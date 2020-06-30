Proclamas - 30/06/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO RODRIGUES DE BRITO, natural de Resplendor-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA RIBEIRO CAMPANA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23774 2.: VAGNER RODRIGUES DE SOUZA, natural de Umburatiba-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, nº 81, Jardim da Penha, Vitória-ES e TÂNIA REGINA VOGEL, natural de Três de Maio-RS, com 43 anos de idade, solteiro(a), montadora, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, nº 81, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23799 3.: ALEXANDRE NOGUEIRA CARVALHO, natural de Cerqueira César-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 390, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAROLINE TRISTÃO CAZONI, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 390, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23801 4.: BRENNO ANDRADE DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 186, BL B, Ap 405, Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILA REIS FREIRE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), analista comercial, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 186, BL B, Ap 405, Mata da Praia, Vitória-ES. 23806 5.: RICKIRLEY ALVES COSTA, natural de Várzea Grande-MT, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor de dança, residente na Rua São Sebastião, nº 374, São Francisco, Serra-ES e ALANA MOREIRA DE AGUIAR, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora de dança, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 50, Goiabeiras, Vitória-ES. 23807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: TYSON MARTINS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua São Domingos, nº 27, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LARISSA DA SILVA DE JESUS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Bahia, nº 1132, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10136 2.: DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Leopoldina, nº 93, Nova Carapina I, Serra-ES e JULIANA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Leopoldina, nº 93, Nova Carapina I, Serra-ES. 10137 3.: WASHINGTON DA SILVA ROZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), moto-boy, residente na Avenida Laranjeiras, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES e JAINARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Laranjeiras, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 10141 4.: JOSÉ NUNES FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), segurança patrimonial, residente na Rua Matias de Albuquerque, nº 139, Novo Porto Canoa, Serra-ES e EVA DE OLIVEIRA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Matias de Albuquerque, nº 139, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FONSECA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 684, Apto 03, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MYTS TALITA BASTOS MOTTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), técnica em saúde bucal, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 684, Apto 03, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30105 2.: JÚLIO CEZAR DE SOUZA PEREIRA, natural de Marilac-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxerifado, residente na Augusto dos Anjos, 205, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO, natural de Cataguases-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, nº 04, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHN ENNY CARLOS KLEIN FRAGOSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de arquivo, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e TAYANE DA SILVA SOARES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, Nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS BERNARDO GOMES, natural de Iconha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jorge Lima, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e THALISSA VITÓRIA LEAL CALDEIRA, natural de Jacareí-SP, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Jorge Lima, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Piratininga, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e PÂMELLA GUSMÃO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Piratininga, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 06928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: OLIELDO DA SILVA SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na CRG Área Rural 9999, Bom Será, Itapemirim-ES e EDILÇA ANGELO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na CRG Área Rural 9999, Bom Será, Itapemirim-ES. 13916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN NEFFA ALCURE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILLA ZUCCOLOTTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ JOÃO CUNHA, natural de Portugal-, com 63 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Av. Saturnino de Brito, 595/601, Praia do Canto, Vitória-ES e RITA DE CASSIA SCARDINE ASSIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública aposentada, residente na Rua Presidente Lima, nº 372, Centro, Vila Velha-ES. 23998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JAIR ROSA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 17 de julho de 1958, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Loteamento Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Antonio Rosa, falecido e Catarina Lopes Rosa, falecida e JANINHA MARIA DA CONCEIÇÃO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 16 de janeiro de 1974, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Loteamento Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de José Francisco da Conceição, falecido e Idalina Boeker da Conceição 2.: GUILHERME DORDENUNI, natural de Vitória, -ES, nascido em 16 de novembro de 1995, estado civil solteiro, profissão frentista, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de , falecido e Maria Derly Dordenuni e TATIANA RIBEIRO, natural de Muniz Freire, -ES, nascida em 02 de junho de 1996, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Antonio Ribeiro e Helena Gonçalves Leite Ribeiro, falecida. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de junho de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: GENILDO DOS REIS SILVA: brasileiro, sem profissão remunerada, solteiro, de trinta e oito (38) anos, natural de Linhares-ES, nascido aos 04 de julho de 1981, residente e domiciliado na Rua Tiradentes I, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e TATIANE DE JESUS, brasileira, sem profissão remunerada, estado civil solteira, de vinte e cinco (25) anos, natural de Nova Viçosa-BA, nascida aos 30 de setembro de 1994, residente e domiciliada na Rua Tiradentes I-Serra-ES Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de junho de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil