Proclamas - 31/01/2020

Proclamas - 31/01/20 - errata
_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO BORLINI CUSINI, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo (produção rural), residente na Avenida Brasil, S/n°, Centro, João Neiva-ES e JULIANA MORAES CAVASSANI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta geral, residente na Rua Ernesto Maioli, nº 35, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12782 2.: JULIMAR BANDEIRA FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Continente Americano, 50, Nova Esperança, Aracruz-ES e JORDANA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alcides Francisco, 28, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 12783 3.: LUCAS RIBEIRO CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Praia de Camburiú, 08, Sauaçú, Aracruz-ES e MARCELA DESTEFANI POLEZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua dos Colibris, 23, Planalto, Aracruz-ES. 12784 4.: EUDIMAR NOVAES DA SILVA, natural de Morro do Feijão, M/joão Neiva-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), marteleteiro, residente na Rua Domingos Luiz Del Puppo, nº 28, De Carli, Aracruz-ES e VERÔNICA DA SILVA ARRUDA, natural de Timbaúba-PE, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregada de seção, residente na Rua Manoel Coutinho, 577, Fátima, Aracruz-ES. 12785 5.: VALMIR OLIVEIRA ALVES NETO, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Amaranto, nº 31, Residencial Valle Verde, Aracruz-ES e HOYAMA LIMA DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jatobás, 91, Praia do Coqueiral, Aracruz-ES. 12786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1845, AP 1002, Mata da Praia, Vitória-ES e THAISA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1845, AP 1002, Mata da Praia, Vitória-ES. 23557 2.: FELIPE DE ANDRADE GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Helena Palhares, nº 01, Casa 02, Pontal de Camburi, Vitória-ES e POLIANE BARBOSA DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Helena Palhares, nº 01, Casa 02, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 23598 3.: TIAGO CARDOSO COELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Terezinha de Oliveira Silva, nº 26, Jardim Camburi, Vitória-ES e GLICIA NOGUEIRA FARIA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Terezinha de Oliveira Silva, nº 26, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23599 4.: MARX FELIPE DE LIMA CORREIA, natural de São João de Meriti-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 342, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA LOSS SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista de marketing, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 342, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY FIRMINO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Sapucaia, Nº218, Salvador, Sooretama-ES e MICAELI APARECIDA SANDER INACIO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sapucaia, Nº218, Salvador, Sooretama-ES. 04485 2.: JOÃO VITOR DIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Cupido, S/n, Juerana A, Sooretama-ES e GLEICIANNE DOS SANTOS SOARES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Córrego Cupido, S/n, Juerana A, Sooretama-ES. 04486 3.: JHONATAN WUTICOSKY RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Santa Luzia do Chumbado, Sooretama-ES e ALZIRA MENEZES DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Santa Luzia do Chumbado, Sooretama-ES. 04487 4.: REINALDO FAVARO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Operador de equipe de montagem (veiculos automotor, residente na Rua Guilherme Baroni, 109, Salvador, Sooretama-ES e SIMONE SANT' ANA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Rua Guilherme Baroni, 109, Salvador, Sooretama-ES. 04488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 30 de janeiro de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MYCHELL DIAS MATHIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Enseada Carioca, N°1001, Apt° 602, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ELYZAMA CAROLINE PINHEIRO MENDES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Enseada Carioca, N°101, Apt 602, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07483 2.: LEONARDO FARIA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Hugo Musso, 1555 (1301), Itapoã, Vila Velha-ES e JORDANE MARIA SOUSA TOURY, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Av Hugo Musso, 1555, L 23, Q 06, AP 1301, Itapuã, Vila Velha-ES. 18107 3.: FELIPE LIMA JORDÃO, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 900, Ap 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JENNEFER KENNEDY GONÇALVES MANZOLLI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lauro Cunha Freire, 20, Ap 908, Monte Belo, Vitória-ES. 18108 4.: ISRAEL MENDONÇA MELO, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Afonso Pena, nº 50, Ed Monte Parnasus, Aptº 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e HELIANA CARNEIRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Do Sesi, nº 68, Porto de Santana, Cariacica-ES. 18109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENNER VAREJÃO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Sílvio Soares, nº 20, Bonfim, Vitória-ES e INGRID XAVIER MARQUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Escadaria Antônio Gil Veloso, nº 75, Santos Dumont, Vitória-ES. 23837 2.: KAÍQUE SOUSA SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Saturnino José Soares, nº 883, Nossa Senhora de Fátima, Itabuna-BA e KYSSELLA ÂNNE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Theófilo Costa, nº 310, Apartamento 504, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23838 3.: FABIO QUIRINO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 460, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA NUNES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gestora comercial, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 460, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23839 4.: DANIEL DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 223, Maria Ortiz, Vitória-ES e FABÍOLA PAVÃO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Rio Parnaíba, nº 602 A, André Carloni, Serra-ES. 23840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de janeiro de 2020 Rodrigo Sarlo Antonio Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ REINALDO SANTOS SANTANA, natural de Ibicaraí-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Machado De Assis, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e MARIA DAMIANA MOTA DE OLIVEIRA, natural de Uruçuca-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Machado De Assis, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08173 2.: EDUARDO ITALO ALMEIDA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua General Dutra, nº 1650, Barramares, Vila Velha-ES e SAMARA SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua General Dutra, nº 1650, Barramares, Vila Velha-ES. 08175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1680, Nova Carapina I, Serra-ES e LELIANI DE ALMEIDA GOMES, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1680, Nova Carapina I, Serra-ES. 09921 2.: ANDERSON VIANA DE AZEVEDO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 29 anos de idade, Divorciado(a), técnico instalador, residente na Rua Mucurici, 352, Vista da Serra I, Serra-ES e TATIANA ALVES DA SILVA, natural de Cocoal-RO, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mucurici, 352, Vista da Serra I, Serra-ES. 09922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ UALACE ALVES HOST, natural de Mutum-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua das Flores, nº 215, Nova Palestina, Vitória-ES e QUENIA MACHADO PINTO, natural de Eunápolis-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Consultora de vendas, residente na Rua das Flores, nº 215, Nova Palestina, Vitória-ES. 16941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Pinho, nº 08 Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Pinho, nº 08 Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JASON CORDEIRO RODRIGUES, natural de São José dos Quatro Marcos-MT, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Guarujá, nº 01, Quadra 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JESSICA PORTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Esteticista, residente na Rua Guarujá, nº 01, Quadra 49, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON DE SOUZA RIBEIRO, natural de São José do Calçado-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), consultor de vendas, residente na Rua Antero Ferraz, nº 37, Cobrinha, Alegre-ES e ROSANGELA RAMOS GUEDES, natural de Presidente Kennedy-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antero Ferraz, nº 37, Cobrinha, Alegre-ES. 03372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 30 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FURTADO DE MIRANDA, natural de Ibitirama-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Miguel Luciano da Silva, Número 8, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e VERÔNICA APARECIDA DOS REIS, natural de Durandé-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Miguel Luciano da Silva, Número 8, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de janeiro de 2020 Jeferson Miranda Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PÊDRO ENRIQUE CAMILO MOREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 25 de junho de 1958, estado civil solteiro, profissão Caseiro, residente na Rua Pascoina Cei, Nº09, Jucu em Viana-ES, filho de JEREMIAS CAMILO DIAS e LUZIA MOREIRA DIAS & MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA, nacionalidade brasileira, natural de Santa Leopoldina-ES, nascida em 30 de dezembro de 1957, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Pascoina Cei, Nº09, Jucu em Viana-ES, filha de JOÃO ROCHA e CONSTÂNCIA MARIA DA PENHA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 30 de janeiro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial