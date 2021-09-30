Proclamas - 30/09/2021
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRYCK ANDRADE TABELINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), plataformista, residente na Rua Rodrigues Alves, nº 23, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JESSICA TORRES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Valdemar Stanzani, nº 40, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04751 2.: ADRIAN HORÁCIO COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Antônia Maria Rosa, nº 25, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAYANE RIBEIRO DE PAULO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua João Carriço de Queiroz, nº 70, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04755 3.: MARCOS MACHADO MARTINS, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 148, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MONIQUE BARRETO PAES, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 148, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04770 4.: RICARDO CARNEIRO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua José Riso, nº 23, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VANESSA TAGLIAFERO DOS REIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua José Riso, nº 23, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04775 5.: MIGUEL ROGÉRIO SOUZA STRECHT JÚNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Técnico bancário, residente na Escadaria São Judas Tadeu, nº 7, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEICILAYNE RODRIGUES MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cecília Neves, nº 77, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04793 6.: JOÃO MARCOS DOS SANTOS SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 41, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CINTHIA MORINI MOREIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Vicente Garambone, nº 73, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04797 7.: JOÃO MARIO SONSIM DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Santo Passoni, Nº 146, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELA SANTOLIN COUTINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Rubens Rangel, nº 26, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04817 8.: THIAGO CARVALHO CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Wanderley Maurício de Oliveira, nº 55, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLE BARROSO DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 122, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04819 9.: LUCAS MESSIAS CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 2, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAIZ TORRÊS CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Luiz Carreiro, nº 61, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04821 10.: SILVIO ROBERTO DE PAIVA, natural de Conquista-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), técnico de estrada, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 150, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALESSANDRA DOS SANTOS DE FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 150 , Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04826 11.: AFONSO ZUCOLOTTO VENTURIN, natural de Vargem Alta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agronomo, residente na Rua Cícero Calmon de Aguiar, nº 57, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILLA MOREIRA DA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Cícero Calmon de Aguiar, nº 57, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04830 12.: RICARDO FIORIN CHERER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Gustavo Borges de Faria, nº 92, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA RIBEIRO MAGALHÃES, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gustavo Borges de Faria, nº 92, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04832 13.: PATRICK LIMA ZAVA, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cléber França, nº 44, Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA LOPES LEITÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Cléber França, nº 44, Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04834 14.: GILDO LIMA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Rua Julita de Moraes da Silva, nº 61, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Armadeira de calçados, residente na Rua Julita de Moraes da Silva, nº 61, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04836 15.: CLAUDIO LUCIO MANOEL, natural de Espírito Santo-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), almoxarife aposentado, residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, 29, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Caxias-MA, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Fatima, 29, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRISCIO SOARES DELAI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), profissional de Ed. Físicia, residente na Rua dos Artitas, N° 15, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e CARINA SARTORI PADRÃO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), profissional de Ed. física, residente na Avenida da Praia, N° 150 Ap 201 , Ed. Pompeia, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19214 2.: SCIDNEY SOARES DE OLVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), oficial de manutenção, residente na Rua Mercúrio, nº 69, Vista da Penha, Vila Velha-ES e NEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mercurio, Nº 69, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19275 3.: VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico em Segurança do Trabalho, residente na Rua Brasília, nº 18, Apartamento 102, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA MARIMON SILVEIRA, natural de Porto Alegre-RS, com 38 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Brasília, N° 18, Apartamento 102, Itapuã, Vila Velha-ES. 19280 4.: SÉRGIO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pernambuco,nº 147, Apartamento 704, Edificio Solar de Modena, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAYSSA LEITE PÊGO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Pernambuco, N° 147, Apartamento 704,Edificio Solar de Modena, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19281 5.: NELSON MENDES CORRÊA, natural de São Gabriel Da Palha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Silveira Martins, nº 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DA CRUZ NERES CORRÊA, natural de Medeiros Nneto-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Silveira Martins, nº 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL FERNANDES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Guanabara, nº 109, Ibes, Vila Velha-ES e JÉSSICA MARIA ARAUJO DA SILVA, natural de Itambacuri-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Guanabara, nº 109, Ibes, Vila Velha-ES. 232729344 2.: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Darcy Vargas, nº 367, Santa Rita, Vila Velha-ES e JOSEFA DOS SANTOS (GÊMEA), natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Darcy Vargas, nº 367, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729345 3.: RAFAEL FERNANDO PEREIRA COELHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 67, Santa Rita, Vila Velha-ES e RAFAELA CORRÊA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 67, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729346 4.: VALDECI MENDES DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Marilândia, nº 32, Rio Marinho, Vila Velha-ES e RITA MARGARIDA GALDINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Marilândia, nº 32, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729347 5.: RAIMON CLARINDO BRUM, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua Januário, nº 26, Alecrim, Vila Velha-ES e KARLA RODRIGUES QUINDELER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de relacionamento, residente na Rua Olavo Bilac, 262, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR CARREIRO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES e VITOR BURGO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES. 24868 2.: DIOGO DE MATTOS MOREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnico de elétrica, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, República, Vitória-ES e CLARA RIBEIRO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, República, Vitória-ES. 24871 3.: RONY XISTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, Hélio Ferraz, Serra-ES e CAMILA ANIZIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAAC DIAS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), aprendiz, residente na Av João Monlevade, 177, Nova Carapina I, Serra-ES e LUANA DE BARROS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av João Monlevade, 177, Nova Carapina I, Serra-ES. 11200 2.: JOILSON MATIAS ROCHA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Muqui, nº 77, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ALINE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Muqui, nº 77, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11214 3.: MATHEUS DE SOUZA SÁ, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Antônio dos Santos, nº 161, Santo Antônio, Serra-ES e LARA DUARTE DA SILVA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Antônio dos Santos, nº 161, Santo Antônio, Serra-ES. 11241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUCAS BATISTA DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 20, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARCELA PEREIRA DA SILVA, natural de GOVERNADOR VALADARES-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), AUTONOMO, residente na Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 20, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09064 2.: JORGE ANTÔNIO FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Travessa Dona Normilia, S/nº, São Conrado, Vila Velha-ES e GLEICIANE JACINTO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Dona Normilia, S/nº, São Conrado, Vila Velha-ES. 09065 3.: CARLITO BARBOSA DUQUE, natural de Itueta-MG, com 58 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Campos Sales, N° 94, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA DA JUDA CARDOSO SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 63 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Campos Sales, N° 94, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTUIR ALVES DA SILVA, natural de Itabira de Mantena, Municipio Mantena-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua das Manilhas, nº 225 , Redenção, Vitória-ES e MARTA APARECIDA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua das Manilhas, nº 225 , Redenção, Vitória-ES. 17545 2.: SOLIMAR OTONI NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico de celulares, residente na Avenida Brasil, nº 620, Resistência, Vitória-ES e LUCIANA PASSOS CORDEIRO, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 620, Resistência, Vitória-ES. 17546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 69, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARLUANNA CUTINI FAÉ, natural de Rio Bananal-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 69, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25057 2.: VALDEMAR RODRIGUES FERREIRA, natural de Novo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 162, Bonfim, Vitória-ES e ELIEUDA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Grajaú-MA, com 44 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 162, Bonfim, Vitória-ES. 25058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM SERRA DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Aracruz, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JESSIKA LIMA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07440 2.: LEONE GUIMARÃES DE SOUZA SANTANA, natural de Baixa Grande-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguro, residente na Rua Maquart, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES e DEYSE FRANCISCA DE SOUSA, natural de Simplício Mendes-PI, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maquart, nº 03, Nova Bethânia, Viana-ES. 07441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERISSON GOMES DA SILVA SOBRAL, natural de Quipapá-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de granjeiro, residente na Rua Osvaldina Gonçalves, S/n, Canivete, Linhares-ES e RAYRES BRAGA MOURA NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Osvaldina Gonçalves, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 26, Jardim Carapina, Serra-ES e MIRIAN MENDES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 26, Jardim Carapina, Serra-ES. 32197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL RODRIGUES DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 30 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Castro Alves, nº 461, Itaipava, Itapemirim-ES e KAROLINE FABIANO RANGEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 461, Itaipava, Itapemirim-ES. 14164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE SOUZA JUSTO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES e BEATRIZ AMORIM CÉSAR, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES. 08928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, natural de Vila Velha, -ES, nascido em 08 de maio de 2000, estado civil solteiro, profissão faxineiro, residente e domiciliado Canarinho, São Floriano, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Walcimar Barol Teixeira e Nicéia Garcia Ribeiro Teixeira e LORRAINE VENZEL FLAUZINO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 14 de janeiro de 2003, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Canarinho, São Floriano, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Odair José Amaro Flauzino, desparecido à anos, e Vanete Clem Venzel. 2.: LEONARDO CEBIN, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 28 de fevereiro de 1984, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Av. Antonio Cebin, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Antonio Cebin, falecido e Etelvina Zechini Cebin e QUEILA CRISTINA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco, -ES, nascida em 14 de março de 1988, estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada Vivendas de Pedra Azul, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Atos José da Silva , desparecido à anos, e Sirlene Cabral da Silva. 3.: LAURINDO AMORIM, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 14 de agosto de 1974, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Loteamento Estrela Cadente, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Sebastião José de Amorim e Creuza Pereira Amorim e ANDRÉIA DA SILVA, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 27 de junho de 1989, estado civil divorciada, profissão lavradeira, residente e domiciliada Loteamento Estrela Cadente, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Olegário da Silva e Angelica Valda Silveira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALZERINO VIEIRA DE SOUSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 79 anos de idade, viúvo, lavrador aposentado, residente e domiciliado no Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES e ANA PENHA CABRAL, natural de Afonso Cláudio-ES, com 73 anos de idade, viúva, lavradeira aposentada, residente e domiciliada no Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES – 001026. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 29 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã