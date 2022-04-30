Proclamas - 30/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON PAGUNG, natural de Rio Bananal-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Matas, s/n, Linhares-ES e ÉRICA SOARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua das Matas, s/n, Linhares-ES. 11846 2.: JARDEL DE SOUZA FRANCISCO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 481 , Linhares-ES e ELIZANDRA FERNANDES LOZORIO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 481 , Linhares-ES. 11847 3.: ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, natural de Queimadas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua das Carmélias, nº 6, Linhares-ES e GILVANEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Mairi-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua das Carmélias, nº 6, Linhares-ES. 11848 4.: LUCAS CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua João Fregona, s/n , Linhares-ES e SÂMELA SILVA MATIAS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confecção, residente na Rua Amapá, nº 2077, Linhares-ES. 11849 5.: HUMBERTO APRIGIO PEROBA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Tecnico, residente na Rua Aristides Sampaio Calmon, 263, Lagoa Park, São José, Linhares-ES e DANIELY ARAUJO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnica, residente na Rua Aristides Sampaio Calmon, 263, Lagoa Park, São José, Linhares-ES. 11850 6.: RODRIGO LORENZO DA VITÓRIA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Branco, nº 113, Linhares-ES e EDRIELE FERNANDES EUSÉBIO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Rio Branco, nº 113, Linhares-ES. 11851 7.: GEREMIAS RAMALHO DE SOUZA, natural de Itaipé-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Trinta e Um, s/n, Linhares-ES e KAMILLA MARIA DA SILVA, natural de União dos Palmares-AL, com 20 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Trinta e Um, s/n, Linhares-ES. 11852 8.: OROZIMBO LEITE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n , Linhares-ES e MARISTELA AZEREDO, natural de Linhares-ES, com 122 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 628, Linhares-ES. 11853 9.: ABIMAEL DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Aposentado, residente na rua ma francisca gabriel vicentini, n° 52, bairro residencial rio doce , Linhares-ES e NAIANE DA SILVA LIMA, natural de Porto Velho-RO, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na rua ma francisca gabriel vicentini, n° 52, residencial rio doce , Linhares-ES. 11854 10.: MARCELO ALVES RANGEL, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria de Oliveira de Souza nº 216, Linhares-ES e DAIHANE GONÇALVES BOMFIM, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria de Oliveira de Souza nº216 216, Linhares-ES. 11855 11.: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida República, nº 390, Linhares-ES e JAÍNE FREGONA INÁCIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida São Mateus, nº 707, Linhares-ES. 11856 12.: SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Boa Vista, s/n , Linhares-ES e ELISLENIE DE ASSIS, natural de Alfenas-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Boa Vista, s/n , Linhares-ES. 11857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LANDOALDO LUCAS DE SOUZA, natural de São José do Prado, Vereda-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 7, Guarapari-ES e ANA LUCIA CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), marketing, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 7, Guarapari-ES. 12850 2.: RAFAEL RODRIGUES DALFIOR, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Enseada Azul, s/n, Guarapari-ES e BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Enseada Azul, s/n, Guarapari-ES. 12851 3.: BRUNO FEIJO DOS SANTOS LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Mariz e Barros, nº 65, Niterói-RJ e BÁRBARA RUAS VASSOLER, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 219, Guarapari-ES. 12852 4.: ELBIO VICENTE DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), zelador, residente na Rua Alarico dos Santos, nº 330, Guarapari-ES e PRISCILA PEREIRA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alarico dos Santos, nº 330, Guarapari-ES. 12853 5.: ÁTILA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 45, Guarapari-ES e INGRID TEIXEIRA CAMPOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, 45, Guarapari-ES. 12854 6.: SAMIRA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de São Caetano do Sul-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), revisora de tradução, residente na Avenida Beira Mar, nº 410, ap. 402, Ed. Maison Classic, Guarapari-ES e SARA CAPOSTAGNO, natural de Genova-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), revisora de tradução, residente na Avenida Beira Mar, nº 410, ap. 402, Ed. Maison Classic, Guarapari-ES. 12855 7.: RENATO DOS SANTOS LIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Eurico Rezende, s/nº, Guarapari-ES e VALDINEIA DA CRUZ, natural de Alfredo Chaves-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Eurico Rezende, s/nº, Guarapari-ES. 12856 8.: CRISTIANO RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), policial penal, residente na Rua C quatro, nº28, Guarapari-ES e RAFAELA IMACULADA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua C quatro, nº28, Guarapari-ES. 12857 9.: PATRICIO SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, nº 850, Guarapari-ES e MICHELLE BRITTO CORREA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, nº 850, Guarapari-ES. 12858 10.: REGINALDO ARAÚJO AMARAL, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Santa Cruz, nº 4, Guarapari-ES e JANDIRA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Avenida Santa Cruz, nº 4, Guarapari-ES. 12859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER SIMONASSI TÔRRES, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 121, Ap 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARGARETE MATOS FIGUEIREDO, natural de Eugenopolis-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Diogenes Malacarne, n° 121, ap 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19930 2.: JOÃO PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Antônio Roberto Feitosa, nº 05, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELIZA DESABADO CASTIGLIONI, natural de Itaguaçú-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Antônio Roberto Feitosa, nº 5, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19931 3.: PAULO HENRIQUE MENDONÇA, natural de Rio Bonito-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Maranhão, nº 15, Ap 802, Ed. Anacapri, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GLADYS NUNES LEITE, natural de Resplendor-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Maranhão, nº 15, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19932 4.: OSÉIAS DOS SANTOS GOMES, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 251, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e WEMILLYE RAYANNE LOPES DE FREITAS, natural de Ariquemes-RO, com 23 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Alvarenga Peixoto, N° 251, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19933 5.: CARLOS FELIPE SOUZA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nordeste, nº 37, Glória, Vila Velha-ES e RUSKAIA OST RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Nordeste, nº 37, Glória, Vila Velha-ES. 19934 6.: ROBSON GASPAR FERREIRA, natural de Pitangui-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Bloco 02, Apartamento 1103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FABIANA DE OLIVEIRA DALA PAULA, natural de Ipatinga-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Apto 1103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JIZIRIEL FERNANDES RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de churrasqueiro, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 385, Cariacica-ES e JADSLAINNY XAVIER DA SILVA MONJARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 385, Cariacica-ES. 28800 2.: DANIEL JOAQUIM DA SILVA, natural de Sao Gonçalo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 08, Cariacica-ES e DÉBORA DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 08, Cariacica-ES. 28801 3.: VICTOR BASSANI PACHECO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Espírito Santo, nº 61, Cariacica-ES e ANNY KAROLYNNE MACÁRIO EVERTON, natural de São Luís-MA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Avenida Espírito Santo, nº 61, Cariacica-ES. 28802 4.: MANOEL MONTOVANELLI, natural de Anchieta-ES, com 72 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Estrada Roda Dagua, S/n, Cariacica-ES e JACÍARA MARTINS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Estrada Roda Dagua, S/n, Cariacica-ES. 28803 5.: TIAGO DO NASCIMENTO LEMOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Ferro e Aço, nº 456, Cariacica-ES e DIULLIANY LEMES LOPES, natural de Araçuaí-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Ferro e Aço, nº 456, Cariacica-ES. 28804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FIRMIANO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Avenida Manoel Marques, nº 48, Vitória-ES e PÂMELA CARDOSO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente ed lanchonete, residente na Avenida Manoel Marques, nº 48, Vitória-ES. 25461 2.: BRUNO CARDOSO MAIA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Constante Sodré, nº 476/1101, Vitória-ES e THAIS POUBEL ARAUJO LOCATELLI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Constante Sodré, nº 476/1101, Vitória-ES. 25464 3.: ROBSON RANGEL RIBEIRO, natural de Campos-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), func. publ. federal, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 240, Apto 302, Vitória-ES e ALESSANDRA QUEIROZ AGUETE, natural de São Gonçalo-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 240, Apto 302, Vitória-ES. 25465 4.: RENATO DE CARVALHO ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro elétrico, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, apto 504, Vitória-ES e LETICIA CAMPOS ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Crisópolis, nº 291, Vila Velha-ES. 25466 5.: JULIO CESAR MARRANE FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em metalúrgia, residente na Avenida Jair Etienne Dessaune, nº 200, Vitória-ES e THAYNÁ DIAS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Manoel Silvares Rios, nº 89, Vitória-ES. 25467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NERIVAL DOS ANJOS, natural de Vera Cruz-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Beira Rio, nº 103, Vila Velha-ES e MARGARIDA SALES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Beira Rio, nº 103, Vila Velha-ES. 06394 2.: ALESSANDRO MORAES, natural de Nova Venécia-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Barra Seca, nº 46, Vila Velha-ES e PATRICIA GOMES MARTIN, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Barra Seca, nº 46, Vila Velha-ES. 06395 3.: GUSTAVO DE ARAÚJO CUNHA RIBEIRO, natural de São José do Vale do Rio Preto-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de processamentos de dados, residente na Rua Sol, nº 22, Vila Velha-ES e GISELLY DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativa, residente na Rua Sol, nº 22, Vila Velha-ES. 06396 4.: FERNANDO VICENTIM DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Professor de educação física, residente na Rua Tefé, nº 355, Vila Velha-ES e GRACIELE ALVES DE SOUZA, natural de Itambacuri-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Tefé, nº 355, Vila Velha-ES. 06398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAYON DOS SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Minas Gerais, N° 10, Prolar, Cariacica-ES e ANA PAULA COSTA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Travessa Minas Gerais, N° 10, Prolar, Cariacica-ES. 14412 2.: WESLEY SALVADOR BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), encarragado de açougue, residente na Bc do Sossego, 619, , Cariacica-ES e KELLEN VELOSO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnico orçamentario, residente na Bc do Sossego, 619, , Cariacica-ES. 14476 3.: WASHINGTON VITOR ROCHA, natural de Queimados-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria Siqueira Dias, s/nº , Cariacica-ES e KYELLEN DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Maria Siqueira Dias, s/nº , Cariacica-ES. 14477 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LOPES, natural de Iúna-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), jardineiro, residente na Rua José Bonifacio de Souza, número 172, Iúna-ES e ERENILDA FERREIRA SIPRIANO, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua José Bonifacio de Souza, número 172, Iúna-ES. 09036 2.: WEBERTON MARÇAL MACHADO, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, número 630, Iúna-ES e KEILA LIMA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, número 630, Iúna-ES. 09040 3.: DANILO RANGEL LUBE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na rua Argemiro Antonio da Silva, número 59, Iúna-ES e LIA BRETZ RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na rua Argemiro Antonio da Silva, número 59, Iúna-ES. 09041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO QUINTINO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Vitória-ES e LIVIA AVELLAR ROCHA OVIL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Vitória-ES. 25383 2.: JOÃO PEDRO DA SILVA FERREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), produtor musical, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Vitória-ES e EDUARDA TEODORO DONATELLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Vitória-ES. 25385 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, natural de Camacã-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Bahia s/n, Vila Velha-ES e DEUSIANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Itápebi-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia s/n, Vila Velha-ES. 09364 2.: SAMUEL RIBEIRO ARAUJO, natural de Iguaí-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na AVENIDA INDEPENDENCIA Nº 937, Vila Velha-ES e ANA PAULA SANTOS SILVA, natural de Aurelino Leal-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO, residente na AVENIDA INDEPENDENCIA Nº 937, Vila Velha-ES. 09366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Anchieta, s/nº, Viana-ES e GABRIELE SEVERINO SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Anchieta, s/nº , Viana-ES. 07641 2.: MATHEUS DE ANDRADE FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 40, Viana-ES e CYNTIA FACCO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 40, Viana-ES. 07644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK MARQUES RAVAGLIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Moreira, nº 303, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORENA RAMIRO NALI, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de minas, residente na Rua Moreira, nº 303, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SANTOS MOURA, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Tancredo Neves, 391°, Ibiraçu-ES e LUCIANA DA SILVA ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Maria da Penha Depizzol s/n, Ibiraçu-ES. 00978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 29 de abril de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTHONY MEDEIROS AGUIAR OLIVEIRA, natural de Salem, Massachusetts, Estados Unidos da América-ET, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Travessa Waldivino Santos, s/n, Vitória-ES e DANIELLY SIQUEIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Travessa Waldivino Santos, s/n, Vitória-ES. 17778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LENOM BRESSALE MARRE, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), supervisor, residente na Rua de Angelo, nº 172, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e NATÁLIA PAZITO DENONI, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua de Angelo, nº 172, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 29 de abril de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina