 19, Vila Velha-ES e FLÁVIA NAGLE DA SILVA ARAUJO, natural de Brasilia-DF, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 19, Vila Velha-ES. 232729826 3.: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Doutor Manuel Cotrim, 90, Rio de Janeiro-RJ e GILDELIA ERNESTO LEAL, natural de Itanhém-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Panamá, 18, , Vila Velha-ES. 232729827 4.: CARLOS ROBERTO LOPES, natural de Muniz Freire-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Gardênia, nº 213, Vila Velha-ES e ELIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Gardênia, nº 213, Vila Velha-ES. 232729828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILTON FONSECA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Perdição, zona rural, , Iúna-ES e CRISTIANA APARECIDA SANGUINI, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Perdição, zona rural, , Iúna-ES. 09056 2.: CLEITON DE ASSIS AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES e STEFANE AMORIM TIENGO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Nossa Senhora das Graças, Iúna-ES. 09057 3.: JEFERSON SOUZA ALMEIDA, natural de Lajinha-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Militino Jose de Lima, sem número, bairro Nossa Senhora da Penha, Iuna-ES e LUANA DA SILVA SANJI, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Militino Jose de Lima, sem número, bairro Nossa Senhora da Penha, Iuna-ES. 09058 4.: ELIAS ALMEIDA DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antônio Monteiro Alves, Número 664 (seiscentos e Sessenta e Quatro), Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e VERA LÚCIA DE AMORIM VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Antônio Monteiro Alves, Número 664 (seiscentos e Sessenta e Quatro), Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de maio de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FANOEL DA SILVA PALMEIRA, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Lopes Loureiro, nº 02 , Cariacica-ES e VIVIANE SILVA DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Lopes Loureiro, nº 02 , Cariacica-ES. 14542 2.: SOLIMAR AMORIM DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Cariacica-ES e QUEZIA NUNES VICENTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 44, Cariacica-ES. 14543 3.: LEONARDO BATISTA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Doze, nº 205, Cariacica-ES e PATRÍCIA MARTINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doze, nº 205, Cariacica-ES. 14545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na rua vila feliz, s/n, centro , Itapemirim-ES e NATHALHA OLIVEIRA CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na sito artemio siqueira, s/n, Itapemirim-ES. 01616 2.: MATHEUS RAPOSO DE OLIVEIRA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), MACENEIRO, residente na Rua projetada, s/n, Itapemirim-ES e CAMILA RAPOSO DA CONCEIÇÃO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01617 3.: JOSÉ ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES e SANDRA REGINA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIGI MAZZOCCO, natural de Arzignano, Itália-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 898, Apartamento 1001, Edifício Costa Bella, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA LORENA GONÇALVES DE HOLANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dersu Uzala, nº 12, Quadra 67, Setor Asia, Cidade Continental, Serra-ES. 20026 2.: MICHEL SILVA SOARES, natural de Guaçui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Pernambuco, 205, Apt 101, Estância Monazítica, Serra-ES e LORENNA SILVA MARTINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Fagundes Varela, nº 74, Soteco, Vila Velha-ES. 20027 3.: LEONARDO CARVALHO SELLA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 42, Praia do Canto, Vitória-ES e LUANA ABREU CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 55, Apt 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ROGER RODRIGUES NUNES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua projetada sem número , Jerônimo Monteiro-ES e AMANDA PIVANTE REGINI, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua projetada sem número , Jerônimo Monteiro-ES. 01150 2.: JOÃO BATISTA MENDONÇA, natural de Muqui-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, número 253, Jerônimo Monteiro-ES e ROSALINA GOMES CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, número 253, Jerônimo Monteiro-ES. 01153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 30 de maio de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO HENRIQUE MORETHZSON, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Reviver, Vitória-ES e JEIZEANE PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Reviver, Vitória-ES. 17809 2.: RAFAEL RODRIGUES FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Araçás, nº 18, Cariacica-ES e MARIANA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Servidão Maendra Rangel da Silva, nº 12, Vitória-ES. 17810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SÉRGIO FAGUNDES ALMEIDA, natural de Alegre-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Doutor José Moraes, nº 8, Vila Velha-ES e EDILENE SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Doutor José Moraes, nº 8, Vila Velha-ES. 09415 2.: ELISEU CARVALHO DOS SANTOS, natural de GUARAPARI-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), FISCAL DE SALÃO, residente na Rua da Liberdade, nº 537, Vila Velha-ES e BARBARA CRISTINA BRUNO ELER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), ESTUDANTE, residente na Rua da Liberdade, nº 537, Vila Velha-ES. 09417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO VARONI DE PAULA, natural de Campinas-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Itapemirim-ES e ALINE MENDES RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Itapemirim-ES. 14332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DA SILVA BORGES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Venécia, nº 547, Jardim da Serra, Serra-ES e JOYCE FERREIRA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nova Venécia, nº 547, Jardim da Serra, Serra-ES. 11832 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN PESTANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), artista 3D, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 773, Apto. 1010, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAYANA MARVILA SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Fernando de Sá, nº 109, Paul, Vila Velha-ES. 04467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

