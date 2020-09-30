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Proclamas - 30/09/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMEU DE OLIVEIRA BESSA, natural de Governador Valadares-MG, com 120 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Miguel Angelo, 531, Parque Residencial Laranjeras, Carapina, Serra-ES e ELIZABETH TELES BRAGA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Miguel Angelo, 531, Parque Residencial Laranjeras, Carapina, Serra-ES. 30398 2.: THIAGO EVANGELISTA AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Ébano, nº 04, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e RAYSA PIGNATON MONTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Ébano, nº 04, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30399 3.: ANDRÉ CHAVES NUNES, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultor de sistemas, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e LIVIA PIRES CHIESQUINI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30401 4.: SIDNEY SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Torre 2 Ap. 309 , Manguinhos, Carapina, Serra-ES e BIANCA BARBOSA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Torre 2 Ap. 309 , Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 30407 5.: MARCOS ROBERTO SOARES LANES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), maritimo, residente na Rua Belo Horizonte, N°186, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ARIMATEIA PARANAGUA, natural de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Belo Horizonte, N°186, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30420 6.: JEIDSON WARNEY CORRÊA DOS SANTOS, natural de Itabira-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), tecnico em logistica, residente na Rua Linhares, nº 133, Barcelona, Carapina, Serra-ES e KESIA MARQUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), consultora on line, residente na Rua Linhares, nº 133, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30433 7.: EDINIZ CUNHA DA SILVA, natural de São João do Oriente-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de expedição, residente na Rua Santa Catarina, nº 11, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e FERNANDA ALVES BARRETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Catarina, nº 11, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30453 8.: LEANDRO SANTOS GALDINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial de pintura, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Apto 302, Torre 2, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BETÂNIA DE FREITAS GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Apto 302, Torre 2, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30482 9.: JOÃO PAULO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), separador e logístic, residente na Rua Júlia Castiglioni Avanza, nº 52, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JOICE COMINOTTE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Júlia Castiglioni Avanza, nº 52, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ PAULO GUIZÃ PAULINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Horizonte Feliz, S/n, Vila Nova, Cariacica-ES e NALZIDE MARIA DOS SANTOS, natural de Jucuruçu-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Horizonte Feliz, S/n, Vila Nova, Cariacica-ES. 27125 2.: FABIANO DA VITORIA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Sergipe, nº 19, Novo Brasil, Cariacica-ES e MAYARA SILVA CRIVELARI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sergipe, nº 19, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27171 3.: FRANCISCO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua dos Professores, S/n, Operário, Cariacica-ES e GABRIELLY ANGELICA HAMER, natural de Itaguaçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Professores, S/n, Operário, Cariacica-ES. 27176 4.: GABRIEL SANTANA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Nova Cintra, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES e BEATRIZ SOUZA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Cintra, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27185 5.: RODRIGO JOSÉ GARCIA, natural de Baixo Guandu-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Praça Esperança, nº 1, Sotema, Cariacica-ES e ELIENE BARBOZA DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Praça Esperança, nº 1, Sotema, Cariacica-ES. 27187 6.: WELTON LEMOS MARTINS, natural de Viana-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Padre Gabriel, nº 244, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e JOYCE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Padre Gabriel, nº 244, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27189 7.: JACKSON FERREIRA VIANA, natural de Medeiros Neto-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Sta Isabel, nº 42, Novo Horizonte, Cariacica-ES e ELIETE BARBOSA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sta Isabel, nº 42, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAN DAVID STUPENDICK, natural de Baril Ontario-ET, com 49 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Apartamento nº 1405-C, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ANNA PATRÍCIA RAMOS DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Apartamento nº 1405-C, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07744 2.: WASTHER CLAITTON SILVA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua dos Milagres, Nº17, Vila Palestina, Cariacica-ES e DANIELA CARDOSO ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua José Celso Cláudio, Nº155, Bl. A, Apto. 806, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07746 3.: AMADEU VALENTIM COMÉRIO, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, Nº388, Ed. Ana Ferrari, Apto 1503, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADRIANA MARIA ALVES, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, Nº388, Ed. Ana Ferrari, Apto 1503, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07748 4.: LEONARDO D'ANGELO DE OLIVEIRA, natural de Susano-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 670, Centro, Vila Velha-ES e DANIELE SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, 670, Centro, Vila Velha-ES. 18433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS TELES CORRÊA, natural de Petrópolis-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pizzaiolo, residente na Rua Sílvio Soares, nº 109, Bonfim, Vitória-ES e LUIZA PEREIRA LOMEU, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Escadaria Aníbal Eugênio dos Santos, nº 28, Itararé, Vitória-ES. 24182 2.: RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 8, São Benedito, Vitória-ES e MIRELA DO NASCIMENTO RICARDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Operador de caixa, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 8, São Benedito, Vitória-ES. 24184 3.: MARCELO DE ATHAYDE CHEQUETTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 775, Aptº 1504, Praia do Suá, Vitória-ES e LUCIANA PUPPIN, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 775, Aptº 1504, Praia do Suá, Vitória-ES. 24186 4.: ALFEU LUIZ TREVISAN JÚNIOR, natural de São Lourenço do Sul-RS, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Apt 606, Barro Vermelho, Vitória- ES e JAMILLY DE OLIVEIRA BRITO, natural de Ibatiba-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira de automação e controle, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Apt 606, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ MONTEIRO SANTOS, natural de Mãe do Rio-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES e MARIA ELIANE SILVA DE ALMEIDA, natural de Murici-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10410 2.: SIMEONE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar industrial, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e MILENA GOMES NASCIMENTO, natural de Itacaré-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10411 3.: VALDINEI OLIVEIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Melvin Jones, nº 9, Novo Horizonte, Linhares-ES e LUCINÉIA POMPERMAIER, natural de Córrego, Japira, Neste Distrito-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Melvin Jones, nº 9, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO FILIPE BARCELOS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Macapá, nº 06, São Marcos II, Serra-ES e JAQUELINE GOMES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Macapá, nº 06, São Marcos II, Serra-ES. 10390 2.: TAYRONE BAZONE MARQUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua dos Araçaris, nº 112, Porto Canoa, Serra-ES e PÂMELA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 11, Serra Dourada II, Serra-ES. 10394 3.: JOSÉ ADELMO DOS SANTOS, natural de Viçosa-AL, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua André Vital de Negreiros, nº 94, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA JUCIELE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Jati-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua André Vital de Negreiros, nº 94, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DIAS HUBNER, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida José Luiz de Castro, Número 25, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e YASMIM NANTES RODRIGUES HYBNER, natural de Volta Redonda-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida José Luiz de Castro, Número 25, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08679 2.: FILIPE EVANGELISTA VIEIRA, natural de Lajinha-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08680 3.: RODOLPHO SILVA GOMES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Capitão João Inacio de Almeida, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e FERNANDA COUSAQUEVITI OGGIONI DOS SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vereador Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS SANTOS DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Entregador, residente na Rua do Manguezal, nº 364, Redenção, Vitória-ES e FABIOLA KRISLEI DIAS DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Manguezal, nº 364, Redenção, Vitória-ES. 17130 2.: VINICIUS ROBERTO ROLIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Nicolau, nº 1, Conquista, Vitória-ES e BERTRINY SALOMÃO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua São Nicolau, nº 1, Conquista, Vitória-ES. 17131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDSON DINIZ SANTOS SILVA, natural de Araioses-MA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Rio Jemunhuna, nº 648, De Fátima, Aracruz-ES e ILMARA PEREIRA CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rio Jemunhuna, nº 648, De Fátima, Aracruz-ES. 12950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de setembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FURTADO DE SOUZA, natural de Serra Pelada, Afonso Cláudio-ES, com 87 anos de idade, viúvo(a), funcionário público aposentado, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e ARLENE ALCANTARA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN MICHEL MARCELO TEIXEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor de estrutura metálica, residente na Rua Projetada, Número 70, Agroceres, Jerônimo Monteiro-ES e JUSCICLEIDE DE JESUS STORCHE, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), monitora escolar, residente na Rua Projetada, Número 70, Agroceres, Jerônimo Monteiro-ES. 01040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 29 de setembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE EVANGELISTA NOBRE, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e BRUNNELLY DOS SANTOS ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 13963 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO LOVATO, natural de Campinas-SP, com 38 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Begônia, nº 232, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e KELLY FERREIRA PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Begônia, Nº232, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACIEL CRUZ DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Elioterio Guedes, S/n, Barramares, Vila Velha-ES e LORENA JESUS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Avenida Elioterio Guedes, S/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL RAFANE DA SILVA AMORIM, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Otílio Rosa da Silva , nº 111, Clério Moulin, Alegre-ES e LUCÉLIA VIEIRA PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Victório Albani, nº 102, Colina, Alegre-ES. 03417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 29 de setembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil