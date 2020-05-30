Proclamas - 30/05/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO ROBSON FERREIRA LEAL, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 102, Ed. Concha Dourada, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES e SANDRA MARA LAYBER DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Travessa Manoel Bandeira, nº 108, Ataíde, Vila Velha-ES. 07553 2.: LEONARDO CLEMENTE FRANKLIN, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), físico, residente na Rua Gastão Roubach, nº 2, Aptº 603, Ed. Enseada da Sereia, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELA ROCHA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 88, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07570 3.: RAFAEL DA SILVA FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 19, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e JOCIARA PORTUGAL DOS SANTOS, natural de Jussari-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 19, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18236 4.: VITOR ALVES DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Antônio Ataíde, nº 607, Ed Eduardo José, Apto 203 Centro, Vila Velha-ES e EVELLYN CAROLINE AGUIAR REIS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 1070, 2º Andar, Centro, Vila Velha-ES. 18237 5.: WAGNER NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marcelino Vaccari, nº141, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e THAIS JACINTO COSTA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marcelino Vaccari, nº 141, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18238 6.: FILIPI DE JESUS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Viana, nº 35, Boa Vista I, Vila Velha-ES e VIRGÍNIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Viana, nº 35, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18239 7.: KATIA OLIVEIRA DE SÁ, natural de Nova Venecia-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Luiz, nº 71, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ÁUREA MARIA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Luiz, Nº 71, Apt. 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18240 8.: RICARDO FERREIRA DA SILVA, natural de Jaú-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), vistoriador naval, residente na Rua Guanabara, nº 1019 , Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA KLEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Guanabara, nº 1019 , Itapuã, Vila Velha-ES. 18241 9.: BRUNO FERREIRA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnico em Informtica, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 157, Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e GRAZIELE RIBEIRO ALVES, natural de Itapeva-SP, com 31 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Lindoia, nº 275, Vila Aparecida, Itapeva-SP. 18242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO FREIRE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de utilidades, residente na Rua Belo Horizonte I, S/n, UN:201-A Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DENISE REIS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Belo Horizonte I, S/n, UN:201-A Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29997 2.: GENIVALDO ALVES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Pereira, nº 9, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARILENE SANTA FÉ DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua da Pereira, nº 9, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30007 3.: ADRIANO VASCONCELOS RÊGO, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), vereador, residente na Avenida Porto Seguro, nº 34, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e DANIELLA PACHECO SOARES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Porto Seguro, nº 34, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30008 4.: JOELSON SANTOS DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Teresina, nº 25, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ARIANA ALVES DE JESUS, natural de Itororó-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Teresina, nº 25, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30029 5.: LEONARDO LÉLIS MOREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Bl P, Apt. 102, Residencial Jardim Limoeiro, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES e TUANNY SANTIAGO SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Bl P, Apt. 102, Residencial Jardim Limoeiro, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30030 6.: ISAMAC DA SILVA SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Nogueira, 09, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ANGELA SANTOS DA SILVA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rondônia, S/n, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 30035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LAMPIER RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de segurança do trabalho, residente na Rua 107, nº 291, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 107, nº 291, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12828 2.: DEIVID ALEXANDRE DA SILVA, natural de Osasco-SP, com 36 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Esmeraldo Rodrigues de Freitas, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES e IRENILDA RODRIGUES SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Esmeraldo Rodrigues de Freitas, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES. 12854 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON AMORIM COUTINHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 49 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Benedito das Neves, nº 37, Santa Inês, Vila Velha-ES e ELENILDA SILVESTRE DE CARVALHO, natural de Ipatinga-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Benedito das Neves, nº 37, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728471 2.: GILVAN FERREIRA DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 35 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Crisântemo, nº 378, Brisamar, Vila Velha-ES e INGRYD SIQUEIRA MORAES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Crisântemo, nº 378, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL FERNANDO LOPES SELVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 560, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA GIULIA FELICIANO BORGES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 560, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23765 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fortaleza, nº 35, Caxias do Sul, Viana-ES e RAYANNE SOARES ULVE, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Fortaleza, nº 35, Caxias do Sul, Viana-ES. 06911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKE DE ARAÚJO TEIXEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 110, Centro, Itapemirim-ES e GISELE MENDES NOBRE, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13908 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLETON DA SILVA CARVALHO, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Patotinha, nº 01, Praia do Sol, Guarapari-ES e GECIANE OLIVEIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Patotinha, nº 01, Praia do Sol, Guarapari-ES. 11773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de maio de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião