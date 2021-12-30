Proclamas - 30/12/2021

Arquivos & Anexos
30-12-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON LUIZ BRAZ, natural de Iconha-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), professor de artes, residente na Rua Pedro Gomes Paula, nº 28, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e PATRICIA CORRADI DE LIMA, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora de educação infantil, residente na Rua Pedro Gomes Paula, nº 28, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12676 2.: CRISPINIANO SOARES CARDOSO, natural de Pau Brasil-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), Ajudante de obras, residente na Avenida Brasil, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e NAILTA FRANCISCA DE JESUS, natural de Buerarema-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12677 3.: PAULO AFONSO DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 78 anos de idade, divorciado(a), funcionário pública aposentado, residente na Rua Aristides Caramuru, 199, Apt. 502, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANA CRISTINA CORDEIRO FREITAS LEMOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Aristides Caramuru, 199, Apt. 502, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12678 4.: EDUARDO DE OLIVEIRA SANT'ANA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e THAIS SERRANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora de doces gourmet, residente na Rua Minas Gerais, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12679 5.: BRENDEL SARTORI ARAUJO, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua T, nº 67, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e LUIZA PINHEIRO DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer de moda, residente na Rua T, nº 67, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12680 6.: FLAVIO BONI DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavador de automóveis, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 4931, Muquiçaba, Guarapari-ES e GRAICY KELLY DA SILVA MEDEIROS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora de roupas, residente na Rua Clara, nº 417, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12681 7.: ANTONIO CARLOS SACRAMENTO, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), ajudante de obra, residente na Rua Magalhães Pinto, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES e THEREZINHA DE PAULA GOMES, natural de Alegre-ES, com 74 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Magalhães Pinto, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12682 8.: ANDRÉ KANISKI DEVENS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e ADÉLIA NICOLE FIDELES, natural de EUA-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sala, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12683 9.: GABRIEL FERREIRA GODIM, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 50, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e JAMILLE CEZARIO DE ABREU, natural de Paracambi-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 50, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12684 10.: JOÃO VICTOR ZOTI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Agente da Polícia Federal, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 571, Praia do Morro, Guarapari-ES e LARISSA ESTEVES DE ALMEIDA PERPETUO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assessora do Ministério Público Estadual, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 571, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12685 11.: JORGE UBIRATAN CARVALHO, natural de Cana Verde-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Av Doutor Roberto Calmon, nº 226, Centro, Guarapari-ES e MARIA INÊS GUEDES AZEVEDO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Av Doutor Roberto Calmon, nº 226, Centro, Guarapari-ES. 12686 12.: JESUALDO PINHEIRO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida José Lauro de Andrade, s/nº , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e LUCIANA CLAUDIO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Bela Vista, nº 460, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12687 13.: MARCO AURELIO ANDRADE LIMA ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 02, Santa Margarida, Guarapari-ES e JANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 02, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12688 14.: CARLOS ALBERTO CORRADI NOVAIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Praiana, nº 956, Praia do Morro, Guarapari-ES e REGINA CÉLIA ALVES CORDEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Praiana, nº 956, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VIVINO DE ALMEIDA AMBROSIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Leonardo Garrido, N.° 181, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e RÚBIA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leonardo Garrido, N.° 181, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04365 2.: JÔNATAS MARTINS LUIZ, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua República, nº 29, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e BRUNA AGUIAR LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua República, nº 29, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04366 3.: JOÃO PAULO MIRANDA DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Bonifacio, N.° 302, Argolas, Vila Velha-ES e JOICE SANTOS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Chácara, N.º 19, Argolas, Vila Velha-ES. 04367 4.: JOELSON DA SILVA MIRANDA, natural de Queimados-RJ, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Nova Esperança, nº 203, Alecrim, Vila Velha-ES e KEPLEN DE PAULA BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nova Esperança, nº 203, Alecrim, Vila Velha-ES. 04369 5.: CEZAR DOS SANTOS SOUZA PRESENZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 55, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e SILVANIA LEOPOLDINA DE SOUZA, natural de Canavieiras-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 55, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04370 6.: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Antonio Bezerra de Farias, nº 282, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e JAQUELINE REIS SOUSA, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua Antonio Bezerra de Farias, nº 282, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04372 7.: PAULO SERGIO DE JESUS, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Izabel Basília, nº 330, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e FLÁVIA DIAS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Izabel Basília, nº 330, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04373 8.: RUBENS VIANA DE OLIVEIRA BATISTA, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviária, residente na Rua Doutor Dório Silva, N.º 100, Apto. 303, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LORRAYNNE CABRINE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua União, nº 6, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04377 9.: ALEXANDRO COSTA LUCHI, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Nicolino Soares, nº 102, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e CAROLINA RAMOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), boleira, residente na Rua Nicolino Soares, nº 102, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CEZAR SILVA TELLAROLI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Principal, nº 392, Porto de Santana, Cariacica-ES e RAQUEL ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Principal, nº 392, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14224 2.: SEBASTIÃO LOPES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Guarapari, nº 17, Itacibá, Cariacica-ES e MAYTHILLA ALEXANDRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guarapari, nº 17, Itacibá, Cariacica-ES. 14225 3.: ELIENAI DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de relacionamento, residente na Rua das Acácias Amarelas, nº 80, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e GILCEIA CONCEIÇÃO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresas, residente na Rua das Acácias Amarelas, nº 80, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14226 4.: LOHAN SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Guadalajara, nº 489, Porto de Santana, Cariacica-ES e TAMARA EDUARDO COLE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cuidadora social, residente na Rua Guadalajara, nº 489, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14227 5.: FILIPE GUIMARÃES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), laminador, residente na Rua Procópio Camargo, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES e CLÉO SOARES DE LIMA, natural de Senhora do Porto-MG, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Canaã, nº 126, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14229 6.: KEZEN GUSTAVO GOMES ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES e TAYSSA VITÓRIA VIEIRA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES. 14230 7.: LUCAS SANT'ANA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Mateus, nº 06, Nova Brasília, Cariacica-ES e NAYRA DANIELLE LIMA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jovem aprendiz, residente na Rua São Mateus, nº 06, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14231 8.: JEFFERSON CARVALHO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Beira Linha, nº 637, Aparecida, Cariacica-ES e CAMILA DE JESUS GONÇALVES SIMONELLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Beira Linha, nº 637, Aparecida, Cariacica-ES. 14233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GÊNERSON PEREIRA MOURÃO, natural de Guanhães-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Atlântica, N° 451, Apartamento 302, Praia do Morro, Guarapari-ES e ALESSANDRA CONCHA GOMES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Humberto Serrano, N° 178, Apartamento 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19581 2.: TIAGO FERREIRA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fernando Cardoso de Morais, nº 1000, Guaranhuns, Vila Velha-ES e RAQUEL CAVALCANTE RAMOS, natural de Maringá-PR, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 29, Apartamento 504, Edifício Setiba, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19582 3.: THALLYS VINYCIOS BONFIM, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, N° 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALINE SOBRINHO FELIX, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, N°773, Edificio Ilhas do Atlantico, Apartamento 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19583 4.: MATHEUS CALDEIRA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2600, Apartamento 103, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA CLARA SOUZA BRAGA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2600, Apartamento 103, Itapuã, Vila Velha-ES. 19584 5.: ORMEU DE OLIVEIRA PERILLO, natural de Recreio-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 690, Apartamento 501, Edificio Costa de Itapuã, Itaparica, Vila Velha-ES e TATIANE ANDRADE CORREIA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 690, Apartamento 501, Edificio Costa de Itapuã, Itaparica, Vila Velha-ES. 19586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR NERY, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Travessa Palmeiras, nº 34, Aribiri, Vila Velha-ES e BIANCA DO SANTO GÓDIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1633, Garoto, Vila Velha-ES. 232729540 2.: FÁBIO POLOLA MAMEDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 108, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMANUELLE BOURGUIGNON PAUSEN CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 09, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729541 3.: ALÉX JÚNIO LOPES QUIRINO, natural de Abre Campo-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Ataíde, Vila Velha-ES e KEITIANNE BARBOSA FRANKLIN, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729542 4.: GILBERTO PEREIRA DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 63 anos de idade, divorciado(a), Técnico em Eletrônica, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 29, Aribiri, Vila Velha-ES e ELIETH ALVES SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 29, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729543 5.: DHYONETHON ZIMERINAM LOPES, natural de Aimorés-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Piracicaba, nº 240, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JANAINA DOS SANTOS ANDRADE, natural de Maceió-AL, com 40 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Piracicaba, nº 240, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Espirito Santo-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Alameda Bom Pastor, nº 11, Nova Esperança, Linhares-ES e LUCIENI REIS, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alameda Bom Pastor, nº 11, Nova Esperança, Linhares-ES. 11576 2.: STANLEY VICTOR DE LYRA GOMES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 22, Aviso, Linhares-ES e MARIA GABRIELY VIEIRA PERUCH, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Administrativo, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 22, Aviso, Linhares-ES. 11577 3.: DIÓGENES AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Castro Alves, S/n, Interlagos, Linhares-ES e DANIELA DA SILVA GOMES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Castro Alves, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11578 4.: ORLANDO LIUTH, natural de Linhares-ES, com 83 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1394, Interlagos, Linhares-ES e MARIA GUSMÃO DA SILVA LIMA, natural de Espirito Santo-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1394, Interlagos, Linhares-ES. 11579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO FRANCISCO CONCEIÇÃO MONTEIRO, natural de Caravelas-BA, com 62 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, nº 70, Jabour, Vitória-ES e MAURA MACIEL DE LACERDA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, nº 70, Jabour, Vitória-ES. 25111 2.: THOMPSON HENRIQUE DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua dos Inconfidentes, Jardim Camburi, Vitória-ES e SABRINA AMORIM DA SILVA, natural de Contagem-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua dos Inconfidentes, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25112 3.: JOSÉ DA SILVA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), contador, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA PAULA MOREIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), agente de viagens, residente na Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória-ES. 25113 4.: RENAN QUINTÃO MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itapemirim, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LARISSA MARCELHA GONZAGA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Nona Vitoria, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e CLAUDIANA APARECIDA LUCAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nona Vitoria, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03365 2.: MARCON VIEIRA DE FREITAS, natural de Santa Teresa-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), fiolista, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e CARLA ALVES DOS SANTOS, natural de Vereda-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03367 3.: LAURIEDISON KOFFLER, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 770, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e RANIELE SARY ELDIN FREGULHA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Antônio Camatta, 277, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03368 4.: CLAUDINEY DE MATOS COSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural 1, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCIANA LOPES DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº 275, Ap. 101. Centro, Irupi-ES. 03369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de dezembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTONIO DEPINE JORGE, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), Torneiro Mecânico, residente na Av. João Pedro Bortoti, nº 911 - Nova Colatina - Jacupemba, Aracruz-ES e BEATRIZ JULIO PEREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rod. Ibiraçu Aracruz, s/nº - São Benedito, Ibiraçu-ES. 00954 2.: ANTONIO MACHADO, natural de Anchieta-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maria Carolina Nascimento, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e MARLUCIA PEREIRA DA SILVA, natural de Açucena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Maria Carolina Nascimento, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 29 de dezembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO MANOEL PEREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de limpeza pública, residente na Rua Nova, nº 377, Centro, Itapemirim-ES e MARIA LUCIA MAXIMO SEDANO RIBEIRO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 63 anos de idade, Viúva(o), cozinheira aposentada, residente na Rua Nova, nº 377, Centro, Itapemirim-ES. 14239 2.: RODRIGO VIANA GONÇALVES, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Zona Rural, Bom Será, Itapemirim-ES e RENILDA COSTA DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Zona Rural, Bom Será, Itapemirim-ES. 14240 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS PAULO JACOBSEN ESPINDULA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 194, Ap 706, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA TEIXEIRA MELCHIORS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 194, Ap 706, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25244 2.: CICERO DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Servidão José Ângelo de Oliveira, nº 22-A, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e RAYANNE CAROLLYNE DAMASCENO SILVA, natural de Barras-PI, com 32 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Servidão José Ângelo de Oliveira, nº 22-A, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 25245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO ALVES MESSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), costureiro, residente na Avenida Presidente Joao Goulart, 16, João Goulart, Vila Velha-ES e KEROLAY FAVARATO BOY, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Presidente Joao Goulart, 16, João Goulart, Vila Velha-ES. 09208 2.: CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida França, Bloco 13, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES e JOSIMARA RAMOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida França, Bloco 13, Apto 402, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAENO MARVILA SIMÕES, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e EVANÊSSA DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO PEREIRA CHINA, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua 14 de Maio, nº 1, Comdusa, Vitória-ES e BRUNA PEREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua 14 de Maio, nº 1, Comdusa, Vitória-ES. 17657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIRLEY PINHEIRO LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Havana, nº 08, Industrial, Vila Velha-ES e ANAÍSE KARINA TRESSMANN, natural de Itaguaçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Havana, nº 08, Industrial, Vila Velha-ES. 06301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR ZANOTTI DE ARAUJO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES e MARIA DAS GRAÇAS VITORINO, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES. 07522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala