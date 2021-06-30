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30-06-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 30/06/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEMERSON ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), aplicador de insulfilme, residente na Rua Rondônia, nº 59, Campina Grande, Cariacica-ES e SHEILA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rondônia, nº 59, Campina Grande, Cariacica-ES. 27711 2.: RODRIGO MARTINS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Avenida América, nº 203, Jardim América, Cariacica-ES e JAQUELINE DO ROSARIO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida América, nº 203, Jardim América, Cariacica-ES. 27822 3.: CLAUDINEI PEREIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), ajudante marcineiro, residente na Rua Pará, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES e THAISA SOUZA PEREIRA, natural de Felisburgo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Pará, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27857 4.: JOÃO VERGINIO PIMENTEL LACHINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de produção, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 54, Campo Grande, Cariacica-ES e BRUNA GOMES MARCETTI, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), inspetora de embarque, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 15, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27875 5.: ERIVAN SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), gerente de suprimentos, residente na Rua Maria Paiva, nº 27, São Geraldo, Cariacica-ES e RENATA CALIARI, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Pastor José de Paula, Ap 205 Ed Walfor, nº 34, Campo Grande, Cariacica-ES. 27877 6.: JULIANO COUTINHO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Servente, residente na Rua Anchieta, nº 07, Vista Linda, Cariacica-ES e PÂMELLA AUGUSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Anchieta, nº 07, Vista Linda, Cariacica-ES. 27909 7.: BRENDO WASHINGTON ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na TR N S/n, Beco 09, Castelo Branco, Cariacica-ES e CÁSSIA JARDIM BOTÊLHO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamentos, residente na TR N S/n, Beco 09, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27913 8.: HELTON GARCIA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Onze, nº 47, Castelo Branco, Cariacica-ES e ANDRESSA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Onze, nº 47, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27917 9.: WANDO PEÇANHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Bragança, nº 135, Mucuri, Cariacica-ES e LEIDIANA DE SOUZA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Bragança, nº 135, Mucuri, Cariacica-ES. 27918 10.: ELOILSON DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), maçariqueiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 83, Boa Sorte, Cariacica-ES e LUCIMAR DA COSTA SILVA, natural de Pancas-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 83, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27919 11.: JOÃO PEDRO DA SILVA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 21, Vale dos Reis, Cariacica-ES e HÁDILA DINIZ RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 21, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27920 12.: WELINGTON ARISTIDES AFONSO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Guarino Rodrigues, nº 80, Itanguá, Cariacica-ES e JÉSSICA SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guarino Rodrigues, nº 80, Itanguá, Cariacica-ES. 27922 13.: FELIPE REDER PATRICIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenar de centro de memoria, residente na Avenida Getúlio Vargas, S/nº, Campo Grande, Cariacica-ES e HELOISA KOHLS SOARES, natural de Santana-AP, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Campo Grande, Cariacica-ES. 27923 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de junho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON EDER SOUZA AMORIM, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), técnico em edificação, residente na Rua João Apolinário Nascimento, S/nº, Santos Reis, Vitória-ES e KRISTANNA DE PAULA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Apolinário Nascimento, S/nº, Santos Reis, Vitória-ES. 17417 2.: RAFAEL GOMES RAULINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Aires Vieira do Nascimento, S/n, Inhanguetá, Vitória-ES e JANINE SILVA CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aires Vieira do Nascimento, S/n, Inhanguetá, Vitória-ES. 17418 3.: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 110, Bela Vista, Vitória-ES e ALLINE ROSARIO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 110, Bela Vista, Vitória-ES. 17419 4.: ALEX SANDRO CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua da União, nº 17, Fundos, Santo André, Vitória-ES e TALITA MARCIANO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da União, nº 17, Fundos, Santo André, Vitória-ES. 17420 5.: ALEX ÉBER LEITE DA SILVA, natural de Campos-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de campo, residente na Rua José Ferreira Nascimento, nº 50, São José, Vitória-ES e ANDRÉA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Ferreira Nascimento, nº 50, São José, Vitória-ES. 17421 6.: EDEIR MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5520, Redenção, Vitória-ES e ROSEMARY CARDOSO DOS ANJOS, natural de Jussari-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5520, Redenção, Vitória-ES. 17422 7.: NILTON CARVALHO, natural de Guaçuí-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua São João Batista, nº 98, Resistência, Vitória-ES e VASTY SEVERINA DA SILVA DA GLORIA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua São João Batista, nº 98, Resistência, Vitória-ES. 17423 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON LUIZ BATISTA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer grafico, residente na Rua Dezessete, nº 03, Maringá, Serra-ES e JULIE ANNE MOREIRA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Dezessete, nº 03, Maringá, Serra-ES. 31771 2.: JOÃO PEDRO QUIRINO FILHO, natural de Ilha Solteira-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Afonso Cláudio, N°142, Valparaíso, Serra-ES e LIVIA DAIANE NIMER GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Afonso Cláudio, N°142, Valparaíso, Serra-ES. 31772 3.: WEBER RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PAMELLA MORANDI DOS REIS, natural de Timóteo-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), psicologa, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31773 4.: JOBEL RANGEL PEREIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor gerente, residente na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, Qd. 01, 3ª Etapa, Castelândia, Serra-ES e FERNANDA DAMINI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, Qd. 01, 3ª Etapa, Castelândia, Serra-ES. 31774 5.: ANTONIO PIRES DE MOURA, natural de Resplendor-PI, com 68 anos de idade, divorciado(a), mestre de obra, residente na Rua Herman Stern, 225, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANGÉLICA DE SOUZA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Herman Stern, 225, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31775 6.: MICHEL FERREIRA DE ASSIS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Gaivota, Nº5, Novo Horizonte, Serra-ES e STHEFANI ALVES VALERIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Gaivota, Nº5, Novo Horizonte, Serra-ES. 31777 7.: WESLEY NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Manoel Liberato, nº 99, Andorinhas, Vitória-ES e GEIZIANE CRISTINA MENEZES DE OLIVEIRA, natural de Ibirité-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Apto 408, Colina de Laranjeiras, Serra - ES, Serra-ES. 31779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE GALINA COSTALONGA, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Flamboyans, nº 266, Universitário, Vitória-ES e BIANCA VALADARES GHIDETTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Goias, nº 162, Soteco, Vila Velha-ES. 18942 2.: ODILEI DE MOURA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Residente em 3 Norfolk Avenue, WD24 7DZ Warford, Inglaterra e Domiciliado em Rua Manoel Dias Viana, nº 15, Santa Inês, Vila Velha, Espírito Santo, Bra, -ES e SUELEN CRISTINA OLIVEIRA BUARQUE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Residente em 3 Norfolk Avenue, WD24 7DZ Warford, Inglaterra e Domiciliado em Rua Manoel Dias Viana, nº 15, Santa Inês, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, CEP 29108-180, -ES. 18943 3.: DANIELL KIEFER RAMALDES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Waldemar Vercosa Pitanga, nº 100, Itapoa, Vila Velha-ES e MARCELA FARIAS DA VITÓRIA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Waldemar Vergosa Pitanga, nº 100, Itapuã, Vila Velha-ES. 18944 4.: JOÃO WESLEY DOS SANTOS, natural de Carangola-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de minas, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 155, Apto 601, Ed. Pelicano, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JÚLIA ZERLOTINI DE LUCAS, natural de São João Del Rei-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 155, Ap 601, Vila das Garcas Bl 1B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18945 5.: JORGE JOSÉ MIGUEL ICHASO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 90 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Luiz Fernando Reis,n° 301,BL-A, Apto 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA CRISTINA DE FRAGA ROCHA, natural de Manhumirim-MG, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Luiz Fernando Reis, N° 301, BL-A,apto 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18946 6.: ÍGOR PEREIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua José Alencar, nº 404, Bloco 603, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THAYNARA LAGO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Jamaica, nº 70, Ulisses Guimarães, Teixeira de Freitas-BA. 18947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SILVA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Virgílio Grassi, Nº 1551, Quadra 7/13, Boa Vista, Linhares-ES e ANA CAROLINA CRUZ FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Virgílio Grassi, Nº 1551, Quadra 7/13, Boa Vista, Linhares-ES. 11077 2.: JOSÉ ROBERTO RESENDE ROSA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jurandy Rosa Loureiro, nº 35, Linhares V, Linhares-ES e TALITA VANDERLEI PASSOS, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), contabel, residente na Rua Jurandy Rosa Loureiro, nº 35, Linhares V, Linhares-ES. 11078 3.: ALDEMIR DA SILVA FERREIRA, natural de Camaçari-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Eucalípto, Nº 842, Movelar, Linhares-ES e EDIMARA MARQUES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raquel de Queiroz, s/n , Interlagos, Linhares-ES. 11079 4.: JEAN DOS REIS TOLENTINO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estafeta, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2448, Interlagos, Linhares-ES e ANDRIELLY DE FREITAS FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dionisio Dalla Bernardina, N° 385, Bairro Onorio Fraga, Colatina-ES. 11080 5.: MAURICIO FARIAS NASCIMENTO, natural de Caravelas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº 1254, Apt 301, Centro, Linhares-ES e VANESSA MEIRA FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº 1254, Apt 301, Centro, Linhares-ES. 11081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WOLFGANG ENRICO RIEGERT FILHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Apto 104, Bloco 8-A, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARLA HOLZMEISTER SIMON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Avenida Braúna , nº 264, Casa 27, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 24581 2.: RODRIGO GESTAL ALVES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUISA ELENA RIBEIRO PEREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24585 3.: ESTEVÃO WILLIAM DE AGUIAR DALTRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANNE SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, Centro, Vitória-ES. 24594 4.: VICTOR NUNES BORGHI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA CLARA QUEIROZ ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAIL CAMILO GOMES, natural de Conceição da Barra-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Elias Siqueira, nº 105, Barramares, Vila Velha-ES e CLAUDIANE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Elias Siqueira, nº 105, Barramares, Vila Velha-ES. 08899 2.: MARCOS DE JESUS LARA, natural de Guaraniaçu-PR, com 36 anos de idade, Solteiro(a), oficial polivalente, residente na Avenida Bandeirantes, nº 297, Barramares, Vila Velha-ES e SIMONE SOUZA DE ALMEIDA, natural de Eunápolis-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Avenida Bandeirantes, nº 297, Barramares, Vila Velha-ES. 08900 3.: MOISÉS DOS SANTOS FRANÇA, natural de ILHÉUS-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na RUA CASTRO ALVES S/N, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e EDILEIA SANTOS DOS SANTOS, natural de UBAITABA-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), AUTONOMA, residente na RUA CASTRO ALVES S/N, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 08901 4.: ARIEL DE JESUS SOUSA, natural de Ubata-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Ceará, nº 155, Normilia, Vila Velha-ES e CIBELLY LIMA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de engermagem, residente na Rua Ceará, nº 155, Normilia, Vila Velha-ES. 08903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WYLLDIMARK RIBEIRO DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Escadaria Plautino Augusto Manhães, S/nº, Santos Dumont, Vitória-ES e FLORISBELA LUZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Plautino Augusto Manhães, S/nº, Santos Dumont, Vitória-ES. 24802 2.: RENAN BRAGA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 275, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES e STHEFANY RAFAELA GORRITTI LAHAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 275, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24806 3.: GUSTAVO LAUER DEGASPERI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jácomo Forza, 20, Tabuazeiro, Vitória-ES e KISSYA CAROLINE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jácomo Forza, 20, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL DA SILVA PIMENTA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Eloi Barreto, nº 222, Vila Garrido, Vila Velha-ES e JHAISLAYNE RYLERI DO NASCIMENTO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Eloi Barreto, nº 222, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04259 2.: LUIZ CARLOS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Herminio Lima, nº 309, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e TAYNÁ DA SILVA CASTILHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Herminio Lima, nº 309, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04260 3.: FRANCISCO HONORATO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Etero Fabri, nº 25, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e MARTHA HELENA CORADINI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Rua Etero Fabri, nº 25, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO DE OLIVEIRA VICENTE, natural de Conselheiro Pena-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua São Luiz, S/nº, Santa Inês, Vila Velha-ES e MÔNICA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua São Luiz, S/nº, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729134 2.: GABRIEL RIBEIRO BARRETO, natural de Manaus-AM, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de sistemas, residente na Rua Mahatma Gandhi, Sn, Santa Inês, Vila Velha-ES e KATARINA RATZKE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Mahatma Gandhi, Sn, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Rio Novo do Sul, nº 03, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ELISABETE COUTINHO DE OLIVEIRA, natural de Belford Roxo-RJ, com 42 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Rio Novo do Sul, nº 03, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07328 2.: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mário Ribeiro, nº 09 , Areinha, Viana-ES e CASSIA MARIA MARTINS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Mário Ribeiro, nº 09 , Areinha, Viana-ES. 07334 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MALAQUIAS DA SILVA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Francklin Cordeiro, 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SUELI MATOS LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Francklin Cordeiro, 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SILVA ROCHA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Abaeté, nº 17, Divinópolis, Serra-ES e JULIANE ANDRADE ARAÚJO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Abaete, 17, Divinópolis,, Serra-ES. 11003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON DE JESUS FERREIRA, natural de Jaguaquara-BA, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Campinas, nº 72, Centro, Itapemirim-ES e DAMIANA PURCINA DE OLIVEIRA, natural de Goiânia-GO, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na Rua Campinas, nº 72, Centro, Itapemirim-ES. 14103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DA SILVA COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de indústria, residente na Rua Niterói, nº 83, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e JULIANY DA SILVA FILGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Niterói, nº 83, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã