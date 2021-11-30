Proclamas - 30/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTHONI CAIO BISPO MATTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Beco Eucaliptos, nº 226, Feu Rosa, Serra-ES e LUCIENE PIRES DE MORAIS, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Beco Eucaliptos, nº 226, Feu Rosa, Serra-ES. 32612 2.: LEANDRO RÓGER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Itaipú, nº 63, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MAYARA REINOSO DE LIMA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Divorciada(o), consultora comercial, residente na Rua Itaipú, nº 63, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32727 3.: THIAGO SILVA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Sibéria, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e BRUNA FERNANDA DE SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Sibéria, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 32739 4.: TÁLISSON HENRIQUE SOUZA MOUSINHO, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 511, José de Anchieta, Serra-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 511, José de Anchieta, Serra-ES. 32747 5.: ANTONIO PELLEGRINO NETO, natural de Nova Venécia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CINTHIA DOS SANTOS REIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32749 6.: PABLO MACEDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua do Ficus, N° 1174, Balneário de Carapebus, Serra-ES e NARAYANE RODRIGUES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua do Ficus, N° 1174, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32750 7.: SERGIO ROMER LOZORIO MARQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor de T.I, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES e TATIANE DA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32751 8.: ALEX PINTO RODRIGUES MORAES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Rua dos Jequitibás, nº 490, Feu Rosa, Serra-ES e ISABELA SOARES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Jequitibás, nº 490, Feu Rosa, Serra-ES. 32753 9.: WAGNER MANARA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco Santa Luzia I, s/nº , José de Anchieta II, Serra-ES e IVANEIDE DA SILVA SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), passadeira, residente na Beco Santa Luzia I, s/nº , José de Anchieta II, Serra-ES. 32755 10.: JESSÉ RIGAUD SANDES FILHO, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Paraná, nº 110, José de Anchieta, Serra-ES e JULIA DOS SANTOS DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Paraná, nº 110, José de Anchieta, Serra-ES. 32757 11.: REVIANI DA CONCEIÇÃO LEITE, natural de Mucuri-BA, com 28 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua dos Calafates, nº 101, Porto Canoa, Serra-ES e DANIELA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua dos Calafates, nº 101, Porto Canoa, Serra-ES. 32763 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO CESAR ALVES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 41, Apartamento 204, Bloco I, Edificio Itagarça, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES DA BÔA MORTE, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de rouparia, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 41, Apartamento 204, Bloco I, Edificio Itagarça, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19481 2.: GÊMISON DE ALMEIDA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 208, Apartamento 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADRIANA GUSMÃO BERLINCK, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 208, Apartamento 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19482 3.: LEANDRO SALLES DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Walace Rodrigues de Freitas, Nº 100, Jaburuna, Vila Velha-ES e ADRIANNE NASCIMENTO QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua Walace Rodrigues de Freitas, Nº 100, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19483 4.: CAIQUE LANDIM BATISTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, Nº 984, Guaranhuns, Vila Velha-ES e EMANUELE BUSTAMANTE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Doutor Otorino Avancini, Nº 894, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 19484 5.: JHONNY PAIVA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 80, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e JÉSSICA DOS SANTOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 80, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19485 6.: IVANIR SIQUEIRA DIAS, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 502, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DANIELE LUIZA BUSTAMANTE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 502, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19486 7.: WILLIAN DOS SANTOS PASCALE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES e ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA FAVORETTI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 12, Soteco, Vila Velha-ES. 19487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE RANGEL GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 268, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA GALILÉIA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 268, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729472 2.: DOUGLAS DIAS MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Esperança, nº 43, Dom João Batista, Vila Velha-ES e GABRIELA MORAES DIAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Travessa São José, nº 2, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729473 3.: ANDERSON WELLINTON SILVA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Leila Diniz, nº 771, Novo México, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINA GONÇALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Leila Diniz, nº 771, Novo México, Vila Velha-ES. 232729474 4.: JOSLANDE GIANI CUNHA, natural de Rio Casca-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Tuiuti, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ROSENY SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Tuiuti, nº 17, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729475 5.: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PAIVA, natural de Rio Branco-AC, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida dos Estados, s/n , Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e GISLENY SALDANHA DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida dos Estados, s/n, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729476 6.: GABRIEL RODRIGUES STEIN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES e VICTORIA CAROLINA CALÇADA MUNIZ, natural de Guarulhos-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES. 232729477 7.: MIRAVALDO SOUZA EVANGELISTA CRUZ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Aribiri, Vila Velha-ES e DANUSA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), enfermeira, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, 190, Aribiri,, Vila Velha-ES. 232729478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DA SILVA VISENTIN, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoques, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES e LILIANE BANHOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), supervisor operacional, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES. 25178 2.: JOSÉ MARCOS ROSALÉM FILHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião dentista, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 607, Apto. 702, Centro, Vitória-ES e CAMILA LOPES GONÇALVES, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Nº 607, Apto. 702, Centro, Vitória-ES. 25181 3.: EDILSON SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), assistente de produção, residente na Rua Horizonte Feliz, nº 444, Campina Grande, Cariacica-ES e JULIANA BORGES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Beco Pedro Conceição, nº 25, Gurigica, Vitória-ES. 25182 4.: RODRIGO TRINDADE METZKER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Antônio Abraão, nº 360, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SAMIRA ARAUJO AGUIAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Sarmento, nº 142, Praia do Suá, Vitória-ES. 25183 5.: RALFY LIBERIO PEREIRA VIDIGAL, natural de Presidente Bernardes-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Coração de Maria, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA DE FATIMA AVILA VIDIGAL, natural de Datas-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Coração de Maria, nº 70, Praia do Canto, Vitória-ES. 25184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: NAPOLEÃO DE JESUS, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Constantino Moscon, nº 27, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARILEIDE GOMES DE CASTRO SILVA, natural de Caruaru-PE, com 44 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Constantino Moscon, nº 27, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28409 2.: WESLEY PEDRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empreendedor, residente na Rua Treze, S/nº, Maracanã, Cariacica-ES e TACIANI SENA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Treze, S/nº, Maracanã, Cariacica-ES. 28412 3.: RAINE RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Getulio Vargas, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES e ALINE XAVIER BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getulio Vargas, S/n, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28421 4.: LEOMAR DE SOUZA PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Castelo Branco, nº 358, Bela Aurora, Cariacica-ES e LOURDES BORGHI MENDES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Castelo Branco, nº 358, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL COSTA LOPES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua das Amoras, nº 71, Santana, Cariacica-ES e CAMILA BONICEGNA DOMINISINI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua das Amoras, nº 71, Santana, Cariacica-ES. 14080 2.: DENIS WALLACE TEIXEIRA, natural de Presidente Epitácio-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 923, Flexal II, Cariacica-ES e INGRID DA CRUZ MOTTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 923, Flexal II, Cariacica-ES. 14100 3.: MARLON MARTINHO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES e THYARA FARIAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Antônio Sepulcro, nº 20, Porto Novo, Cariacica-ES. 14141 4.: ZANDERSON RODRIGUES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Cento e Dez, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e AYSLAINE DE PAULA BOREL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANILDO LIMA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Santa Cruz, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e FABIANA VIEIRA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08961 2.: CLESIO MANOEL CRUZ FLORES, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 72, Centro, Iúna-ES e TERESINHA DA COSTA LEITE, natural de Iúna-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 72, Centro, Iúna-ES. 08962 3.: MARCOS AMILIANO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amyntas Osório de Mattos, Número 903, Bairro Niterói, Iúna-ES e ANA CLARA LIZARDO DE MELLO, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Amyntas Osório de Mattos, Número 903, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08963 4.: UDÊI TIENGO, natural de Iúna-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Córrego do Recreio, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA APARECIDA BONIFACIO, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego do Recreio,, Iúna-ES. 08965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL SANTOS WALDIR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), designer digital e gráfico, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25044 2.: MARDEM WILHAN SANTANA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Alcino Pereira Netto, Jardim Camburi, Vitória-ES e GEISILAINE GOMES DA SILVA, natural de Colorado do Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anita Giovanoti, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25045 3.: BÁRBARA LAYA TRINDADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, República, Vitória-ES e SHANANDA PATRICIO CUNHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, República, Vitória-ES. 25046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD CEZAR GERMANO FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 236, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAIRA FONTORA COÊLHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Pacífico Pezzodipane, nº 114, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04924 2.: DOUGLAS DA COSTA CURCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Rua Moyses Altoé, nº 27, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA RAMOS FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Edilio Ribeiro, 15, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUBER SOUZA SANTOS COELHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Flavia, Nº200, São José, Linhares-ES e THAINA COSTA SILVA, natural de Cacoal-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), Aux. Escritura, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº2568 , Interlagos, Linhares-ES. 11515 2.: CARLOS ALBERTO SEPULCRO MACHADO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pintor predial, residente na Rua Tulipas, Nº 2, Nova Esperança, Linhares-ES e RAQUEL DIAS FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Técnica de Enfermagem, residente na Rua Tulipas, Nº 2, Nova Esperança, Linhares-ES. 11516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO DE ARAUJO VIEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº 3815, São Pedro, Vitória-ES e LORRAINE SOARES DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3815, São Pedro, Vitória-ES. 17615 2.: CARLOS ALBERTO GARCIA RANGEL, natural de Venezuela-ET, com 56 anos de idade, Solteiro(a), mestre de obra, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 525, Caratoíra, Vitória-ES e MARLENE PEREIRA FELIX, natural de Nova Era-MG, com 56 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 525, Caratoíra, Vitória-ES. 17616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAYAN CRISTIAN GUEDES CANUTO, natural de VILA VELHA-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na AVENIDA FRANÇA S/ N, JABAETÉ, Vila Velha-ES e LAYZA MIRANDA, natural de VITÓRIA-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na AVENIDA FRANÇA S/ N, JABAETÉ, Vila Velha-ES. 09159 2.: LUIZ HALBERT DIAS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e DÉBORA DOS SANTOS MIRANDA, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França. S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAYMON PIRES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES e ELIORRANY BARBOZA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES. 11367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERALDO LEMOS, natural de João Neiva-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projeta, S/n°, Barra do Triunfo, Acioli (João Neiva)-ES e JOCIANE DOS REIS SILVARES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Avenida Tomé de Souza, 1683, Interlagos, Linhares-ES. 00104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de novembro de 2021 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR FIRME SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de rastreamento, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Campo Verde, Viana-ES e JOYCE CHRISTIANE VALADARES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Campo Verde, Viana-ES. 07494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: BRUNO POLETTO LEMCK, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado na Área rural, S/N, São José de Alto Viçosa em Venda Nova do Imigrante-ES., filho de Ailton Lemck e Neuza Aparecida Poletto Lemck e KATELYN DOS SANTOS DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, estado civil solteira, profissão repositora, residente e domiciliada na Rod. Afonso Cláudio, S/N, Alto Jucu em Domingos Martins-ES, filha de Djalma Manoel da Silva e Sandra Francisca dos Santos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de novembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil