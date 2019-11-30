Arquivos & Anexos
Proclamas - 30/11/19
Proclamas
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ULYSSES LEONEL NETO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Ilmenita, nº 215, São Gabriel, Guarapari-ES e ANDRÉIA RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Pau Brasil-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ilmenita, nº 215, São Gabriel, Guarapari-ES. 11579 2.: RALVIO FELIX LUCAS, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua F, 107, Bairro Muquiçaba, Guarapari-ES e ALINE VICENTE DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua F, 107, Bairro Muquiçaba, Guarapari-ES. 11580 3.: LUIZ AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Anésio Freire, nº 68, Kubitschek, Guarapari-ES e REGIANE NUNES NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anésio Freire, nº 68, Kubitschek, Guarapari-ES. 11581 4.: TIAGO GONÇALVES SATLHER FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, nº 51/401, Centro, Guarapari-ES e RENATA MIRANDA DA CONCEIÇÃO, natural de Juiz de Fora-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, nº 51/401, Centro, Guarapari-ES. 11582 5.: OSMAR DA SILVA MARTINS, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), operário braçal, residente na Rua Horácio José Simões, nº 61, Praia do Riacho, Guarapari-ES e MARGARÉTH SIQUEIRA DO ROSARIO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Domingos José Barbosa, nº 661, Jabaraí, Guarapari-ES. 11583 6.: GABRIEL SOUZA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Joaquim Torquato, nº 737, Camurugi, Guarapari-ES e REBECA CAROLAINE PURIFICAÇÃO VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquim Torquato, nº 737, Camurugi, Guarapari-ES. 11584 7.: WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Mônaco, nº 252, Apt. 204, Praia do Morro, Guarapari-ES e EMILIA ALVES DA SILVA, natural de Recife-PE, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mônaco, nº 252, Apt. 204, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11585 8.: HERVAL DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 336, Centro, Guarapari-ES e ANDRÉIA CARDOSO SILVA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 336, Centro, Guarapari-ES. 11586 9.: ALEXANDRE QUINTERO MADEIRA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), coordenador, residente na Rua Circular, 103, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES e CRYSLANE POTON DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua Circular, 103, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES. 11587 10.: EUDES OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº., Bela Vista, Guarapari-ES e ISAMARA MARIA DOS SANTOS, natural de Buritis-MG, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº., Bela Vista, Guarapari-ES. 11588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de novembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE OLIVEIRA FRITZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Rua Bougainville, 65, Campinho da Serra I, Serra-ES e KELLY GOMES SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Avenida Espírito Santo, S/n, Jardim da Serra, Serra-ES. 09787 2.: LIRO LOPES DE BARROS, natural de Petrópolis-RJ, com 77 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Rio Itapirucú, nº 147, Eldorado, Serra-ES e LENI DE FREITAS SARAIVA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Rio Itapirucú, nº 147, Eldorado, Serra-ES. 09788 3.: JOSÉ LUIZ DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), agente de portaria, residente na Rua Siriri, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e JANAINA CRISTINA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Siriri, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES. 09789 4.: CONSTANTINO STRELOW, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Goiabeiras, 449, Vista da Serra II, Serra-ES e DEGMAR SOUZA DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Goiabeiras, 449, Vista da Serra II, Serra-ES. 09790 5.: NORMAN VICTORINO DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Osasco, 36, Marcilio de Noronha, Viana-ES e DEVANIA MARCIÉL DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Projetada 8, S/n, Serra Dourada II, Serra-ES. 09791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLENIO PUZIOL GIUBERTI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160/801A, Jardim Camburi, Vitória-ES e GIOVANNA MANNATO ANGIUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160/801A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23752 2.: JOHN LENNON FERNANDES, natural de Itaguaçu-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Avenida Marechal Campos , nº 859 , de Lourdes, Vitória-ES e FLAVIA COSTALONGA JUNK, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Avenida Braúna, nº 257, Aptº 503-L, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 23753 3.: ZELLER CARNEIRO BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Pedro Daniel, nº 70, Aptº 601, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARISTELA ESPINDULA PASSOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), cerimonialista, residente na Rua Pedro Daniel, nº 70, Aptº 601, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO CESAR ROGERIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de despachante, residente na 22 de Dezembro, N° 98, São Pedro, Vitória-ES e ANA PAULA MOREIRA SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na 22 de Dezembro, N° 98, São Pedro, Vitória-ES. 16888 2.: DEYVISON SALES DINIZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de corte, residente na Escadaria da Sorte, nº 107, Resistência, Vitória-ES e RAFAELA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Conferente de mercadoria, residente na Escadaria da Sorte, nº 107, Resistência, Vitória-ES. 16889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Comendador Irineu Vasconcelos, nº 320, Ataide, Vila Velha-ES e MARIA VILANY QUININO DE SOUZA, natural de Maraba-PA, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedor, residente na Rua Comendador Irineu Vasconcelos, N° 320, Ataide, Vila Velha-ES. 232728260 2.: DANIEL VITOR BARBOSA COURA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Belo Horizonte, nº 307, Ibes, Vila Velha-ES e KELLY CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Glória, nº 404, Glória, Vila Velha-ES. 232728264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO PATUSSI FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Orminda Machado Duarte, 275, Ed. Areia Preta, Apto. 606, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DEBORAH SOARES DA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Itaboraí, 326, Residencial Ilhas do Pacifico, Apto. 1606, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07417 2.: FABIANO DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Tapauá-AM, com 21 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Milton Caldeira, 99, Ed. Icaraí, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES e RUTH LÉA SILVA CORRÊA, natural de Cariacica-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Milton Caldeira, 99, Ed. Icaraí, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES. 07418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FABIO MONTEIRO FRAGA, natural de Nilópolis-RJ, com 38 anos de idade, Divorciado(a), tatuador, residente na Avenida Monazitica, nº 1, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e DIENIFFER SOARES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de financeiro, residente na Avenida Monazitica, nº 1, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ALVES DA SILVA, natural de Antonina do Norte-CE, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 325, Jabour, Vitória-ES e CARLA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 325, Jabour, Vitória-ES. 23428 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL PAULINO SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de automação industrial, residente na Rua Galo da Serra, 11, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e SHAIÁNA KEYSSE RUFINO KROHLING, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Galo da Serra, 11, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:RENAN DO CARMO COSTA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascido em 10 de abril de 1998, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente na Rua Celestino José de Barros, S/n, Areinha em Viana-ES, filho de JOSÉ DAMAS DA COSTA e ONICIA BALDINA DO CARMO & GABRIELA RIBEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 08 de abril de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Celestino José de Barros, S/n, Areinha-ES, filha de ARCANGELO BUEQUE FERREIRA e VALDIRENE RIBEIRO. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 29 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEONAM DOS REIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 26 de março de 1979, estado civil divorciado, profissão construtor de obras civil, residente na Rua Projetada, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filho de GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e LUZIA DOS REIS DE OLIVEIRA e VANESSA SOUZA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 21 de junho de 1979, estado civil divorciada, profissão do lar, residente na Rua Projetada, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filha de MANACÉS ARGOLO DE LIMA e ALZENIR SOUZA DE LIMA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil