Proclamas - 30/04/21
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO PEREIRA BOTACIN, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente admininstrativo, residente na Rua Palmeirinha, s/nº , Taquara II, Serra-ES e ANGÉLICA RODRIGUES MARTINS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Palmeirinha, s/nº , Taquara II, Serra-ES. 31421 2.: JAIR CRISTIANO FAGUNDES, natural de Suzano-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Desembargador José Miguel Feu Rosa, N° 665, Serra-ES e PAOLA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Carlos Chagas-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Desembargador José Miguel Feu Rosa, N° 665, Serra-ES. 31422 3.: DERISVALDO DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, nº 10, Taquara I, Serra-ES e ELIZETE DE OLIVEIRA CAMPISTA, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregada de empresa, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, nº 10, Taquara I, Serra-ES. 31424 4.: ISAAC VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Pérola, S\nº, André Carloni, Serra-ES e MARIA DE LURDES DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de Ibirapoã-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), secretária do lar, residente na Rua Pérola,s\ Nº, André Carloni, Serra-ES. 31426 5.: WESLEY MONTEIRO AMORIM, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aristides Corrêa, Nº185 , Pitanga, Serra-ES e IZABELLY FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aristides Corrêa, Nº185 , Pitanga, Serra-ES. 31429 6.: DELCY JORGE DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Tangará, nº 12, Novo Horizonte, Serra-ES e PENHA ELEONTINA ALVES DE JESUS, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tangará, nº 12, Novo Horizonte, Serra-ES. 31430 7.: DAVISON BRYN RIBEIRO DE ALMEIDA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Santa Leopoldina 733, Jardim Carapina, Serra-ES e RENATA GOMES DE ALMEIDA, natural de São José do Jacuípe-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), designe de sobrancelha, residente na Rua José Amando Mascarenha, 82, Centro, São José do Jacuípe-BA. 31432 8.: GUILHERME LECCO TESSAROLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Jacaraípe, 05, Valparaíso, Serra-ES e LUIZA GAGNO AZOLIN, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Jacaraípe, 05, Valparaíso, Serra-ES. 31435 9.: ISRAEL BARBOSA CHAVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), coordenador, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n°, Alterosas, Serra-ES e NÚBIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar jurídico, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n°, Alterosas, Serra-ES. 31437 10.: SERGIO ALESSANDRO PESSÔA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES e SHEILA TAVARES DA MATA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES. 31439 11.: FERNANDO FERREIRA DE SANTANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Centrolândia, nº 10, Taquara II, Serra-ES e ADRISA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Centrolândia, nº 10, Taquara II, Serra-ES. 31440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 706, Três Barras, Linhares-ES e FERNANDA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 706, Três Barras, Linhares-ES. 10927 2.: DANIEL LUCAS MACHADO ELLER DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 789, Centro, Linhares-ES e EVANIELLE DE SÁ BARROS, natural de Montes Claros-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Oswaldo Cohin, nº 296, Colina Verde, Teixeira de Freitas-BA. 10928 3.: MANOEL SOARES MACHADO, natural de Porto Seguro-BA, com 61 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 236, Aviso, Linhares-ES e ELIZABETE PIRES BONFIM, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 236, Aviso, Linhares-ES. 10929 4.: JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Junqueiro-AL, com 32 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida do Testa, Nova Esperança, Linhares-ES e SAMARA DOS SANTOS GUIMARÃES, natural de Conceição da Barra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida do Testa, Nova Esperança, Linhares-ES. 10930 5.: JONATAS LOURES DE VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1722, Interlagos, Linhares-ES e VANESSA TESCH DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 833, Três Barras, Linhares-ES. 10931 6.: RAFAEL NOSSA DAL PIERO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Hugo Durão Guimarães e Souza, nº 763, Três Barras, Linhares-ES e JULIANA ALVES MATIAS CORREIA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Hugo Durão Guimarães e Souza, nº 763, Três Barras, Linhares-ES. 10932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PÁBINTON FIALHO, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Avenida Guarapari, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e JORDÂNA KARLA CADETE RAMALHO, natural de Fundão-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Avenida Guarapari, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10634 2.: ROBSON DOS REIS SIQUEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Figueiras, nº 192, Vista da Serra II, Serra-ES e DANDARA KETHELY ARISTIDES DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Goiabeiras, nº 231, Vista da Serra II, Serra-ES. 10886 3.: VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA, natural de Ataléia-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Intendente Câmara, nº 625, Nova Carapina I, Serra-ES e REGIANE DOS SANTOS BORGES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Intendente Câmara, nº 625, Nova Carapina I, Serra-ES. 10889 4.: HÉRCULES BRITES MALTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Condor, nº 06, Serra Dourada III, Serra-ES e SABRINA MESSIAS HELMER, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Condor, nº 06, Serra Dourada III, Serra-ES. 10892 5.: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), laboratorista, residente na Av Argentina, 07, Vista da Serra I, Serra-ES e ALESSANDRA MENDES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Av Argentina, 07, Vista da Serra I, Serra-ES. 10895 6.: DIEGO SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Rio Marinho, S/n, Bl A, Cs 96, Eldorado, Serra-ES e KAREN CRISTINA FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Porto Velho, 31, São Marcos, Serra-ES. 10897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Ancede-ET, com 72 anos de idade, divorciado(a), bombeiro aposentado, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Aribiri, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 53, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729017 2.: ELCIO JOSE DOS SANTOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Sergio Cardoso, 120, Apto 102, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA GORETTI HELMER CLAUDIO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, 120, Apto 102, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729018 3.: CHRISTIAN KESLLON SANTOS, natural de Pedro Leopoldo-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jacarandá, Nº 154, Aribiri, Vila Velha-ES e PAULA LUANA DE SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Getulio Vargas, nº 2465, Campo, Conselheiro Pena-MG. 232729019 4.: WALDEIR TRINDADE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 166, Aribiri, Vila Velha-ES e GILZA SOARES FERREIRA, natural de Aurora-CE, com 50 anos de idade, divorciado(a), Repositora, residente na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 166, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729020 5.: PETTERSON CARLOS BATISTA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Tecnico de enfermagem, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES e JAQUELINE SANTOS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729021 6.: WELITOM AUGUSTO GOMES, natural de Itambacuri-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua do Fico, nº 40, Dom João Batista, Vila Velha-ES e MARIARA CASTELO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua do Fico, nº 40, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO BATISTA FARIA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA SOARES STELZER, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24447 2.: VINÍCIUS NOVO GAMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAREN LEITE DE QUEIROZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24448 3.: BRUNO BEDIM DOS SANTOS MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRÉIA DA SILVA TOLEDO, natural de Corumbá-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24449 4.: DAVID DE FREITAS HULLE SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARYSSA TEIXEIRA DE AQUINO HULLE, natural de Aimorés-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24450 5.: ANTONIO CLEBER DE OLIVEIRA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 64 anos de idade, viúvo(a), gerente administrativo aposentado, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELIANA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação infantil, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO MAX QUEIROZ, natural de Mantena-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 18, Residencial Coqueiral, Andar 2, Vila Velha-ES e GESSIANE PEREIRA DA SILVA, natural de Governador Nunes Freire-MA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua do Coqueiro, nº 454, Centro, Governador Nunes Freire-MA. 18780 2.: PAULO HENRIQUE KIEPPER SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Av. Pedro Goncalves Laranja, 251, Cobilandia, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA DA SILVA FONTES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Goncalves Dias, S/nº, Bl 302, Ap 103, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18782 3.: ÉDER BAZILIO DE SOUZA, natural de Muqui-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Hugo Musso, Número 690, Apartamento 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GRACIELE BALTHAZAR SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Avenida Hugo Musso, Número 690, Apartamento 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO DUTRA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 290, Aptº 305, Santa Luíza, Vitória-ES e SIMONE DEL' MAESTRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 290, Aptº 305, Santa Luíza, Vitória-ES. 24645 2.: PEDRO MOREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, Nº451/1603, Praia do Canto, Vitória-ES e LETÍCIA ALVERNAZ GOMES DE SOUSA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, Nº451/1603, Praia do Canto, Vitória-ES. 24646 3.: ISMAEL KEFFER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 185, Tabuazeiro, Vitória-ES e LARISSA BUENO COUTO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), blogueira, residente na Rua 5, nº 23, Perocão, Guarapari-ES. 24648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KADMIEL FIGUEIRA FIGUEREDO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 5163, Apto 201, Tabajara, Cariacica-ES e RAYSSA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cartório, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 5163, Apto 201, Tabajara, Cariacica-ES. 13615 2.: MAURICIO REIS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Oito, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e FABÍOLA DA SILVA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Vinte e Oito, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON SANTANA VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marandiba, nº 52, Nova América, Vila Velha-ES e ANA FLÁVIA INACIO, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marandiba, nº 52, Nova América, Vila Velha-ES. 06068 2.: BRUNO FERNANDO MONTIBELLER, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecanico de manutenção industrial, residente na Rua Castro Alves, nº 131, Planalto, Vila Velha-ES e LUIZA SOUZA FONTES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal contábil, residente na Rua Castro Alves, nº 131, Planalto, Vila Velha-ES. 06069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCO VIEIRA DIAS, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua do Pescador, N°150, São Conrado, Vila Velha-ES e MICHELE MENDES CABRAL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua do Pescador, N°150, São Conrado, Vila Velha-ES. 08816 2.: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Nadir Vieira da Vitoria, nº 18, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e EDIENE ALVES FRANCELINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idoso, residente na Rua Nadir Vieira da Vitória, nº 18, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCINO MARCELINO GOMES JÚNIOR, natural de Manhuaçu-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES e PATRÍCIA MARIA ATAIDE, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Florentino Fernandes Moreira, Número 127, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08823 2.: ALEFY EMERICK DE BRITO, natural de Manhuaçu-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ministro Eurico Sales Oliveira, Número 01, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e LAIANE HENRIQUES ALMEIDA, natural de Manhumirim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida João Ferreira do Nascimento, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08824 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NOEL CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, nº 131, Bairro Caratoíra, Vitória-ES e SHIRLENE MARÇAL CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, nº 131, Caratoíra, Vitória-ES. 17357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIONAY FREITAS DA SILVA, natural de Teresópolis-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atleta, residente na Rua Amphiloquio de Moreno, nº 336, Itapemirim-ES e GABRIELLE SILVA CAVALINI, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ampliloquio de Moreno, nº 336, Itapemirim-ES. 14068 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã