Publicidade Legal

Proclamas - 30/11/2021

Terça-feira

Publicado em 

30 nov 2021 às 01:00

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-11-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 89kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTHONI CAIO BISPO MATTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Beco Eucaliptos, nº 226, Feu Rosa, Serra-ES e LUCIENE PIRES DE MORAIS, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Beco Eucaliptos, nº 226, Feu Rosa, Serra-ES. 32612 2.: LEANDRO RÓGER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Itaipú, nº 63, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MAYARA REINOSO DE LIMA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Divorciada(o), consultora comercial, residente na Rua Itaipú, nº 63, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32727 3.: THIAGO SILVA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Sibéria, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e BRUNA FERNANDA DE SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Sibéria, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 32739 4.: TÁLISSON HENRIQUE SOUZA MOUSINHO, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 511, José de Anchieta, Serra-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 511, José de Anchieta, Serra-ES. 32747 5.: ANTONIO PELLEGRINO NETO, natural de Nova Venécia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CINTHIA DOS SANTOS REIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32749 6.: PABLO MACEDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua do Ficus, N° 1174, Balneário de Carapebus, Serra-ES e NARAYANE RODRIGUES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua do Ficus, N° 1174, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32750 7.: SERGIO ROMER LOZORIO MARQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor de T.I, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES e TATIANE DA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32751 8.: ALEX PINTO RODRIGUES MORAES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Rua dos Jequitibás, nº 490, Feu Rosa, Serra-ES e ISABELA SOARES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Jequitibás, nº 490, Feu Rosa, Serra-ES. 32753 9.: WAGNER MANARA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco Santa Luzia I, s/nº , José de Anchieta II, Serra-ES e IVANEIDE DA SILVA SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), passadeira, residente na Beco Santa Luzia I, s/nº , José de Anchieta II, Serra-ES. 32755 10.: JESSÉ RIGAUD SANDES FILHO, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Paraná, nº 110, José de Anchieta, Serra-ES e JULIA DOS SANTOS DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Paraná, nº 110, José de Anchieta, Serra-ES. 32757 11.: REVIANI DA CONCEIÇÃO LEITE, natural de Mucuri-BA, com 28 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua dos Calafates, nº 101, Porto Canoa, Serra-ES e DANIELA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua dos Calafates, nº 101, Porto Canoa, Serra-ES. 32763 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO CESAR ALVES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 41, Apartamento 204, Bloco I, Edificio Itagarça, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES DA BÔA MORTE, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de rouparia, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 41, Apartamento 204, Bloco I, Edificio Itagarça, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19481 2.: GÊMISON DE ALMEIDA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 208, Apartamento 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADRIANA GUSMÃO BERLINCK, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 208, Apartamento 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19482 3.: LEANDRO SALLES DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Walace Rodrigues de Freitas, Nº 100, Jaburuna, Vila Velha-ES e ADRIANNE NASCIMENTO QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua Walace Rodrigues de Freitas, Nº 100, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19483 4.: CAIQUE LANDIM BATISTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, Nº 984, Guaranhuns, Vila Velha-ES e EMANUELE BUSTAMANTE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, Nº 894, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 19484 5.: JHONNY PAIVA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 80, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JÉSSICA DOS SANTOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 80, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19485 6.: IVANIR SIQUEIRA DIAS, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 502, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DANIELE LUIZA BUSTAMANTE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 502, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19486 7.: WILLIAN DOS SANTOS PASCALE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES e ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA FAVORETTI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES. 19487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE RANGEL GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 268, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA GALILÉIA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 268, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729472 2.: DOUGLAS DIAS MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Esperança, nº 43, Dom João Batista, Vila Velha-ES e GABRIELA MORAES DIAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Travessa São José, nº 2, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729473 3.: ANDERSON WELLINTON SILVA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Leila Diniz, nº 771, Novo México, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINA GONÇALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Leila Diniz, nº 771, Novo México, Vila Velha-ES. 232729474 4.: JOSLANDE GIANI CUNHA, natural de Rio Casca-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Tuiuti, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ROSENY SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Tuiuti, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729475 5.: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PAIVA, natural de Rio Branco-AC, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida dos Estados, s/n , Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e GISLENY SALDANHA DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida dos Estados, s/n, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729476 6.: GABRIEL RODRIGUES STEIN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES e VICTORIA CAROLINA CALÇADA MUNIZ, natural de Guarulhos-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES. 232729477 7.: MIRAVALDO SOUZA EVANGELISTA CRUZ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Aribiri, Vila Velha-ES e DANUSA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), enfermeira, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, 190, Aribiri,, Vila Velha-ES. 232729478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DA SILVA VISENTIN, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoques, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES e LILIANE BANHOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), supervisor operacional, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES. 25178 2.: JOSÉ MARCOS ROSALÉM FILHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião dentista, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 607, Apto. 702, Centro, Vitória-ES e CAMILA LOPES GONÇALVES, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 607, Apto. 702, Centro, Vitória-ES. 25181 3.: EDILSON SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), assistente de produção, residente na Rua Horizonte Feliz, nº 444, Campina Grande, Cariacica-ES e JULIANA BORGES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Beco Pedro Conceição, nº 25, Gurigica, Vitória-ES. 25182 4.: RODRIGO TRINDADE METZKER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Antônio Abraão, nº 360, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SAMIRA ARAUJO AGUIAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Sarmento, nº 142, Praia do Suá, Vitória-ES. 25183 5.: RALFY LIBERIO PEREIRA VIDIGAL, natural de Presidente Bernardes-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Coração de Maria, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA DE FATIMA AVILA VIDIGAL, natural de Datas-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Coração de Maria, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES. 25184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: NAPOLEÃO DE JESUS, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Constantino Moscon, nº 27, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARILEIDE GOMES DE CASTRO SILVA, natural de Caruaru-PE, com 44 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Constantino Moscon, nº 27, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28409 2.: WESLEY PEDRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empreendedor, residente na Rua Treze, S/nº, Maracanã, Cariacica-ES e TACIANI SENA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Treze, S/nº, Maracanã, Cariacica-ES. 28412 3.: RAINE RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Getulio Vargas, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES e ALINE XAVIER BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getulio Vargas, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28421 4.: LEOMAR DE SOUZA PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Castelo Branco, nº 358, Bela Aurora, Cariacica-ES e LOURDES BORGHI MENDES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Castelo Branco, nº 358, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL COSTA LOPES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua das Amoras, nº 71, Santana, Cariacica-ES e CAMILA BONICEGNA DOMINISINI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua das Amoras, nº 71, Santana, Cariacica-ES. 14080 2.: DENIS WALLACE TEIXEIRA, natural de Presidente Epitácio-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 923, Flexal II, Cariacica-ES e INGRID DA CRUZ MOTTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 923, Flexal II, Cariacica-ES. 14100 3.: MARLON MARTINHO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES e THYARA FARIAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES. 14141 4.: ZANDERSON RODRIGUES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Cento e Dez, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e AYSLAINE DE PAULA BOREL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANILDO LIMA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Santa Cruz, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e FABIANA VIEIRA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08961 2.: CLESIO MANOEL CRUZ FLORES, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 72, Centro, Iúna-ES e TERESINHA DA COSTA LEITE, natural de Iúna-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 72, Centro, Iúna-ES. 08962 3.: MARCOS AMILIANO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amyntas Osório de Mattos, Número 903, Bairro Niterói, Iúna-ES e ANA CLARA LIZARDO DE MELLO, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Amyntas Osório de Mattos, Número 903, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08963 4.: UDÊI TIENGO, natural de Iúna-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Córrego do Recreio, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA APARECIDA BONIFACIO, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego do Recreio,, Iúna-ES. 08965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL SANTOS WALDIR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), designer digital e gráfico, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25044 2.: MARDEM WILHAN SANTANA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Alcino Pereira Netto, Jardim Camburi, Vitória-ES e GEISILAINE GOMES DA SILVA, natural de Colorado do Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anita Giovanoti, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25045 3.: BÁRBARA LAYA TRINDADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, República, Vitória-ES e SHANANDA PATRICIO CUNHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, República, Vitória-ES. 25046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD CEZAR GERMANO FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 236, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAIRA FONTORA COÊLHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Pacífico Pezzodipane, nº 114, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04924 2.: DOUGLAS DA COSTA CURCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Rua Moyses Altoé, nº 27, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA RAMOS FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Edilio Ribeiro, 15, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUBER SOUZA SANTOS COELHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Flavia, Nº200, São José, Linhares-ES e THAINA COSTA SILVA, natural de Cacoal-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), Aux. Escritura, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº2568 , Interlagos, Linhares-ES. 11515 2.: CARLOS ALBERTO SEPULCRO MACHADO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pintor predial, residente na Rua Tulipas, Nº 2, Nova Esperança, Linhares-ES e RAQUEL DIAS FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Técnica de Enfermagem, residente na Rua Tulipas, Nº 2, Nova Esperança, Linhares-ES. 11516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO DE ARAUJO VIEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº 3815, São Pedro, Vitória-ES e LORRAINE SOARES DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3815, São Pedro, Vitória-ES. 17615 2.: CARLOS ALBERTO GARCIA RANGEL, natural de Venezuela-ET, com 56 anos de idade, Solteiro(a), mestre de obra, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 525, Caratoíra, Vitória-ES e MARLENE PEREIRA FELIX, natural de Nova Era-MG, com 56 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 525, Caratoíra, Vitória-ES. 17616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAYAN CRISTIAN GUEDES CANUTO, natural de VILA VELHA-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na AVENIDA FRANÇA S/ N, JABAETÉ, Vila Velha-ES e LAYZA MIRANDA, natural de VITÓRIA-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na AVENIDA FRANÇA S/ N, JABAETÉ, Vila Velha-ES. 09159 2.: LUIZ HALBERT DIAS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e DÉBORA DOS SANTOS MIRANDA, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França. S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAYMON PIRES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES e ELIORRANY BARBOZA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES. 11367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERALDO LEMOS, natural de João Neiva-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projeta, S/n°, Barra do Triunfo, Acioli (João Neiva)-ES e JOCIANE DOS REIS SILVARES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Avenida Tomé de Souza, 1683, Interlagos, Linhares-ES. 00104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de novembro de 2021 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR FIRME SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de rastreamento, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Campo Verde, Viana-ES e JOYCE CHRISTIANE VALADARES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Campo Verde, Viana-ES. 07494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: BRUNO POLETTO LEMCK, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado na Área rural, S/N, São José de Alto Viçosa em Venda Nova do Imigrante-ES., filho de Ailton Lemck e Neuza Aparecida Poletto Lemck e KATELYN DOS SANTOS DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, estado civil solteira, profissão repositora, residente e domiciliada na Rod. Afonso Cláudio, S/N, Alto Jucu em Domingos Martins-ES, filha de Djalma Manoel da Silva e Sandra Francisca dos Santos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de novembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

