Proclamas - 31/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEBESTER DE JESUS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vilmo Guizani, 90, Salvador, Sooretama-ES e LARISSA ROCHA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guilherme Baroni, 171, Salvador, Sooretama-ES. 04859 2.: CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Sítio Pasto Novo, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e LEIDIMARA RIBEIRO VIRTUOSO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Sítio Pasto Novo, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04860 3.: RONNY DOS PASSOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Nelson Baloneck, Nº239, Salvador, Sooretama-ES e IONE SANTOS DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Nelson Baloneck, Nº239, Salvador, Sooretama-ES. 04861 4.: SANDRO TOMAZ CARDOSO, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Operador de painel de controle, residente na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, S/n, Centro, Sooretama-ES e PATRICIA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04862 5.: MARCOS CHRISTIAN NASCIMENTO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Brauna, Nº 68, Bairro Sayonara, Sooretama-ES e ALANA BRÁS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Brauna, Nº 68, Bairro Sayonara, Sooretama-ES. 04863 6.: AURELIANO OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 78 anos de idade, divorciado(a), Comerciante varejista, residente na Rua Projetada, s/n Córrego Alegre, Sooretama-ES e MARIA ELITA ALVES DA CUNHA, natural de Conceição da Barra-ES, com 73 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04864 7.: WASINGTON BARBOSA FERREIRA, natural de Teofilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Alegre, Sooretama-ES e ANA CAROLINA RAMOS BARBOSA, natural de Padre Paraíso-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04865 8.: DAILAN DOS SANTOS MENDES, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Bonfim, 609, Centro, Sooretama-ES e BRUNA BARBOSA DALLY, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na Rua Bonfim, 609, Centro, Sooretama-ES. 04866 9.: NEDIVALDO ANTÔNIO WOTTIKOSKY, natural de Rio Bananal-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Paulo Alves, 174, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e EDMA TEIXEIRA, natural de João Neiva-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Modelista, residente na Rua Governador Florentino Ávidos, nº 10, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 04867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 30 de março de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK JOSÉ DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Dom Pedro I, nº 889, Interlagos, Linhares-ES e FABIANA NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro I, nº 889, Interlagos, Linhares-ES. 11775 2.: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Alberto Tomazeli, nº 7, Linhares V, Linhares-ES e JULLIANY FERNANDES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), piscóloga, residente na Rua Wilson Montovanelli, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11776 3.: EDSON ROZA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Contorno, nº 37, Shell, Linhares-ES e MARIANA SANTOS PIANA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativo, residente na Avenida São Mateus, nº 2430, Shell, Linhares-ES. 11777 4.: CLEBER ZANETTI DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Carlos Langa, nº 18, Planalto, Linhares-ES e CLAUDILENE RODRIGUES EVANGELISTA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Principal, nº S/n, Bagueira, Linhares-ES. 11778 5.: BRENO SILVA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Antonio Moro, nº 397 , Vila Izabel, Linhares-ES e LUCIANA GONÇALVES COSTA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antonio Moro, Nº397 , Vila Izabel, Linhares-ES. 11779 6.: REGINALDO RANGEL BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Avenida Paraná, nº 17, Aviso, Linhares-ES e MARLENE DOS SANTOS GOMES, natural de Lagoa Juparanã, Linhares-ES-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), domestica, residente na Avenida Paraná, nº 17, Aviso, Linhares-ES. 11780 7.: WENDER LUCIO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº780, Interlagos, Linhares-ES e PATRICIA GONÇALVES CORTES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Aux. Administrativo, residente na Avenida Jorge Amado, nº 20, Palmital, Linhares-ES. 11781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL CHAGAS BORINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de fabricação, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 102, Jaburuna, Vila Velha-ES e LOANE DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 102, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19853 2.: ARILDO ROSSI NETO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Quinze de Novembro, Nº195, Centro, Vila Velha-ES e BRUNA MARTINS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de planejamento, residente na Rua Sivaldo Azevedo, nº 6, Porto de Santana, Cariacica-ES. 19854 3.: EDSON MARCOS REINOCK JÚNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Tocantins, 185, Soteco, Vila Velha-ES e LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São José do Calçado-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tocantins, 185, Soteco, Vila Velha-ES. 19855 4.: HELBERT TELES NEVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Bloco 5 Apartamento 103, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e ROSIANE PEREIRA PINTO, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Dez, 111, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 19856 5.: DIEGO LACERDA DEL PIERO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JOHANA CAROLINA TRAPUZZANO CAZAL, natural de Maurin-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), Executiva de compras, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19857 6.: JOÃO VICTOR DE MORAIS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aristides Lobo, 16, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e ANA VICTÓRIA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Belarmino Nunes, 262, Centro, Vila Velha-ES. 19858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILSON FERREIRA DA ROCHA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e FABIANA DE SOUZA CONSTANTINO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Central, nº 31, Quadra 70, Lote 31, Nova Bethânia, Viana-ES. 07567 2.: WANDERSON VICENTE RIBEIRO, natural de São Gonçalo-RJ, com 28 anos de idade, Divorciado(a), tecnico de rede, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 18, Nova Bethânia, Viana-ES e TARINAN DOS SANTOS ANDRADE, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 18, Nova Bethânia, Viana-ES. 07610 3.: MARCUS VINICIUS MOURÃO DE MORAIS, natural de Divinópolis-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Antônio Golvea, nº 02, Caxias do Sul, Viana-ES e NANER TEIXEIRA CONSTANTINO, natural de Divinópolis-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Antônio Golvea, nº 02, Caxias do Sul, Viana-ES. 07611 4.: ALDENOR BERTO DE OLIVEIRA, natural de Águas Formosas-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Alagoas, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARINETE CARDOSO DE MELLO, natural de Espirito Santo-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Alagoas, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO RAMBALDUCCI DALLA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Milton Ramalho Simões, , Vitória-ES e KAMILA OGGIONI DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultoria jurídica, residente na Rua Milton Ramalho Simões, , Vitória-ES. 25310 2.: FELIPE JOSE BERMUDES NADER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Vitória-ES e PRISCILA ROBERTE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Vitória-ES. 25312 3.: KELSON BARBOSA COELHO, natural de Serra do Navio-AP, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida José Maria Vivácqua Santos, Vitória-ES e FERNANDA CORAGEM PEREIRA, natural de Belém-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Avenida José Maria Vivácqua Santos, Vitória-ES. 25318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PASSOS DE SOUSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Professora Gércia Ferreira Guimarães, nº 51, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAELLE BARBIERI BLUNCK, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Subsecretária, residente na Rua Professora Gércia Ferreira Guimarães, nº 51, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05048 2.: MICHEL FARDIN SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de manutenção, residente na Rua José Mancini, nº 42, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA PIASSAROLLO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Iva Machado Penedo, nº 11, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBSON BATISTA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), supervisor de soldagem, residente na Rua Elias Tartaglia, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RAVINI DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Elias Tartaglia, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00729 2.: CÉLIO SEPULCHRO SILVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), ajudante, residente na Avenida Alvaro de Souza, 21, Vila do Riacho, Aracruz-ES e DHÊNICA LEAL FLORÊNCIO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Alvaro de Souza, nº 21, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR BRANDÃO ROZA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Joubert Ayub Alves nº 44, Vila Nova, Itapemirim-ES e DAYANE APARECIDA PIRES SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Joubert Ayub Alves nº 44, Vila Nova, Itapemirim-ES. 14301 2.: SAYMON GOMES PEREIRA, natural de Iconha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e THAMYRES VARGAS DE JESUS ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), dentista, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DE ASSIS EUFRASIO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 323, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAIS DALTON DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 323, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06372 2.: JOSIAS MARTINS MONTEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 17, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JORMI MARIA DOS SANTOS GOUVEIA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 17, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMERO BARRETO DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Rio Marinho, nº 133, Eldorado, Serra-ES e JUSCILENE CARDOSO NASCIMENTO, natural de Baixo Guandu-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Marinho, nº 133, Eldorado, Serra-ES. 11638 2.: OTONIEL GOMES ORCELINO, natural de Magé-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista comercio exterior, residente na Avenida Martin Pescador, nº 75, Eldorado, Serra-ES e JÚLIA PEREIRA ROSA SUTIL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua São Pedro, nº 281, São Domingos, Serra-ES. 11639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON FERREIRA ASSIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Duque Caxias, nº 140, João Goulart, Vila Velha-ES e JESSICA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Duque Caxias, nº 140, João Goulart, Vila Velha-ES. 09325 2.: ANTONIO DAVI DIAS FELIX, natural de Fortaleza-CE, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Dois, nº 56, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JHÉSSICA PRISLEY BARBOSA DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dois, nº 56, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Américo Siqueira, 03, Porto Novo, Cariacica-ES e ANA PAULA MATTOS OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Américo Siqueira, 03, Porto Novo, Cariacica-ES. 14420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR MOREIRA FOSSE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Otacilio Bertuloso, 207, Bairro João Carleti, Jerônimo Monteiro-ES e LEÍZA DE SOUZA MOULIN, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Otacilio Bertuloso, Número 207, Bairro João Carleti, Jerônimo Monteiro-ES. 01142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 30 de março de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO CUNHA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 222/703, Praia do Canto, Vitória-ES e ALICE BIZERRA REIS, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 222/703, Praia do Canto, Vitória-ES. 25409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial