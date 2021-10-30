Proclamas - 30/10/2021

Arquivos & Anexos
30-10-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIONOR BATISTA TOLEDO, natural de Caratinga-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), supervisor de equipe, residente na Rua Domingos Martins, s/n , Coroado, Guarapari-ES e JAMILE SILVA SANTOS, natural de Coaraci-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Domingos Martins, s/n , Coroado, Guarapari-ES. 12573 2.: HENRIQUE MAZZINI DE OLIVEIRA, natural de Muriaé-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Atlântica, nº 1204, Praia do Morro, Guarapari-ES e CAMILA CARDOSO DE MELO CAMPOS, natural de Muriaé-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Atlântica, nº 1204, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12574 3.: GELCI FERNANDO COUTINHO KUHM, natural de São Jerônimo-RS, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Waldete Bianconi Bessa, nº 205 , Ipiranga, Guarapari-ES e ELISABETE CORREA GUIMARÃES, natural de Porto Alegre-RS, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Waldete Bianconi Bessa, nº 205 , Ipiranga, Guarapari-ES. 12575 4.: ALEXANDRE TRES DESSAUNE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Horácio Santana, nº 267, Parque Areia Preta, Guarapari-ES e CARLA MENDES GONZALEZ, natural de Petrópolis-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Horácio Santana, nº 267, Parque Areia Preta, Guarapari-ES. 12576 5.: PAULO RICARDO DE ARAUJO DANTAS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Adelina Alcântara Teixeira, nº 95, Praia do Morro, Guarapari-ES e LANNA VIEIRA ALVES, natural de Paulo Afonso-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Adelina Alcântara Teixeira, nº 95, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12577 6.: ELIAS DA COSTA AMORIM, natural de Colatina-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Paraiso, nº 1, Bela Vista, Guarapari-ES e JOELITA FERREIRA MOITIM, natural de Nanuque-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Paraiso, nº 1, Bela Vista, Guarapari-ES. 12578 7.: GUSTAVO ADOLFO YAHUARCANI PINEDO, natural de Iquitos-ET, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Dona Morena, nº 217, Itapebussu, Guarapari-ES e ERIANDLLY LAURINDO DA SILVA, natural de Cedro-CE, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dona Morena, nº 217, Itapebussu, Guarapari-ES. 12579 8.: ANTONIO MARCOS DOS ANJOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua São Vicente, nº 27, Sol Nascente, Guarapari-ES e SILVANA DE SOUSA SANTOS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório, residente na Rua São Vicente, nº 27, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12580 9.: RODRIGO DE MOURA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Subgerente, residente na Rua Virgínia Martins dos Santos, nº 36, Praia do Morro, Guarapari-ES e ANA PAULA MACHADO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caixa central, residente na Rua Virgínia Martins dos Santos, nº 36, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12581 10.: JORGE NEVES LIMA, natural de São José do Calçado-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Cariacica, nº 271, Ipiranga, Guarapari-ES e ELENICIA SILVA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Cariacica, nº 271, Ipiranga, Guarapari-ES. 12582 11.: RODRIGO BRAGA COUTINHO, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em instrumentação industrial, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 17, Itapebussu, Guarapari-ES e GABRIELA GOULART MAGALHÃES, natural de São Pedro dos Ferros-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Oceânica, nº 582, Apto 102, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12583 12.: WALTHER SOARES DOS SANTOS DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Vital Brasil, nº 269, Praia do Riacho, Guarapari-ES e LUANA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vital Brasil, nº 269, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12584 13.: VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº , Kubitschek, Guarapari-ES e STEFANI NASCIMENTO VICTÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Eurico Rezende, nº 01, Coroado, Guarapari-ES. 12585 14.: FABIANO RECHDEN GOMIDE, natural de Juiz de Fora-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Praiana, nº 21, Praia do Morro, Guarapari-ES e INGRID PIUMBINI DAS NEVES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Praiana, nº 21, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12586 15.: ALEX NATALINO MEDEIRO SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de portaria, residente na Rua São Silvano, nº 01, São Gabriel, Guarapari-ES e JEMIMA SOARES NOVAIS, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na TV Mal Candido Rondom, Nº21, De Fatima, Itamaraju-BA. 12587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTEBAN ANGEL CORREA, natural de Buenos Aires, Argentina-ET, com 51 anos de idade, divorciado(a), operador de guindaste, residente na Rua Iconha I, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica-ES e LARISSA KATIA DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua Iconha I, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28310 2.: GUTIERRY COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, nº 54, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e ÉRICA HELEN FREITAS DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, nº 54, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28316 3.: ELIZEU DOS SANTOS TREVEZANI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de lustrador, residente na Rua Linhares, nº 18, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ANDREIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 18, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28319 4.: JUAN RIBONDI RAMALHO, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua São Vicente, nº 09, Alto Lage, Cariacica-ES e JANINE TEIXEIRA DUARTE SCHOWENCK, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São Vicente, nº 09, Alto Lage, Cariacica-ES. 28321 5.: RAPHAEL MENDONÇA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Costa Brandão, nº 41, Rosa da Penha, Cariacica-ES e AMANDA DE BRUYNE MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 16, São Francisco, Cariacica-ES. 28325 6.: JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Benedito de Souza Machado, nº 07, Santa Bárbara, Cariacica-ES e JAQUELINE DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Benedito de Souza Machado, nº 07, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28326 7.: DAVID GABRIEL SANTOS ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Recife, nº 126, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Recife, nº 126, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SOUZA MOTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Avestruz, nº 35, Novo Horizonte, Serra-ES e TELMA MUNIZ ALVES, natural de Galiléia-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Avestruz, nº 35, Novo Horizonte, Serra-ES. 32569 2.: JHONMARKEI SILVA SOARES, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), expedidor, residente na Rua das Violetas, nº 40, Feu Rosa, Serra-ES e BEATRIZ SANTANA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Violetas, nº 40, Feu Rosa, Serra-ES. 32572 3.: TIAGO DE PAULO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15, Taquara II, Serra-ES e VANESSA COUTINHO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15, Taquara II, Serra-ES. 32573 4.: JOÃO VITOR DA SILVA SANT'ANA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Beco Um, nº 178, Jardim Tropical, Serra-ES e REGIANE MELO DE ABREU DA SILVA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Um, nº 178, Jardim Tropical, Serra-ES. 32575 5.: KEVIN MACIEL MOURA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Pavões, nº 11, Eurico Salles, Serra-ES e JESSICA CORDEIRO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), saladeira, residente na Rua dos Pavões, nº 11, Eurico Salles, Serra-ES. 32578 6.: VICTOR SOUZA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de manutenção refratário, residente na Rua Dom Pedro II, N° 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA APARECIDA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, N° 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO HEUDER BRUMATTI JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARA VASCONCELLOS, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24923 2.: WASHINGTON LUIZ VESKESKY DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARAH REZENDE DE FIGUEIREDO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24961 3.: ERICK MARCIANO DE FREITAS RODRIGUES, natural de Uberaba-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES e JAQUELINE FERNANDA CAMARGO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora autônoma, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES. 24962 4.: DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES e FRANCIELLY ALMEIDA DE LIMA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24963 5.: LEONARDO SILVA HOMEM, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, residente na Rua Desembargador Sampaio, Praia do Canto, Vitória-ES e MAYRA NICCHIO VALENTIM, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR MAYER VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presidente Lima, Nº 35, Casa, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e MARIANA CONRADO DOMINGOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rosa Amarela, Nº 217, 2 Andar, Novo México, Vila Velha-ES. 19395 2.: RODRIGO REZENDE BESSA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), perfusionista, residente na Rua Itaboraí, nº 158, Ap 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAFAELLA MOREIRA ARAUJO, natural de São José dos Quatro Marcos-MT, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Itaboraí, nº 158, Ap 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19396 3.: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Capitão Francisco de Paula Pacheco, nº 39, Glória, Vila Velha-ES e KETLYN RUBERTI PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 46, Glória, Vila Velha-ES. 19397 4.: KETLEY PEDRO LINO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Doutor Adalton Santos, Nº 21, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA SILVA CORREA NUNES, natural de Timóteo-MG, com 36 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Rua das Andorinhas, Nº 2, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 19398 5.: HÉRICLES BISPO REZENDE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 236, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e DEIVERSON LOUREIRO ORNELAS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 236, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉLIO AZEVEDO FRAGA, natural de Serra-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Vista Alta, S/n, São Marcos, Serra-ES e NEUSA GOMES, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Dom Pedro I, 59, Maruípe, Vitória-ES. 11278 2.: FABRÍCIO PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), panfleteiro, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 15, Vista da Serra I, Serra-ES e ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 15, Vista da Serra I, Serra-ES. 11297 3.: RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Rua Jacarandá, nº 245, Vista da Serra II, Serra-ES e IZIETE SOARES JACOBSEN, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Jacarandá, nº 245, Vista da Serra II, Serra-ES. 11331 4.: AGNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Itarantim-BA, com 66 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, 213, Planalto Serrano, Serra-ES e MARILENE NASCIMENTO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de lixador, residente na Beco Oito, S/n, Barro Branco, Serra-ES. 11333 5.: DAVIDSON PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Siriri, nº 72, Serra Dourada III, Serra-ES e RAYSSA BRUNA HERMOGENES DOS SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Sabiá, 10, Serra Dourada III, Serra-ES. 11349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MARCHETH RAMOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1496 Qd 703/3, Interlagos, Linhares-ES e DHIELLIS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1496 Qd 703/3, Interlagos, Linhares-ES. 11430 2.: MAICK ALVES LORENÇONE, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1022 LT 10 Q 439, Ap 302, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ALINE SIMÕES GONÇALVES, natural de Catanduva-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo de produção, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1022 LT 10 Q 439, Ap 302, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11431 3.: LUIZ DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), vaqueiro mestre, residente na Avenida Júpiter, nº 208, Pontal do Ipiranga, Linhares-ES e DANIELE DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Júpiter, nº 208, Pontal do Ipiranga, Linhares-ES. 11432 4.: FELIPE DE CARVALHO DADALTO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ENGENHEIRO, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 547, Qd 10/23, Três Barras, Linhares-ES e CAROLINA TATAGIBA DA ROCHA, natural de Alegre-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 547, Qd 10/23, Três Barras, Linhares-ES. 11433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO ROMERO DE AZEVEDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Localidade de Rio do Peixe, Zona Rural, Afonso Cláudio-ES e GEISIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 27, Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00613 2.: ALGEMIRO GOMES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Joaquim Cornélio Filho, nº 151, Centro, Conceição do Castelo-ES e WANDA CHRISTINA DIAS TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Cornélio Filho, N° 151, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 29 de outubro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 10, Estrelinha, Vitória-ES e WALQUIRIA MONTEIRO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 10, Estrelinha, Vitória-ES. 17586 2.: EDIMAR SANTANA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Beira Mar, 156, São Pedro, Vitória-ES e MARIA GERALDA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Beira Mar, 156, São Pedro, Vitória-ES. 17587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEMAEL GERALDO CAMILO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Lírio da Paz, S/nº, São Marcos, Aracruz-ES e IRENA SCHULTZ, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Lírio da Paz, S/nº, São Marcos, Aracruz-ES. 13361 2.: VIVALDO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ernesto Maioli, 52, Bela Vista, Aracruz-ES e JULIANA CARLA CLAUDINO BENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, 223, Vila Rica, Aracruz-ES. 13362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), mecânico aposentado, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Sul, Itapemirim-ES e ADILZA DA SILVA COSTA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), lavradora aposentada, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Sul, Itapemirim-ES. 14190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME CRAUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, Enseada do Suá, Vitória-ES e CAROLINE CRISTINA PINHEIRO, natural de Curvelo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO GIULIATTE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Paraguai, nº 154, Bairro Jardim América, Cariacica-ES e TAFNES MOREIRA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, -ES. 04345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAMIRO FLORINDO DIAS NETO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Fazenda São Domingos, Córrego São José, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e DARLENE DA SILVA SANT'ANA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Fazenda São Domingos, Córrego São José, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001044. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 29 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã